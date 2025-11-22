Cricket

Smriti Mandhana Wedding : स्मृती मानधनाच्या गालावर लागली सांगलीची हळद, फार्म हाऊसमधील लग्नाचे शाही व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणालं...

Wedding in Sangli Farmhouse : विवाहापूर्वी होत असलेल्या हळदीसह अन्य कार्यक्रमांना भरघोस प्रतिसाद मिळत असून कुटुंबीयांसोबतच महिला क्रिकेटपटू आणि पाहुणेही या आनंदसोहळ्यात सहभागी झाले आहेत.
Smriti Mandhana Wedding

विवाहापूर्वी होत असलेल्या हळदीसह अन्य कार्यक्रमांना भरघोस प्रतिसाद मिळत असून कुटुंबीयांसोबतच महिला क्रिकेटपटू आणि पाहुणेही या आनंदसोहळ्यात सहभागी झाले आहेत.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Smriti Mandhan wedding Sangli : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची लाडकी कन्या स्मृती मानधना हिचा विवाहसोहळा तिचे मूळ गाव असलेल्या सांगलीत उत्साहात पार पडत आहे. विवाहापूर्वी होत असलेल्या हळदीसह अन्य कार्यक्रमांना भरघोस प्रतिसाद मिळत असून कुटुंबीयांसोबतच महिला क्रिकेटपटू आणि पाहुणेही या आनंदसोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. स्मृती मानधनाच्या लग्नाच्या तयारीसह अन्य कार्यक्रमांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत. याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
viral
wedding
wedding ceremony
smriti mandhana
Cricket Viral Video
wedding shoot
viral video
Smriti Mandhana performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com