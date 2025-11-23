Cricket

Smriti Mandhana - Palash Muchhal: स्मृती-पलाशच्या लग्नात विघ्न! जवळच्या नातेवाईकाला हृदयविकाराचा झटका, विवाहसोहळा रद्द

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Halted: स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे सांगलीमध्ये रविवारी लग्न होते. मात्र त्यांच्या लग्नात विघ्न आले असून स्मृतीच्या जवळच्या नातेवाईकाला हृदयविकाराचा झटका आला आहे.
Pranali Kodre
भारताची महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचं रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सांगलीमधील एका फार्म हाऊसमध्ये लग्न आहे. त्यांच्या लग्नातील विविध कार्यक्रम गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू आहेत. त्यानंतर रविवारी थाटामाटात लग्न होणार होते. पण आता धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.

