IND vs PAK: सूर्यकुमारचा अपमान करणाऱ्या पाकिस्तानी खेळाडूच झाला ट्रोल; आता म्हणतोय, आफ्रिदीला कुत्रा म्हणणाऱ्या इरफान पठाणला...

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. परंतु सामन्यानंतर हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली. मोहम्मद युसूफने भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादववर टीका केली, ज्यामुळे तो सोशल मीडियावर ट्रोल झाला. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने रविवारी (१४ सप्टेंबर) दुबईत झालेल्या सामन्यात पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय संघाने हा सामना ७ विकेट्सने जिंकला होता. तसेच या सामन्यात नाणेफेकीवेळीच नाही, तर सामन्यानंतरही पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन टाळलं होतं. ज्यामुळे पाकिस्तान संघाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रकरण आयसीसीपर्यंत पोहचलं आहे. त्यातच अनेक माजी पाकिस्तानी खेळाडूंनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. यात आता मोहम्मद युसूफचाही समावेश आहे. मोहम्मद युसूफने भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादववर निशाणा साधला आहे. त्याने त्याच्याविरुद्ध अपमानास्पद शब्दही वापरला आहे..IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ.एका पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेलवर हस्तांदोलन वादावर बोलताना मोहम्मद युसूफने सूर्यकुमारवर टीका करताना पातळी सोडली आहे. तो म्हणाला, 'भारत त्यांच्या फिल्मी जगतातून बाहेर येण्यास तयार नाही. भारताने ज्याप्रकारे जिंकण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबत लाज वाटली पाहिजे. त्यांनी पंचचा वापर केला आणि सामनाधिऱ्यांच्या मार्फत पाकिस्तानला त्रास दिला. आता हे अती होत आहे.' यानंतर मोहम्मद युसूफने सूर्यकुमारचा अपमान करण्यास सुरुवात केली. त्यानी त्याला काही अपमानास्पद शब्दही वापरले..मोहम्मद युसूफने सूर्यकुमारवर केलेल्या टीकेमुळे आता तोच सोशल मीडियावर मोठ्याप्रमाणात ट्रोल होत आहे. अनेकांनी मोहम्मद युसूफला टीका करताना पातळी सोडल्याने झापले आहे. सूर्यकुमारवर केलेली टीका आपल्यालाच भोवल्याचे लक्षात आल्यानंतर मोहम्मद युसूफने पुन्हा एक ट्वीट करत प्रश्न केला की जेव्हा इरफान पठाणने शाहिद आफ्रिदीवर टीका केलेली, तेव्हा कोणी का काही बोलले नाही..Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह पुढची मॅच नाही खेळणार; महत्त्वाचे अपडेट्स, IND vs OMN सामन्यात Playing XI कशी असणार?.मोहम्मद युसूफने पोस्टमध्ये लिहिले की 'मला कोणत्याही खेळाडूचा अपमान करायचा नाही, जो देशासाठी जिद्दीने आणि सन्मानाने खेळतो. पण भारतीय मिडिया आणि लोक इरफान पठाणचे का कौतुक करत होते, जेव्हा त्याने शाहिद खान आफ्रिदीला कुत्र्याप्रमाणे भूंकतो, असं म्हटलं होतं. सन्मान आणि आदराबद्दल बोलणाऱ्या प्रत्येकाने त्यालाही नाकारायला नको होते का?'इरफान पठाणने काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखातीत शाहिद आफ्रिदीवर टीका केलेली होती. .दरम्यान, २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे भारत - पाकिस्तान सामन्यालाही अनेकांनी विरोध केला होता. दरम्यान, या सामन्यात भारताने हस्तांदोलन टाळण्याने पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध तक्रार करताना त्यांनी खिलाडूवृत्तीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. पण आयसीसीने ही तक्रार नाकारली आहे. पण सुवर्णमध्य काढत पायक्रॉफ्ट यांना पाकिस्तानच्या सामन्यांमध्ये हटवून रिची रिचर्डसन यांची नियुक्ती केली आहे..FAQs१. भारताने पाकिस्तानशी हस्तांदोलन का टाळले?➤ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळले.(Why did India refuse to shake hands with Pakistan?)२. मोहम्मद युसूफने सूर्यकुमार यादवविषयी काय म्हटले?➤ त्याने अपमानास्पद शब्द वापरून सूर्यकुमारवर टीका केली.(What did Mohammad Yousuf say about Suryakumar Yadav?)३. सोशल मीडियावर युसूफला का ट्रोल करण्यात आले?➤ कारण त्याने टीकेची पातळी सोडली आणि अपमान केला.(Why was Yousuf trolled on social media?)४. या सामन्याचा निकाल काय लागला?➤ भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले.(What was the result of the match?)