Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला

Smriti Mandhana fastest ODI century for India men or women : भारताच्या स्मृती मानधनाने दिल्लीचे मैदान गाजवले. ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध सलग दुसऱ्या सामन्यात शतक झळकावताना स्मृतीने अनेक विक्रम मोडले आणि त्यात विराट कोहलीच्या ( Virat Kohli) विक्रमाचाही समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ४१२ धावांच्या प्रत्युत्तरात स्मृतीने ६३ चेंडूंत १७ चौकार व ५ षटकारांसह १२५ धावांची वादळी खेळी केली. तिच्या या खेळीने तिला भारताकडून वन डे क्रिकेटमध्ये वेगवान शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूचा मान मिळवून दिला. .ऑस्ट्रेलियाकडून बेथ मूनीने ७५ चेंडूंत २३ चौकार व १ षटकारासह १३८ धावा चोपल्या. जॉर्जिया व्हॉलने ६८ चेंडूंत ८१ धावा करताना १४ चौकार लगावले. एलिसा पेरीनेही ६८ धावांची खेळी केली. तर एलिसा हिली व अॅश्लेघ गार्डनर यांनी अनुक्रमे ३० व ३९ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ ४७.५ षटकांत ४१२ धावांवर तंबूत परतला. भारताच्या अरुंधती रेड्डीने ३, तर रेणुका सिंग व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाने झळकावले वेगवान शतक, ऑस्ट्रेलियाच्या ४०० पार धावांसमोर जिद्दीने उभी राहिली; १४ चौकार, ४ षटकारांची आतषबाजी.लक्ष्याचा पाठलाग करताना प्रतिका रावल ( १०) व हर्लीन देओल ( ११) कमी धावसंख्येवर माघारी परतल्या. पण, स्मृतीने वादळी खेळी केली. तिने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना भारताकडून वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम केला. हरमनप्रीत कौरची तिला चांगली साथ लाभली.. दोघींनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२१ धावांची भागीदारी केली. स्मृतीने ५० चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे महिला क्रिकेटमधील दुसरे वेगवान शतक ठरले..वन डे क्रिकेटमध्ये भारताकडून सलग दोन शतकं दोनवेळा करणारी स्मृती एकमेव खेळाडू आहे. यापूर्वी तिने जून २०२४ मध्ये तिने असा पराक्रम केला होता. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची ही वन डे क्रिकेटमधील चौथी सेंच्युरी आहे. एका कॅलेंडर वर्षात दुसऱ्यांदा तिने चार शतकं झळकावली आहेत..भारताच्या पुरुष व महिला क्रिकेटपटूंमध्ये वन डे क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम स्मृतीने नावावर केला. तिने ५० चेंडूंत शतक पूर्ण करताना विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. विराटने २०१३ मध्ये जयपूरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले होते. हरमनप्रीत कौर ३५ चेंडूंत ५२ धावांवर बाद झाली. भारताने २७.२ षटकांत ५ बाद २५० धावा केल्या आहेत आणि त्यांना २२.४ षटकांत १६२ धावा करायच्या आहेत. .भारतासाठी सर्वात जलद वनडे शतके (पुरुष किंवा महिला)५० - स्मृती मानधना वि. ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, २०२५५२ - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, जयपूर, २०१३६० - वीरेंद्र सेहवाग विरुद्ध न्यूझीलंड, हॅमिल्टन, २००९६१ - विराट कोहली विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, नागपूर, २०१३६२ - मोहम्मद अझरुद्दीन विरुद्ध न्यूझीलंड, बडोदा, १९८८