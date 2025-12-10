IND vs SL: भारतीय संघात बदल... २ अनकॅप्ड खेळाडूंची झाली निवड; ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आता येणार चुरस

भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकल्यानंतर डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिका खेळणार आहे. स्मृती मानधना उपकर्णधार म्हणून संघात आहे. गुनालन कामालिनी आणि वैष्णवी शर्मा यांना संधी मिळाली आहे. .भारतीय महिला संघाने नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकल्यानंतर आता नव्या हंगामाला सुरुवात करण्यास सज्ज आहे. भारतीय महिला संघाला डिसेंबरमध्ये मायदेशात टी२० मालिका खेळायची आहे. ही मालिका श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय महिला संघाची बीसीसीआयने घोषणा केली आहे..Blind Women's T20 World Cup: भारतीय महिला पुन्हा जगज्जेत्या! कोलंबोत पहिला वर्ल्ड कप जिंकत मानाने फडकवला तिरंगा .पुढच्या वर्षी होणाऱ्या महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. याशिवाय २०२६ वूमन्स प्रीमियर लीग स्पर्धेपूर्वी होणारी ही भारताची शेवटची आंतरराष्ट्रीय मालिका आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघात स्मृती मानधनाचाही समावेश आहे. ती उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळेल. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण प्रसंगानंतर तिने पुन्हा सरावाला सुरुवात केली आहे. ती या मालिकेसाठी तयारी करत आहे..दरम्यान, श्रीलंकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारताच्या संघात दोन नव्या खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे. १७ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाज गुनालन कामालिनी आणि १९ वर्षीय डावखुरी फिरकीपटू वैष्णवी शर्मा यांना संधी मिळाली आहे. कामलिनी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सकडून डब्ल्यूपीएलमध्ये खेळली आहे. ती यावर्षी भारतीय संघाने जिंकलेल्या १९ वर्षांखालील महिला वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होती. तिने ७ सामन्यांत १४३ धावा केल्या होत्या..तसेच वैष्णवी अद्याप डब्ल्यूपीएल खेळलेली नाही. ती गेल्या महिन्यात झालेल्या लिलावातही अनसोल्ड राहिली होती. मात्र तिने देशांतर्गत स्पर्धेत सर्वांना प्रभावित केले आहे. तिने सिनियर महिला टी२० स्पर्धेत मध्यप्रदेशसाठी ११ सामन्यांत २१ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच सिनियर महिला इंटर झोनल स्पर्धेत मध्य विभागासाछी ५ सामन्यांत १२ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच तिने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतही ६ सामन्यांत १७ विकेट्स घेतल्या आहेत.दरम्यान, भारताच्या टी२० संघातून राधा यादव आणि सायली सतघरे यांना वगळण्यात आले आहे. तसेच यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकणार आहे..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.ही मालिका २१ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर दरम्यान ही ५ सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिले दोन सामने विशाखापट्टणमला, तर शेवटचे तीन सामने तिरुअनंतपुरममध्ये होणार आहेत.भारतीय महिला टी२० संघ - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कामलिनी (यष्टीरक्षक), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा..भारत विरुद्ध श्रीलंका महिला टी२० मालिकेचे वेळापत्रक२१ डिसेंबर - पहिला टी२० सामना, विशाखापट्टणम२३ डिसेंबर - दुसरा टी२० सामना, विशाखापट्टणम२६ डिसेंबर - तिसरा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम२८ डिसेंबर - चौथा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम३० डिसेंबर - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.