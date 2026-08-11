Sourav Ganguly: सौरव गांगुली अन् पत्नी डोना यांना थेट जीवे मारण्याची धमकी! ऑफिसमध्ये आलेल्या ‘त्या’ २ पत्रांमुळे खळबळ; नेमकं काय लिहिलं होतं?

Sourav Ganguly and Dona Ganguly Receive Serious Threats: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि त्यांची पत्नी डोना गांगुली यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांना अशा धमक्या मिळत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, सोमवारी क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालच्या (CAB) कार्यालयात आलेल्या दोन पत्रांमध्ये धमकीची भाषा अधिक गंभीर होती..सौरव गांगुली सध्या क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या कार्यालयात कुरिअरने ही दोन पत्रं पाठवण्यात आली. या पत्रांमध्ये गांगुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरण्यात आले असून, त्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. धमकीची पत्रं मिळाल्यानंतर गांगुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ठाकुरपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला आहे..Ketan Agrawal Murder Case : केतनला धक्का कोणी दिला? पक्का पुरावाच नाही; पोलिसांनी कोर्टाकडे मागितली सियाच्या 'लाय डिटेक्टर' चाचणीची परवानगी\n.गेल्या ६ महिन्यांपासून येत होती धमकीची पत्रंमिळालेल्या माहितीनुसार, सौरव गांगुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गेल्या जवळपास ६ महिन्यांपासून धमक्या मिळत होत्या. सुरुवातीला गांगुली यांनी या धमक्यांकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. एखाद्या संतप्त चाहत्याकडून हा प्रकार होत असावा, असं त्यांना वाटलं आणि त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं..पण आता आलेल्या दोन पत्रांमध्ये हिंसक भाषा वापरण्यात आली. गांगुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकी देण्यासोबतच त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही जीवे मारण्याचा उल्लेख असल्याचं समोर आलं आहे..सीएबीच्या कार्यालयात कुरिअरने आलेल्या पत्रावर पश्चिम बंगालमधील बेलघरिया परिसरातील रहिवासी अरुण कुमार यांचं नाव होतं. पोलिसांनी पत्रावर दिलेल्या मोबाईल नंबरचीही तपासणी केली. हा नंबरही अरुण कुमार यांचाच असल्याचं समोर आलं आहे. आता या पत्रामागे नेमकं कोण आहे, हे शोधण्यासाठी पोलिस तपास करत आहेत..सौरव गांगुली यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०१७ मध्येही त्यांना धमकी देण्यात आली होती. एका क्रिकेट कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास त्यांनी नकार दिल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं..Ketan Agrawal Death Case: सिया गोयलचा भाऊ साहिलला 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची नोटीस; वकीलपत्रावरुन रंगला वाद.याशिवाय भारतीय क्रिकेटमधील काही इतर मोठ्या नावांनाही यापूर्वी धमक्या मिळाल्या आहेत. रिंकू सिंहला गेल्या वर्षी जीवे मारण्याची धमकी आणि खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनाही धमकीचा सामना करावा लागला आहे. याशिवाय एमएस धोनी, राहुल द्रविड आणि मोहम्मद शमी यांनाही यापूर्वी धमक्या मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सध्या सौरव गांगुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आलेल्या या नव्या धमकीच्या पत्रांचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय समोर येतं, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.