Smriti Mandhana : स्मृती पुन्हा मैदानात परतण्यास सज्ज! लग्न मोडल्यानंतर सरावाला सुरुवात, Photo व्हायरल

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना सध्या वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण काळाचा सामना करत आहे. पलाश मुच्छलसोबतचे लग्न रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा क्रिकेटच्या सरावाला लागली आहे. तिच्या धैर्याने सरावाला सुरुवात केल्याबद्दल अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे. .भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. लग्नाची स्वप्न पाहिलेली असतानाच अचानक अशा काही घटना तिच्या आयुष्यात घडल्या की तिला तिचे लग्नच रद्द करावं लागलं. त्यामुळे एकिकडे हे दु:ख पचवत असतानाच ती आता क्रिकेटच्या सरावालाही पुन्हा लागली आहे..स्मृती मानधना - पलाश मुच्छलचं लग्न रद्द, स्वत:च सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिली माहिती; म्हणाली....नोव्हेंबर महिन्यात महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा भारतीय संघाला जिंकून देण्यात स्मृतीने मोलाचा वाटा उचलला होता. यानंतर आता भारतीय महिला संघाला श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिका खेळायची आहे. २१ ते ३० डिसेंबर दरम्यान भारत आणि श्रीलंका या महिला संघांमध्ये ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. ही मालिका विशाखापट्टणम आणि तिरुअनंतपुरम येथे खेळली जाणार आहे. या मालिकेआधी आता स्मृतीने पुन्हा सरावाला सुरुवात केली आहे..भावाने शेअर केला फोटोस्मृतीने नुकतीच ट्रेनिंग पुन्हा सुरू केली असून ती नेट्समध्ये फलंदाजीचा सराव करत असतानाचा तिचा फोटो तिचा मोठा भाऊ श्रवण याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. त्याने स्मृतीचा हा फोटो शेअर करताना त्याने लव्ह इमोजीही शेअर केले आहेत. स्मृतीचा हा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वैयक्तिक आयुष्यात कठीण काळाचा सामना करत असताना पुन्हा धैर्याने सरावाला सुरुवात केल्याबद्दल अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.स्मृती जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान वूमन्स प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचेही नेतृत्व करताना दिसणार आहे. ही लीग ९ जानेवारीपासून नवी मुंबईत खेळली जाणार आहे..स्मृतीने पोस्ट करत दिली लग्न रद्द झाल्याची माहितीस्मृती म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल याच्यासोबत २३ नोव्हेंबरला सांगलीत लग्न करणार होती. ६ वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला होता. लग्नाआधीचे सर्व विधी पार पडले होते. मात्र लग्नाच्या दिवशी तिच्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. पण यादरम्यान पलाशने स्मृतीला धोका दिल्याचेही रिपोर्ट्स समोर आले. तो लग्नाआधीच दुसऱ्याच मुलीशी फ्लर्टी चॅट करत असल्याचे स्क्रिनशॉट व्हायरल झाले होते. त्यामुळे त्यांचे लग्न होणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली होती. अशातच स्मृतीने ७ डिसेंबर रोजी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लग्न रद्द झाल्याची माहिती दिली..Smriti - Palash Love story: स्मृती मानधना - पलाश मुच्छल यांची पहिली भेट कधी झाली अन् कशी सुरू झाली लव्हस्टोरी?.स्मृतीने तिच्या पोस्टमध्ये लग्न झाल्याचे स्पष्टपणे लिहिले असून तिने म्हटले की तिला तिचे आयुष्य खासगी ठेवायचे आहे. तसेच तिने लग्नाबाबतचा विषय थांबवला असून सर्वांनीच तेच करावे असेही तिने म्हटले. तसेच तिने दोन्ही कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंतीही केली. याशिवाय स्मृतीने ती तिचे लक्ष्य क्रिकेटवरच केंद्रित करणार असल्याचेही तिने स्पष्ट केले होते.पलाशनेही ७ डिसेंबर रोजी पोस्ट शेअर केली, ज्यात त्याने हा काळ त्याच्यासाठी कठीण असल्याचे सांगितले. तसेच तो आयुष्यात पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते. याशिवाय त्याने त्याच्याबाबत खोटी आणि बदनामी करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल कारवाईचा इशाराही दिला होता..तथापि, आता स्मृती आणि पलाश या दोघांनीही घडलेल्या घटनांनंतर सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचेही रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. स्मृतीने तिच्या इंस्टाग्रावरील त्यांचे लग्नाच्या पोस्टही डिलिट केल्या आहेत..