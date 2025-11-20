समझो हो गया...! Smriti Mandhana ने एकदम स्टाईलमध्ये दाखवली एंगेजमेंट रिंग! जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केला Video

भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या वर्ल्ड कप विजयाच्या पार्श्वभूमीवर स्मृती मानधनाच्या साखरपुड्याची चर्चा रंगली आहे. जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केलेल्या व्हिडिओत स्मृतीने एंगेजमेंट रिंग दाखवली आहे. स्मृती आणि पलाश २३ नोव्हेंबरला लग्न करणार असल्याची चर्चा आहे..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला आहे. भारताला हा वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात स्टार फलंदाज स्मृती मानधनाचाही मोठा वाटा होता. हा वर्ल्ड कप सुरू असतानाच स्मृतीच्या लग्नाबद्दलही चर्चांना सुरुवात झाली होती. गेल्या जवळपास ५ वर्षांपासून म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छलसोबत स्मृती रिलेशनशीपमध्ये असून याच महिन्यात ते लग्न करणार असल्याचीही मोठी चर्चा आहे. अशातच आता जेमिमाह रोड्रिग्सने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामुळे स्मृती आणि पलाश याचा साखपुडा झाल्याची चर्चा होत आहे..विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण.जेमिमाने जो व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात 'समझो हो गया' या गाण्यावर स्मृती मानधनासह भारतीय संघातील इतर खेळाडू ठेका धरताना दिसल्या आहेत. यामध्ये श्रेयंका पाटील, राधा यादव आणि अरुंधती रेड्डी दिसत आहेत. त्यांच्या डान्सच्या शेवटी स्मृती तिच्या हातातील अंगठीही दाखवत आहे. ही अंगठी तिच्या साखरपुड्याची असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. दरम्यान, या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये जेमिमाने याबाबत काहीही स्पष्ट लिहिलेलं नाही. मात्र, स्मृती ज्याप्रकारे अंगठी दाखवत त्यावरून तरी तिचा साखरपुडा झाला असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..काही दिवसांपूर्वीच स्मृती आणि पलाश यांची लग्नपत्रिकाही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती, पण ती पत्रिका खरी आहे की खोटी याबाबत अद्याप दोघांनीही कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. तसेच त्यांनी अद्याप त्यांचं लग्न कोणत्या दिवशी होणार आहे, याबाबतही अधिकृत भाष्य केलंल नाही. मात्र ते २३ नोव्हेंबरला लग्नगाठ बांधणार असल्याची चर्चा आहे. .पलाश केलेली लग्न करणार असल्याची पुष्टीऑक्टोबरमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पलाश मुच्छलने तो लवकरच स्मृतीसोबत लग्न करणार असल्याची पुष्टी केली होती. त्याने म्हटले होते की ती लवकरच इंदोरची सून होईल. पलाश आणि त्याचे कुटुंबिय इंदोरचे आहे. स्मृती महाराष्ट्रातील सांगलीची आहे. पलाश लग्नाची तारीख मात्र सांगितली नव्हती. त्यामुळे आता नेमकं ते कधी लग्न करणार आहेत, याची उत्सुकता चाहत्यांमध्येही आहे..Smriti Mandhana Wedding: खरंच ही स्मृती मानधनाची लग्नपत्रिका आहे? सोशल मीडियावरील व्हायरल फोटोमुळे चर्चेला उधाण.पलाशचा स्मृतीला पाठिंबास्मृती जेव्हा क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानात उतरते, तेव्हा बऱ्याचदा पलाशही स्टेडियममध्ये उपस्थित असतो. गेल्यावर्षी जेव्हा तिच्या नेतृत्वात जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने वूमन्स प्रीमियर लीग स्पर्धा जिंकली होती, त्यावेळीही तो स्टेडियममध्ये होता. तसेच जेव्हा भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकला, तेव्हाही तो स्टेडियममध्ये भारतीय संघाला आणि स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये होता. त्याने वर्ल्ड कप विजयानंतर स्मृतीच्या खांद्यावर भारताचा तिरंगा टाकतानाचा क्षण व्हायरलही झाला होता.पलाश आणि स्मृती यांनी यापूर्वी अनेकदा त्यांच्या नात्याची कबुली सोशल मीडिया पोस्टमधूनही दिली आहे. ते अनेकदा एकमेकांसोबतचे फोटो शेअर करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.