Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला

Fastest ODI hundreds by Indian cricketers in history: भारतीय महिला संघातील स्टार फलंदाज स्मृती मंधाना हिने एक ऐतिहासिक पराक्रम करत विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला आहे. दिल्लीतील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात स्मृतीने फक्त ५० चेंडूत शतक ठोकले.
Smriti Mandhana celebrates record-breaking 50-ball century, surpassing Virat Kohli’s fastest ODI hundred for India.

Smriti Mandhana fastest ODI century for India men or women : भारताच्या स्मृती मानधनाने दिल्लीचे मैदान गाजवले. ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध सलग दुसऱ्या सामन्यात शतक झळकावताना स्मृतीने अनेक विक्रम मोडले आणि त्यात विराट कोहलीच्या ( Virat Kohli) विक्रमाचाही समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ४१२ धावांच्या प्रत्युत्तरात स्मृतीने ६३ चेंडूंत १७ चौकार व ५ षटकारांसह १२५ धावांची वादळी खेळी केली. तिच्या या खेळीने तिला भारताकडून वन डे क्रिकेटमध्ये वेगवान शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूचा मान मिळवून दिला.

