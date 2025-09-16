Smriti Mandhana: शाब्बास पोरी! स्मृती मानधनाचा जगभरात दबदबा, वन डे वर्ल्ड कपपूर्वी ICC ने दिली आनंदाची बातमी

Smriti Mandhana ICC No.1 ODI batter ranking 2025 : भारताच्या महिला संघातील ओपनर स्मृती मानधना हिने आयसीसीच्या ताज्या वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी स्मृतीसाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात स्मृतीने अर्धशतकीय खेळी केली होती. त्याचाच फायदा तिला ताज्या क्रमवारीत झाला. तिने इंग्लंडची कर्णधआर नॅट शिव्हर ब्रंटला मागे सोडले. स्मृतीचे रेटिंग पॉइंट ७३५ झाले आहेत. अव्वल दहामध्ये स्मृती एकमेव भारतीय खेळाडू आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या चार, इंग्लंडच्या दोन, तर दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिजच्या प्रत्येकी एक खेळाडू या यादीत आहेत..भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( ICC Rankings ) हिला एक स्थानाचा फटका बसला आहे आणि ती १२व्या क्रमांकावर गेली आहे. स्मृतीने यापूर्वी २०१९ मध्ये वन डे क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले होते. भारताची दुसरी सलामीवीर प्रतिका रावल हिच्या क्रमवारीत ४ स्थानांची सुधारणा होऊ ती ४२ व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे, तर हर्लीन देओल पाच स्थानांच्या सुधारणेसह ४३ व्या क्रमांकावर आली..Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?.गोलंदाजीत इंग्लंडची सोफी एक्लेस्टन अव्वल स्थानावर आहे, त्यानंतर अव्वल पाच खेळाडूंमध्ये चार ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज आहे. भारताची दीप्ती शर्मा तीन स्थान खाली घसरली आहे आणि ती सातव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. स्नेह राणा पाच स्थानांच्या सुधारणेसह १६व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. रेणुका सिंग ठाकूर २६ व्या क्रमांकावर आहे. तिचीही एक स्थान घसरण झाली आहे..अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये ऑस्ट्रेलियाची अॅश गार्डनर अव्वल स्थानी कायम आहे. भारताची दीप्ती शर्मा चौथ्या स्थानावर असून वेस्ट इंडजची हेली मॅथ्यूज व दक्षिण आफ्रिकेची मॅरीझाने कॅप अनुक्रम दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. .भारतीयांमध्ये खेळाडूवृत्ती नाही...! शाहिद आफ्रिदीने 'Handshake' प्रकरणावर सूर्यकुमार यादव, BCCI ला सुनावले.दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने पहिल्या वन डेत ८ विकेट्स व ३५ चेंडू राखून विजय मिळवला. भारताने प्रतिका रावल ( ६४) , स्मृती मानधना ( ५८) व हर्लीन देओल ( ५४) यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ७ बाद २८१ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून फोएबे लिचफिल्ड ( ८८), बेथ मूनी ( ७७) व अॅनाबेल सदरलँड ( ५४) यांनी उत्तर दिले. ऑस्ट्रेलियाने ४४.१ षटकांत २ बाद २८२ धावा करून विजय मिळवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.