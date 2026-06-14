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T20 WC, IND W vs PAK W: भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध तगडे आव्हान! स्मृती मानधनाचे विक्रमी अर्धशतक, तर रिचा घोषचा फिनिशिंग टच

India set big target for Pakistan in Women T20 World Cup: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात स्मृती मानधनाने अर्धशतक करत हरमनप्रीत कौर आणि मिताली राजच्या विक्रमी बरोबरी केली आहे. रिचा घोषनेही आक्रमक फलंदाजी केली.
Smriti Mandhana Women's T20 World Cup India vs Pakistan

Smriti Mandhana Women's T20 World Cup India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Pakistan, Women's T20 World Cup 2026: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१४ जून) भारत आणि पाकिस्तान (IND W vs PAK W) संघात बर्मिंगहॅमला सामना होत आहे. या सामन्यात स्मृती मानधनाच्या (Smriti Mandhana) अर्धशतकाच्या आणि ऋचा घोषच्या (Richa Ghosh) स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर पाकिस्तानविरुद्ध भारताने १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्मृती मानधनाचे शतक विक्रमीही ठरले.

या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, भारताची सुरुवात खराब झाली होती. शफली वर्मा आणि स्मृती मानधना सलामीला फलंदाजीला उतरल्या. शफालीने षटकारासह सुरुवात केली, पण ती पहिल्याच षटकात मुनीबा अलीच्या हातात झेल देत बाद झाली. तिला सादिया इक्बालने बाद केले.

Smriti Mandhana Women's T20 World Cup India vs Pakistan
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