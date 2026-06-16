Fact Check : सौरव गांगुलीला ED ची नोटीस अन् घरावर छापे? भारताचा माजी कर्णधार संतापला; थेट पोलिसात तक्रार, नेमकं काय घडलं?

Sourav Ganguly Files Police Complaint: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि स्टार खेळाडू सौरव गांगुलीबद्दल(Sourav Ganguly) एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. त्याच्या घरावर ईडीने छापा टाकल्याची खोटी बातमी सोशल मीडियावर पसरवण्यात आली होती. या अफवेमुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, ही बातमी पूर्णपणे खोटी असल्याचे समोर आल्यानंतर स्वतः सौरव गांगुलीने याप्रकरणी मोठे पाऊल उचलले आहे. .माहितीनुसार, या खोट्या बातमीची तक्रार माजी कर्णधाराने कोलकाता पोलिसांकडे केली असून अशा खोट्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी सौरव गांगुलीने केली असल्याचे सांगितले जात आहे..एका मॅचमध्ये वैभव सूर्यवंशी किती कमावतो? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!.झालं असं की, सौरव गांगुलीच्या घरावर ईडीने छापा टाकल्याची अफवा पसरवण्यात आली होती. त्या संदर्भात सौरव गांगुलीने कोलकाताच्या ठाकूरपुकुर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. 'सौरव गांगुली फॅन' नावाच्या एका फेसबुक पेजवर आणि 'स्पोर्ट्सविकी' नावाच्या वेबसाईटवर ही खोटी बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती..या फेसबुक पेजला ३६ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे ही बातमी काही वेळातच मोठ्या प्रमाणावर पसरली. याबाबत सौरव गांगुलीचा आरोप आहे की, या दोन्ही ठिकाणी त्याच्याबद्दल खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवण्यात आल्या असून त्यावर कोलकाता पोलिसांनी कडक कारवाई करावी..काय म्हणाला सौरव गांगुलीमिळालेल्या माहितीनुसार, सौरव गांगुलीने १५ जून रोजी ही तक्रार दाखल केली आहे. यावर बोलताना भारताचा माजी कर्णधार म्हणाला की, सार्वजनिक जीवनात आमच्यावर टीका होणे ही सामान्य गोष्ट आहे आणि आम्ही अशा टीका सहन देखील करत असतो. परंतु अशा खोट्या अफवा पसरवून एखाद्याची बदनामी करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हे माझी प्रतिमा खराब करण्यासाठी करण्यात आले आहे आणि म्हणूनच मी कायदेशीर पाऊल उचलले आहे..भारताची पहिली क्रिकेट टीम पाहिली का? 110 वर्षांपूर्वीचे फोटो बघून आश्चर्यचकित व्हाल.भारताच्या माजी कर्णधाराने पोलिसांना हे पेज चालवणाऱ्यांची ओळख पटवून मजकुराच्या स्रोताची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांनी तक्रार मिळाल्याची पुष्टी केली असून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ते फेसबुक पेज आणि त्याच्याशी संबंधित प्रकाशकांच्या डिजिटल हालचालींची चौकशी करणार आहेत. आता तपास अहवालाच्या आधारे या प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.