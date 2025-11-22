Smriti Mandhana Wedding : स्मृती मानधनाच्या गालावर लागली सांगलीची हळद, फार्म हाऊसमधील लग्नाचे शाही व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणालं...

Smriti Mandhan wedding Sangli : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची लाडकी कन्या स्मृती मानधना हिचा विवाहसोहळा तिचे मूळ गाव असलेल्या सांगलीत उत्साहात पार पडत आहे. विवाहापूर्वी होत असलेल्या हळदीसह अन्य कार्यक्रमांना भरघोस प्रतिसाद मिळत असून कुटुंबीयांसोबतच महिला क्रिकेटपटू आणि पाहुणेही या आनंदसोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. स्मृती मानधनाच्या लग्नाच्या तयारीसह अन्य कार्यक्रमांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत. याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..दरम्यान, मानधना फार्म हाऊसमधील व्हिडिओमधून येथे अनोखी मजा अनुभवायला मिळत आहे. लग्न स्थळावर आयपीएलच्या धर्तीवर ‘शादी प्रिमियर लीग’च्या माध्यमातून क्रिकेट सामन्याचे आयोजन करण्यात आले होते. श्रुती आणि पलाश यांनी स्वतः मैदानात उतरून खेळण्याचा आनंद घेतला. दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांनी तसेच महिला खेळाडूंनी या सोहळ्यात रंगत वाढवली..उद्या संध्याकाळी श्रुती मानधना आणि पलाशच्या विवाहसोहळ्याची मुख्य कार्यक्रमाची सुरुवात होणार असून सांगलीतील चाहत्यांमध्येही मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते आहे. भारताच्या महिला क्रिकेट क्षेत्रातील एक चमकता तारा विवाहबंधनात अडकताना पाहण्यासाठी सर्वांचे लक्ष सांगलीकडे लागले आहे..समझो हो गया...! Smriti Mandhana ने एकदम स्टाईलमध्ये दाखवली एंगेजमेंट रिंग! जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केला Video.डी.वाय.पाटील स्टेडियमवर केलं प्रपोजपलाशने नुकताच आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये तो स्मृतीला प्रपोज करताना दिसतोय. हे स्मृतीसाठी देखील सरप्राईज होतं. पलाशने गुडघ्यावर बसून फिल्मी स्टाईलमध्ये प्रपोज केलं. प्रपोज करण्यासाठी पलाशने त्याच मैदानाची निवड केली, ज्या मैदानावर भारतीय महिला संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून जेतेपदाचा मान पटकावला होता. या व्हिडीओला कॅप्शन देत त्याने, “ती हो म्हणाली…”, असं लिहिलं आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.