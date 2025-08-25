Cricket

Sourav Ganguly झाला मुख्य प्रशिक्षक! परदेशातील 'या' संघात चालणार आता 'दादागिरी'

Sourav Ganguly as Head Coach: सौरव गांगुलीने आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दित वेगवेगळ्या भूमिका निभावल्या आहेत. आता तो आणखी एक नवी जबाबदारी सांभाळण्यास सज्ज आहे. तो आता परदेशातील एका संघाचा मुख्य प्रशिक्षक असणार आहे.
Pranali Kodre
Updated on
  • सौरव गांगुलीने आत्तापर्यंत क्रिकेट प्रशासनात आणि आयपीएलमध्ये विविध भूमिका निभावल्या आहेत.

  • आता तो दक्षिण आफ्रिकेतील टी२० लीगमध्ये नवी जबाबदारी सांभाळणार आहे.

  • प्रिटोरिया कॅपिटल्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी गांगुलीची नियुक्ती झाली आहे.

