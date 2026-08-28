IND vs SL, 2nd Test: भारताला नडलेल्या सोनल दिनूशाचे दोन शतकांसह मोठे विक्रम! बीसीसीआय उपाध्यक्ष तर म्हणाले, 'हा तर तेंडुलकरसारखा'

Sri Lanka vs India 2nd Test, Marathi News: भारत विरुद्ध श्रीलंका संघात कोलंबोमध्ये कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना झाला. हा सामना गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) अनिर्णित राहिला. या सामन्यात भारतीय संघाच्या आणि विजयाच्या मध्ये श्रीलंकेचा सोनल दिनूशा (Sonal Dinusha) उभा राहिला. त्याने दोन्ही डावात शानदार खेळ करत शतके केले. त्याने पाचवा दिवस तर श्रीलंकेच्या तळातील फलंदाजांना साथीला घेत संपूर्ण दिवस खेळून काढला. विशेष म्हणजे या सामन्यात भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला होता. पण असे असतानाही श्रीलंकेने हा सामना अनिर्णित ठेवण्यात यश मिळवले आहे..IND vs SL: फॉलोऑन देऊनही फसला प्लॅन! भारताच्या हातातून विजय निसटला, दिनूशा एकटा नडला; कोलंबो कसोटी 'ड्रॉ'.या सामन्यात भारतीय संघाने पहिला डाव ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केला होता. त्यानंतर श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांवर संपला. त्यामुळे भारताने २१३ धावांच्या आघाडीसह श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला होता. श्रीलंकेकडून पहिल्या डावात पसिंदू सुरियाबंदाराने ८० धावांची खेळी केली आणि ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या सोनल दिनूशाने १०३ धावांची शतकी खेळी केली होती.फॉलोऑननंतर श्रीलंकेने दुसरा डाव ९ बाद ४२९ धावांवर घोषित केला. त्यांनी २१६ धावांची आघाडी घेतली होती. पण त्यांनी डाव घोषित केला, तेव्हा दिवस संपण्यासाठी अगदी कमी कालावधी राहिल्याने पंचांच्या संमतीने दोन्ही संघांनी हस्तांदोलन केले आणि हा सामना अनिर्णित राहिला. श्रीलंकेकडून दुसऱ्या डावात सुरियाबंदारा ९२ धावांवर बाद झाल्यानंतर ६ व्या क्रमांकावर उतरलेल्या दिनूशाने तळातील फलंदाजांसोबत जवळपास ९० षटके फलंदाजी करताना १३३ धावांची नाबाद खेळी केली..बीसीसीआय उपाध्यक्षांकडून दिनूशाचे कौतुकसामना संपण्यापूर्वीच चौथ्या दिवसाच्या खेळानंतर बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सोनल दिनूशाचे कौतुक केले होते. त्यांनी म्हटले होते की तो सचिन तेंडुलकरची आठवण करून देतो. तसेच तो एक चांगला कसोटी क्रिकेटपटू होऊ शकतो असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) पोस्ट केली होती की, 'श्रीलंकेचा हा सोनल अफलातून खेळाडू आहे. तेंडुलकर सारखा वाटत आहे. तो भविष्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उत्तम कसोटीपटू होऊ शकतो.'.सोनल दिनूशाचा विक्रमकसोटी सामन्यात ६ किंवा त्याखालील क्रमांकावर फलंदाजी करताना दोन्ही डावात शतक करणारा दिनूशा जगातील पाचवाच फलंदाज असून चौथा श्रीलंकन खेळाडू आहे. विशेष म्हणजे या यादीत ५ खेळाडूंपैकी ४ श्रीलंकेचे आहेत. यात दिनूशाव्यतिरिक्त तिलकरत्ने दिलशान, धनंजय डी सिल्वा आणि कामिंडू मेंडिस हे श्रीलंकन फलंदाज आहेत, तर या यादीत ऑस्ट्रेलियाचे ऍलन बॉर्डरही आहेत..Shubman Gill on IND vs SL Draw: "२५० षटकं अन् सलग तीन दिवस फिल्डिंग..." फॉलोऑननंतरही सामना ड्रॉ राहिल्याबद्दल गिल काय म्हणाला?.बॉर्डर यांनी पाकिस्तानविरुद्ध १९८० साली लाहोरला ६ किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर खेळताना नाबाद १५० आणि १५३ धावांची खेळी केली होती. तसेच दिलशानने बांगलादेशविरुद्ध चितगावमध्ये २००९ साली १६२ आणि १४३ धावांची खेळी केली होती, तर धनंजय डी सिल्वानेही बांगलादेशविरुद्ध २०२४ मध्ये सिल्हेटमध्येच १०२ आणि १०८ धावांची खेळी केली होती. कामिंडू मेंडिसनेही २०२४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध सिल्हेटमध्येच १०२ आणि १६४ धावांची खेळी केली होती.याशिवाय भारताविरुद्ध कसोटी सामन्याच्या दोन्ही डावात शतक करणारा दिनूशा श्रीलंकेचा तिसराच क्रिकेटपटू आहे. यापूर्वी दुलीप मेंडिसने १९८२ मध्ये चेन्नई कसोटीत भारताविरुद्ध १०५ आणि १०५ धावांची खेळी केली होती. तसेच अरविंद डी सिल्वाने १९९७ मध्ये कोलंबो कसोटीत १४६ आणि १२० धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.