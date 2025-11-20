Cricket

समझो हो गया...! Smriti Mandhana ने एकदम स्टाईलमध्ये दाखवली एंगेजमेंट रिंग! जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केला Video

Smriti Mandhana–Palash Muchhal Engagement: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्या साखरपुड्याची चर्चा जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे जोर धरत आहे. व्हिडिओत स्मृतीने एंगेजमेंट रिंग दाखवली आहे.
Smriti Mandhana Engagement

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या वर्ल्ड कप विजयाच्या पार्श्वभूमीवर स्मृती मानधनाच्या साखरपुड्याची चर्चा रंगली आहे.

  • जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केलेल्या व्हिडिओत स्मृतीने एंगेजमेंट रिंग दाखवली आहे.

  • स्मृती आणि पलाश २३ नोव्हेंबरला लग्न करणार असल्याची चर्चा आहे.

