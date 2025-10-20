INDW vs ENGW : लढूनही हरल्या...! वर्ल्ड कपमधील पराभव स्मृती मानधनाच्या जिव्हारी लागला; अश्रू आलेच होते, पण...

India chances of SF qualifying in ICC Women’s World Cup 2025 : भारतीय महिला संघाचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान अडचणीत आले आहे. पहिल्या दोन लढती जिंकल्यानंतर त्यांना पुढील तीन सामन्यांत हार पत्करावी लागली. काल इंग्लंडविरुद्ध तर त्यांना हाता तोंडाशी आलेला घास गमवावा लागला. इंग्लंडच्या २८९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्मृती मानधना व कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी दमदार खेळ केला. पण, या दोघी माघारी परतल्या आणि भारताला ४ धावांनी हार पत्करावी लागली. संघाच्या विजयासाठी सर्वकाही करूनही झालेली हार पाहून स्मृतीला अश्रू अनावर झाले होते, परंतु तिने स्वतःला सावरले. .स्मृती आणि हरमनप्रीत यांनी १२५ धावांची भागीदारी करून विजय भारताच्या बाजूने ठेवला होता. भारताला ५३ चेंडूंत ५५ धावा करायच्या होत्या आणि स्मृतीची विकेट पडली अन् मॅच फिरली. शेवटच्या षटकांत १४ धावांची गरज असताना स्नेह राणा व अमनजोत कौर यांना फक्त ९ धावा करता आल्या. इंग्लंडने विजय मिळवून उपांत्य फेरीतील जागा पक्की केली. या पराभवानंतर स्मृती खूपच निराश दिसली. .इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद २८८ धावा केल्या. एमी जोन्सने ६८ चेंडूंत ५६ धावा केल्या, तर हीदर नाइटने ९१ चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारासह १०९ धावा केल्या. कर्णधार नॅट शीव्हर ब्रंटने ३८ धावांचे योगदान दिले. दीप्ती शर्माने ४, तर श्री चरणीने दोन विकेट्स घेतल्या. .भारताकडून स्मृतीने ९४ चेंडूंत ८ चौकारांसह ८८ धावांची खेळी केली, तर हरमनप्रीतने ७० चेंडूंत ७० धावा केल्या. दीप्ती शर्मानेही ५७ चेंडूंत ५० धावा केल्या. पण, भारताला ५० षटकांत ६ बाद २८४ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. २३४ धावा असताना स्मृतीची विकेट पडली आणि त्यानंतर पुढील ८.४ षटकांत भारताला विजय मिळवता आला नाही. .Women's World Cup: इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाने भारताची चिंता वाढली! सेमीफायनलमधील शेवटच्या जागेसाठी न्यूझीलंडशी शर्यत; पाहा समीकरण.सामन्यानंतर हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "स्मृतीची विकेट आमच्यासाठी टर्निंग पॉइंट होती. इंग्लंडने आशा सोडली नाही, त्या विकेट मिळवत राहिल्या. शेवटचे ५-६ षटके नियोजनानुसार गेली नाहीत. आम्ही चांगले क्रिकेट खेळत आहोत, आम्ही हार मानत नाही, परंतु रेषा ओलांडली पाहिजे. गेल्या तीन सामन्यांमध्ये आम्ही चांगले क्रिकेट दाखवले, परंतु शेवटी आम्ही पराभव पत्करला.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.