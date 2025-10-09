INDW vs SAW: स्मृती मानधनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! २३ धावांवर आऊट झाली, पण २८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत घडवलाय नवा इतिहास

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात विशाखापट्टणला सामना होत आहे. या सामन्यात खेळताना स्मृती मानधनाने विश्वविक्रम केला. तिने २८ वर्षांपूर्वीचा बेलिंडा क्लार्कचा विक्रम मोडला. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी भारत आणि दक्षिण आफ्रिया महिला संघामध्ये विशाखापट्टणमला सामना होत आहे. पावसामुळे उशीरा सुरू झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करत आहे. यादरम्यान, भारताची स्टार फलंदाज स्मृती मानधनाने एका विश्वविक्रमाला गवसणी घातली आहे..या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी उतरावे लागले. भारताकडून प्रतिका रावलने आक्रमक सुरुवात केली, तिला स्मृती मानधनाकडून साथ मिळत होती. या दोघींनी पहिल्या १० षटकात अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण त्यांची भागीदारी ५५ धावांची झालेली असताना ११ व्या षटकात स्मृतीला नॉनकुलुलेको एमलाबाने बाद केले. स्मृतीने जोरात शॉट खेळला होता, पण लाँग ऑनला स्युन लूसने तिचा झेल घेतला. त्यामुळे स्मृतीला ३२ चेंडूत १ चौकार आणि १ षटकारांसह २३ धावा करून माघारी परतावे लागले..स्मृतीचा विश्वविक्रमस्मृती जरी २३ धावांवर बाद झाली, तरी तिने वैयक्तिक मोठा विश्वविक्रम केला. स्मृतीच्या वनडेत २०२५ वर्षात आत्तापर्यंत १७ सामन्यांत ९८२ धावा झाल्या आहेत. त्यामुळे ती आता एका वर्षात महिलांच्या वनडेत सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाजी बनली आहे. तिला आता चालू वर्ल्ड कपमध्ये १००० धावांचा टप्पा ओलांडण्याचीही संधी आहे. असं झाल्यास एका वर्षात १००० धावा करणारीही ती पहिलीच महिला खेळाडू ठरू शकते. स्मृतीने महिला वनडेत एका वर्षात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत बेलिंडा क्लार्कला मागे टाकले आहे. बेलिंडा क्लार्कने २८ वर्षांपूर्वी १९९७ साली १६ वनडेत ९७० धावा केल्या होत्या..एका वर्षात महिला वनडेत सर्वाधिक धावा (९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत)९८२ धावा - स्मृती मानधना (२०२५, भारत)९७० धावा - बेलिंडा क्लार्क (१९९७, बेलिंडा क्लार्क)८८२ धावा - लॉरा वोल्वार्ड्ट (२०२२, दक्षिण आफ्रिका)८८० धावा - डेबी हॉकली (१९९७, न्यूझीलंड)८५२ धावा - एमी सॅटर्थवेट (२०१६, न्यूझीलंड).भारताचा संघर्षदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय फलंदाजी सुरुवातीला संघर्ष करताना दिसली. स्मृती बाद झाल्यानंतर काही वेळ हर्लिन देओलने प्रतिकाची साथ दिली. पण धावांची गती मंदावली. त्यातच १७ व्या षटकात हर्लिनला १३ धावांवर एमलाबानेच बाद केले, तर २० व्या षटकात प्रतिकाला तुमी सेखुखुनेने बाद केले. प्रतिकाने ५६ चेंडूत ३७ धावा केल्या. यानंतर पुढच्याच षटकात जेमिमाह रोड्रिग्स शून्यावर बाद झाली, तर कर्णधार हरमनप्रीत कौर २५ व्या षटकात ९ धावांवर बाद झाली. त्यामुळे २५ षटकात भारताची अवस्था ५ बाद १०० धावा अशी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.