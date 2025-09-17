Cricket

IND vs PAK: सूर्यकुमारचा अपमान करणाऱ्या पाकिस्तानी खेळाडूच झाला ट्रोल; आता म्हणतोय, आफ्रिदीला कुत्रा म्हणणाऱ्या इरफान पठाणला...

Social Media Trolls Mohammad Yousuf: भारत-पाकिस्तान सामन्यात हस्तांदोलन वादामुळे मोहम्मद युसूफने सूर्यकुमार यादववर टीका केली, ज्यामुळे तो ट्रोल झाला आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • परंतु सामन्यानंतर हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली.

  • मोहम्मद युसूफने भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादववर टीका केली, ज्यामुळे तो सोशल मीडियावर ट्रोल झाला.

