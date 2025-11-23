Smriti Mandhana Sangeet: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृती-पलाशचा रोमँटिक डान्स; तर जेमिमाहसह महिला क्रिकेटपटूंनीही धरला ठेका

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचा सांगलीत लग्न सोहळा पार पडणार आहे. संगीत सोहळ्यात स्मृती आणि पलाशने 'तेनु लेके मैं जावांगा...' गाण्यावर रोमँटिक डान्स केला. स्मृतीच्या भारतीय संघातील मैत्रिणींनीही खास डान्स सादर केला..भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार आणि विश्वविजेती क्रिकेटपटू स्मृती मानधना रविवारी (२३ नोव्हेंबर) लग्नबंधनात अडकणार आहे. म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छलसोबत ती लग्न करणार असून गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या लग्नाचे कार्यक्रमही सुरू आहेत. स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न सांगलीतील समडोळी फाटा येथील एका फार्म हाऊसवर पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी अनेक सेलिब्रेटी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..Smriti Mandhana Wedding : क्रिकेटर स्मृती मानधनाचे लग्न सांगलीतील खेडेगावात, सेलिब्रिटींची उपस्थिती; पोलिसांचा बंदोबस्त, कसं असेल नियोजन.स्मृती मानधना लहानाची मोठी सांगलीमध्येच झाली आहे, त्यामुळे तिचा लग्न सोहळाही सांगलीत थाटामाटात होत आहे. तिच्या लग्नासाठी गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या भारतीय संघातील अनेक संघसहकारीही सांगलीमध्ये आहेत, ज्यात जेमिमाह रोड्रिग्स, शफाली वर्मा, श्रेयंका पाटील, राधा यादव यांचा समावेश आहे. त्यांनी तिच्या लग्नाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये भागही घेतला होता..दरम्यान, शनिवारी स्मृती आणि पलाश यांचा संगीत सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात स्मृती आणि पलाश यांनी रोमँटिक डान्सही केला. त्यातही त्यांनी 'तेनु लेके मैं जावांगा...' या गाण्यावर केलेल्या डान्सने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्यांच्या विविध गाण्यांवरील डान्सचे व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत. दोघेही डान्स करताना खूप आनंदी दिसत आहेत..तेरा यार हूँ मै...दरम्यान, केवळ स्मृती - पलाशच्या डान्सनेच नाही, तर स्मृतीच्या भारतीय संघातील मैत्रिणींनाही तिच्यासाठी खास डान्स केला आहे. श्रेयंका पाटीलने तिच्या इंस्टाग्रामवर डान्सचा व्हिडिओही शेअर केला आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या या गाण्यांवर तिच्यासह जेमिमा, यास्तिका भटिया, राधा यादव आणि अरुंधती रेड्डी या भारतीय क्रिकेटपटू डान्स करताना दिसत आहेत. तसेच सध्या त्यांचा अजून एका परफॉर्मन्सने सर्वांचे लक्ष वेधले. या खेळाडूंनी स्मृतीसाठी 'तेरा यार हूँ मै...' या गाण्यावरही भावूक करणारा डान्स केला. त्यांचा या डान्सचे व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहेत..पलाशने केले मैदानात प्रपोजलग्नाच्या काही दिवसांपूर्वीच पलाशने स्मृतीला प्रपोज करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. यात दिसते की २ नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईतील ज्या डीवाय पाटील मैदानात वर्ल्ड कप जिंकला. त्याच मैदानात पलाशने स्मृतीला नेऊन तिला खास स्टाईलमध्ये प्रपोज केले होते..स्मृती आणि पलाश जवळपास ५ वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये आहेत. पलाश अनेकदा स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्येही उपस्थित असतो. त्यांनी अनेकदा त्यांचे एकत्र फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत त्यांच्यातील नात्याची कबुली दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.