Cricket

Smriti Mandhana : स्मृती पुन्हा मैदानात परतण्यास सज्ज! लग्न मोडल्यानंतर सरावाला सुरुवात, Photo व्हायरल

Smriti Mandhana Returns to Training: स्मृती मानधना पलाश मुच्छलसोबत तिचे लग्न रद्द झाल्याने वैयक्तिक आयुष्यात कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे. पण असे असतानाच स्मृतीने आता क्रिकेटच्या सरावाला सुरुवात केली आहे.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना सध्या वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण काळाचा सामना करत आहे.

  • पलाश मुच्छलसोबतचे लग्न रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा क्रिकेटच्या सरावाला लागली आहे.

  • तिच्या धैर्याने सरावाला सुरुवात केल्याबद्दल अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
marriage
Training
wedding
ICC
Cricket News in Marathi
smriti mandhana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com