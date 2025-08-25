Sourav Ganguly झाला मुख्य प्रशिक्षक! परदेशातील 'या' संघात चालणार आता 'दादागिरी'

सौरव गांगुलीने आत्तापर्यंत क्रिकेट प्रशासनात आणि आयपीएलमध्ये विविध भूमिका निभावल्या आहेत.आता तो दक्षिण आफ्रिकेतील टी२० लीगमध्ये नवी जबाबदारी सांभाळणार आहे.प्रिटोरिया कॅपिटल्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी गांगुलीची नियुक्ती झाली आहे. .भारताचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली नवी जबाबदारी सांभाळण्यास सज्ज आहे. गांगुलीने आत्तापर्यंत त्याच्या संपूर्ण क्रिकेट कारकिर्दीत वेगवेगळ्या भूमिका निभावल्या आहेत. त्याने भारतीय संघाचा फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून दमदार योगदान दिले आहे. त्यानंतर तो क्रिकेट प्रशासनात उतरला. त्याने बंगाल क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयचेही अध्यक्षपद भूषवले. याशिवाय त्याने आयपीएलमध्ये मेंटॉर आणि प्रशिक्षक म्हणूनही काम केले आहे. आता तो दक्षिण आफ्रिकेतील टी२० लीग (SA20) स्पर्धेत आणखी एक नवी जबाबदारी सांभाळताना दिसणार आहे..Sourav Ganguly: 'भारतीय क्रिकेट कोणासाठीही थांबत नाही', रोहित-विराटशिवाय खेळण्यावर गांगुलीचा स्पष्ट मेसेज; वाचा काय म्हणाला.गांगुलीची प्रिटोरिया कॅपिटल्स या संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती प्रिटोरिया कॅपिटल्स संघ व्यवस्थापनाकडून रविवारी सोशल माध्यमाद्वारे देण्यात आली. गांगुली एखाद्या संघाचा मुख्य प्रशिक्षक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी त्याने आयपीएलमध्ये कोचिंग स्टाफमध्ये काम पाहिले आहे, परंतु तो कधीही मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसला नव्हता..ही घोषणा करताना प्रिटोरिया कॅपिटल्सने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'कॅपिटल्सच्या कॅम्पमध्ये राजेशाही थाट आणण्यासाठी प्रिन्स सज्ज आहे. सौरव गांगुली आमच्या संघाचा नवा मुख्य प्रशिक्षक आहे, हे सांगताना आम्हाला आनंद होत आहे.'.याआधी जॉनाथन ट्रॉट यांच्याकडे मुख्य प्रशिक्षकपद सोपवण्यात आले होते, पण त्यांच्या मार्गदर्शनात संघाला बाद फेरीही गाठता आली नाही. १० साखळी सामन्यांपैकी फक्त दोनच सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळवता आला होता. सहा संघांचा सहभाग असलेल्या या स्पर्धेमध्ये त्यांची पाचव्या स्थानावर घसरण झाली होती. तथापि, ट्रॉट यांच्याबद्दलही प्रिटोरिया कॅपिटल्सने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. त्यांनी लिहिले, 'जोनाथन ट्रॉट तुमच्या नेतृत्वासाठी आणि समर्पणासाठी आम्ही कृतज्ञ आहोत. तुमच्या पुढच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा.'.गांगुलीने यापूर्वी प्रिटोरिया कॅपिटल्सची आयपीएलमधील सिस्टर फ्रँचायझी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी काम केले आहे. आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे संचालक म्हणून सौरभ गांगुली यांनी भूमिका बजावली आहे. तो या संघाचा मेंटॉरही राहिली आहे. प्रिटोरिया कॅपिटल्स संघाची मालकी देखील जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स यांच्याकडे आहे. याशिवाय गांगुली सध्या आयसीसीच्या क्रिकेट कमिटीचा अध्यक्ष देखील आहे..Sourav Ganguly Birthday : सौरव गांगुलीने वडिलांचा 'तो' सल्ला ऐकला नाही अन् पुढे इतिहास घडला... .आता प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गांगुलीची पहिली जबाबदारी ही संघासाठी सर्वोत्तम खेळाडू निवडण्याची असणार आहे. कारण ९ सप्टेंबरला SA20 लीगचा लिलाव पार पडणार आहे..FAQsप्र.१: सौरव गांगुलीला कोणत्या संघाचा मुख्य प्रशिक्षक नेमण्यात आले आहे?उ: सौरव गांगुलीला दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगमधील प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा मुख्य प्रशिक्षक नेमण्यात आले आहे.(Ans: Ganguly has been appointed as the head coach of Pretoria Capitals in the SA20 League.)प्र.२: सौरव गांगुली यापूर्वी मुख्य प्रशिक्षक राहिला आहे का?उ: नाही, ही त्याची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पहिलीच नेमणूक आहे.(Ans: No, this is his first-ever stint as a head coach.)प्र.३: प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा मालक कोण आहे?उ: प्रिटोरिया कॅपिटल्सची मालकी JSW Sports कडे आहे.(Ans: Pretoria Capitals is owned by JSW Sports.)प्र.४: सौरव गांगुलीची पहिली जबाबदारी कोणती असणार आहे?उ: SA20 लिलावासाठी संघातील खेळाडूंची निवड करणे ही त्याची पहिली जबाबदारी असेल.(Ans: His first task will be selecting players for the SA20 auction.)प्र.५: गांगुलीने याआधी कोणत्या संघासाठी काम केले आहे?उ: गांगुलीने आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स संघासाठी मेंटॉर आणि संचालक म्हणून काम केले आहे.(Ans: Ganguly has previously worked with Delhi Capitals in the IPL as a mentor and director.)प्र.६: प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा मागील प्रशिक्षक कोण होता?उ: जॉनाथन ट्रॉट हा या संघाचा मागील प्रशिक्षक होता.(Ans: Jonathan Trott was the previous coach of Pretoria Capitals.)प्र.७: SA20 लीगचा लिलाव कधी होणार आहे?उ: SA20 लीगचा लिलाव ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.(Ans: The SA20 League auction will take place on September 9.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.