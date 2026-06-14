T20 WC, IND W vs PAK W: भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध तगडे आव्हान! स्मृती मानधनाचे विक्रमी अर्धशतक, तर रिचा घोषचा फिनिशिंग टच

India vs Pakistan, Women's T20 World Cup 2026: महिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१४ जून) भारत आणि पाकिस्तान (IND W vs PAK W) संघात बर्मिंगहॅमला सामना होत आहे. या सामन्यात स्मृती मानधनाच्या (Smriti Mandhana) अर्धशतकाच्या आणि ऋचा घोषच्या (Richa Ghosh) स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर पाकिस्तानविरुद्ध भारताने १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्मृती मानधनाचे शतक विक्रमीही ठरले. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, भारताची सुरुवात खराब झाली होती. शफली वर्मा आणि स्मृती मानधना सलामीला फलंदाजीला उतरल्या. शफालीने षटकारासह सुरुवात केली, पण ती पहिल्याच षटकात मुनीबा अलीच्या हातात झेल देत बाद झाली. तिला सादिया इक्बालने बाद केले..INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.त्यानंतर संघर्ष करणाऱ्या जेमिमाह रोड्रिग्सलाही १ धावेवरच तास्मिया रुबाबने बाद केले. पण नंतर स्मृतीला कर्णधार हरमनप्रीत कौरची साथ मिळाली. या दोघींनी भारताचा डाव सावरला. त्यांच्यात ९१ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान स्मृती मानधनाने अर्धशतकही केले. त्यांची भागीदारी धोकादायक ठरत असतानाच रमीन शमिमने स्मृती मानधनाला बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. मानधनाने ४४ चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह ६८ धावांची आक्रमक खेळी केली..तिच्यानंतर भारती फुलमालीही स्वस्तात बाद झाली. तिला सादियाच्या गोलंदाजीवर १ धावेवर मुनीबा अलीने यष्टीचीत केले. यानंतर हरमनप्रीत कौर चांगल्या लयीत खेळत होती, पण तिलाही फार काळ फातिमा सनाने टिकू दिले नाही. १७ व्या षटकात हरमनप्रीत ३५ चेंडूत ३६ धावा करून बाद झाली. पण नंतर रिचा घोषने आक्रमक फलंदाजी केली. तिने शेवटच्या षटकांमध्ये मोठे शॉट्स खेळताना २०० च्या स्ट्राईक रेटने १७ चेंडूत ३४ धावांची खेळी केली. ती शेवटच्या षटकात त्रिफळाचीत झाली. दीप्ती शर्माने नाबाद १२ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ६ बाद १७० धावा केल्या.पाकिस्तानकडून सादिया इक्बाल आणि कर्णधार फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर तस्मिन रुबाब आणि रमिन शमिम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..स्मृती मानधनाचा विक्रमस्मृती मानधनाने केलेली ६८ धावांची खेळी विक्रमीही ठरली. आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय खेळाडूने केलेली ही दुसऱ्या क्रमांची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. या यादीत अव्वल क्रमांकावर मिताली राज असून तिने नाबाद ७३ धावा २०१६ साली आशिया कपमध्ये बँकॉकला झालेल्या सामन्यात केली होती..T20 WC, IND W vs PAK W, Playing XI: हरमनप्रीत कौरने टॉसही जिंकला, पण पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं की नाही?.याशिवाय महिला टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावांची खेळी करण्याची ही स्मृतीची २६ डावातील पाचवी वेळ होती. त्यामुळे तिने भारताकडून महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळी ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांकावरील मिताली राज आणि हरमनप्रीत कौर यांची बरोबरी केली आहे. मितालीने २३ डावात ५ वेळा, तर हरमनप्रीतने ३४ डावात ५ वेळा महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. या तिघींच्या पाठोपाठ पुनम राऊत असून तिने १५ डावात ३ वेळा महिला टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ५० धावांचा टप्पा पार केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.