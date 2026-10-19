SMRITI MANDHANA SHAIFALI VERMA RECORD: स्मृती-शफालीच्या जोडीने रचला इतिहास; टी-२० क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारी पहिलीच जोडी

SMRITI MANDHANA SHAIFALI VERMA RECORD: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघात सध्या द्विपक्षीय मालिका खेळवली जात आहे. यामध्ये ३ टी-२० आणि ३ एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत. सध्या टी-२० मालिका सुरू असून, रविवारी (१८ ऑक्टोबर) दुसरा सामना खेळवला गेला. हा सामना भारतीय संघाने ९ विकेट्सने आपल्या नावावर केला. या विजयासह भारतीय महिला संघाने मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे..या सामन्यात स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांच्या जोडीने इतिहास रचला आहे. महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात १००० धावांची भागीदारी करणारी ही पहिलीच जोडी ठरली आहे. शफाली आणि स्मृती यांची जोडी या सामन्यात शतकी भागीदारीपासून थोडक्यात मुकली असली, तरी दोघींनी मिळून १००० धावांची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे..NIKI PRASAD RECORD: पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स! निकी प्रसादने केला मोठा विक्रम; विराट कोहली-अजित आगरकरच्या यादीत स्थान.रविवारी राजपूर येथे झालेल्या सामन्यात झिम्बाब्वे संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गोलंदाजीला आलेल्या भारतीय गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी करत झिम्बाब्वे संघाला १०२ धावांवर रोखलं. त्यानंतर १०३ धावांचं लक्ष्य भारतीय संघाने सहज पूर्ण केलं. भारताने ८.५ षटकांत हे लक्ष्य गाठलं..या विजयात शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांची सुरुवातीची ९६ धावांची भागीदारी महत्त्वाची ठरली. शेफालीने २५ चेंडूंत ५५ धावांची आक्रमक खेळी केली. तिच्या या खेळीत ६ चौकार आणि ४ षटकारांचा समावेश होता..Babar Azam: बाबर आझमच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड; हाशिम अमलाचा विक्रम मोडला! विराट कोहलीची तिसऱ्या स्थानी घसरण, नेमकं काय केलं?.स्मृती शफालीने मोडला मोठा विक्रमस्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी २०२६ मध्ये आतापर्यंत २३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय डावांमध्ये मिळून १०८३ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे एका कॅलेंडर वर्षात १००० पेक्षा जास्त भागीदारीच्या धावा करणारी ही पहिली जोडी ठरली आहे.याआधी एका वर्षात सर्वाधिक भागीदारीच्या धावांचा विक्रम ईशा ओजा आणि तीर्थ सतीश यांच्या नावावर होता. दोघींनी २०२५ मध्ये यूएईकडून खेळताना २१ डावांमध्ये ९४३ धावा केल्या होत्या. आता स्मृती आणि शेफाली यांनी हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.