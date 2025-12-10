Cricket

IND vs SL: भारतीय संघात बदल... २ अनकॅप्ड खेळाडूंची झाली निवड; ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आता येणार चुरस

India Women T20I Squad for Series vs Sri Lanka: भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. स्मृती मानधनाचाही या संघात समावेश असून दोन नव्या चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे.
India Women Cricket Team

India Women Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकल्यानंतर डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिका खेळणार आहे.

  • स्मृती मानधना उपकर्णधार म्हणून संघात आहे.

  • गुनालन कामालिनी आणि वैष्णवी शर्मा यांना संधी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Team India
smriti mandhana
Women Cricket
India vs Sri Lanka
Sri Lanka Cricket
India Women Cricket Team
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com