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Sourav Ganguly: सौरव गांगुली अन् पत्नी डोना यांना थेट जीवे मारण्याची धमकी! ऑफिसमध्ये आलेल्या ‘त्या’ २ पत्रांमुळे खळबळ; नेमकं काय लिहिलं होतं?

Sourav Ganguly and Dona Ganguly Receive Serious Threats: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि त्यांची पत्नी डोना गांगुली यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांना अशा धमक्या मिळत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
Sourav Ganguly Threat Letter

Sourav Ganguly

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sourav Ganguly and Dona Ganguly Receive Serious Threats: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि त्यांची पत्नी डोना गांगुली यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचं समोर आलं आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांना अशा धमक्या मिळत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, सोमवारी क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालच्या (CAB) कार्यालयात आलेल्या दोन पत्रांमध्ये धमकीची भाषा अधिक गंभीर होती.

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