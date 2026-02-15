T20 World Cup: भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या डगआऊटमध्ये घुसला साप; Video होतोय तुफान व्हायरल

Snake spotted inside Pakistan’s dugout : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा बहुचर्चित सामना अखेर रविवारी होणार आहे. कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर संध्याकाळी ७ वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. या सामन्याची बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा आहे. त्यामुळे या सामन्याची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. अशातच सामन्याच्या आधी एक भीतीदायक घटना घडली. पाकिस्तानच्या डगआऊटमध्ये चक्क मोठा साप (Snake) घुसला होता. .T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.झाले असे की शनिवारी आर प्रेमदासा स्टेडियममधील पाकिस्तान संघाचे डगआऊट (Pakistan Dugout) जिथे आहे. तिथे एक मोठा लांबलचक साप घुसला होता. त्यावेळी पाकिस्तानचा संघ सराव करत होता. त्यानंतर ग्राऊंड स्टाफ आणि काही सर्पमित्रांनी त्या सापाला धरले आणि त्याला स्टेडियममधून सुरक्षित बाहेर नेण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे.दरम्यान, श्रीलंकेच असे क्रिकेटमैदानात साप येणे हे नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकदा श्रीलंकेच्या मैदानांवर क्रिकेट सामन्यांदरम्यानही साप आल्याचे दिसले आहेत..सामन्यावर पावसाचे सावटदरम्यान, भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India vs Pakistan) संघात रविवारी होणाऱ्या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. श्रीलंकेतील हवामान अंदाजानुसार कोलंबोमध्ये रविवारी आणि सोमवारी पावसाची शक्यता (Rain Forecast) आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम या सामन्यावरही होऊ शकतो. पावसामुळे सामन्यातील काही षटके कमी होऊ शकतात किंवा सामना रद्द होण्याचीही शक्यता आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळेल..सुपर ८ फेरीचं तिकीटभारत आणि पाकिस्तान संघ पहिल्या फेरीसाठी अ गटात आहेत. सध्या दोन्ही संघांनी पहिले दोन्ही सामने जिंकल्याने ४ गुण मिळवलेले आहेत. आता रविवारी होणाऱ्या सामन्यात जो संघ विजय मिळवेल त्याचे ६ गुण होतील, त्यामुळे सुपर ८ फेरीचे तिकीटही पक्के होणार आहे. कारण या गटातील अन्य संघ अमेरिका, नेदरलँड्स आणि नामिबिया यांच्यापैकी कोणताही संघ ६ गुणांपर्यंत पोहचू शकणार नाही. .IND vs PAK: आज एक नाही, तर भारत-पाकिस्तानचे दोन T20 सामने; कधी आणि कुठे पाहाणार? जाणून घ्या.अमेरिका आणि नेदरलँड्स यांचे सध्या केवळ २ गुण आहेत आणि त्यांचे आता एकच सामना उरला आहे. म्हणजे त्यांना जास्तीत जास्त ४ गुणांपर्यंत पोहचण्याची संधी आहे. याशिवाय नामिबियाने दोन्ही सामने पराभूत झाले आहेत, त्यांचे दोन सामने उरले आहेत. त्यामुळे ते देखील जास्तीत जास्त ४ गुणांपर्यंतच पोहचू शकतात. त्यामुळे आता सुपर ८ फेरीचं थेट तिकीट मिळवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान विजयासाठी उत्सुक असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.