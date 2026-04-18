IND vs SA: स्मृती मानधानाने रोहित शर्मा-विराट कोहलीला मागे टाकत घडवला नवा इतिहास; T20I मध्ये ठरली अव्वल भारतीय फलंदाज

IND vs SA: भारतीय महिला संघाची स्टार खेळाडू आणि उपकर्णधार स्मृती मानधनाने ( Smriti Mandhana ) क्रिकेट जगात आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. काल तिने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळताना मोठा विक्रम केला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ५ सामन्यांची टी-२० सामन्याची मालिका सुरू आहे, ज्याचा पहिला सामना काल म्हणजेच १७ एप्रिलला डर्बन येथे खेळला गेला. महिला टी-२० वर्ल्डकप २०२६ सुरू होण्यासाठी काही महिनेच उरले आहेत. त्याअगोदर भारतीय संघाची ही फायनल रिहर्सल असणार आहे. या सामन्यात स्मृतीने फक्त १३ धावा केल्या, पण तिने रोहित शर्माचा (Rohit Sharma )रेकॉर्ड मोडीत काढला..झालं असं की ५ सामन्यांच्या मालिकेचा काल पहिला सामना होता, ज्यात उपकर्णधार स्मृती मंधानाने १३ धावा करून भारतीय पुरुष टी-२० संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा रेकॉर्ड मोडला. रोहित शर्माने आपल्या कारकिर्दीत १५९ सामन्यांत ४,२३१ धावा केल्या होत्या. हा रेकॉर्ड मोडून स्मृतीच्या आता १६१ सामन्यांत ४,२४४ धावा झाल्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये पुरुष आणि महिला विभागात मिळून भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू म्हणून आता स्मृतीचे नाव अव्वल स्थानी आहे..IND vs SA: टी-२० वर्ल्डकपपूर्वी भारताचा फायनल रिहर्सल; हरमनप्रीतची सेना आज भिडणार दक्षिण आफ्रिकेशी, सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार .त्याचबरोबर महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये स्मृती मानधना आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू बनली आहे. या यादीत न्यूझीलंडची सुझी बेट्स हिने प्रथम क्रमांकावर असून तिने ४,७१७ धावा केल्या आहेत. तर भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ३,८६९ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..या मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात भारतीय महिला संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजी करताना भारताने २० षटकांत ७ बाद १५७ धावा केल्या. ज्यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सर्वाधिक नाबाद ४७ धावा केल्या. त्याचबरोबर जेमिमा रॉड्रिग्जने ३६ धावा तर शेफाली वर्माने ३४ धावांचे योगदान दिले..१५८ धावांचे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने १९.१ षटकांत ४ विकेट्स गमावून पूर्ण केले. या विजयात संघाच्या कर्णधार लॉरा वुल्फार्टने ५१ धावा आणि ॲनेरी डर्कसेनने ४४ धावा करत महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने १-० अशी आघाडी घेतली आहे..स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा.भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा४२४४ – स्मृती मंधाना (१५५ डाव)४२३१ – रोहित शर्मा (१५१ डाव)४१८८ – विराट कोहली (११७ डाव)३८६९ – हरमनप्रीत कौर (१७० डाव)३२७२ – सूर्यकुमार यादव (१०७ डाव)२५८७ – जेमिमा रॉड्रिग्ज (१०६ डाव)२५५३ – शेफाली वर्मा (९८ डाव)२३६४ – मिताली राज (८४ डाव)२२८८ – हार्दिक पांड्या (१०९ डाव)२२६५ – के. एल. राहुल (६८ डाव)