Sourav Ganguly पुन्हा अध्यक्ष होणार, भावाचीच जागा घेणार; पण समोर आहेत मोठी आव्हानं

सौरव गांगुलीने बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. CAB मध्ये आर्थिक अनियमितता आणि विश्वासार्हतेच्या समस्यांमुळे त्याचा दुसरा कार्यकाळ अधिक खडतर ठरणार आहे. गांगुलीने प्रथम श्रेणी क्रिकेटला बळकटी देणे आणि महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखली आहे..भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने आत्तापर्यंत क्रिकेटमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका निभावल्या आहेत. ९० च्या दशकात भारतीय संघाकडून खेळाडू म्हणून पदार्पण केल्यानंतर त्याने २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीची काही वर्षे त्याच्या नेतृत्वाने गाजवली. खेळाडू आणि कर्णधार म्हणून कारकिर्द संपल्यानंतरही गांगुली नेहमीच क्रिकेटशी जोडलेला राहिला आहे. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिकेट प्रशासनातही आहे. तो प्रशिक्षण क्षेत्रातही उतरला आहे..Sourav Ganguly झाला मुख्य प्रशिक्षक! परदेशातील 'या' संघात चालणार आता 'दादागिरी'.गांगुलीने बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे (CAB) अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर तो बीसीसीआयचाही अध्यक्ष झाला होता. तो २०१९ ते २०२२ दरम्यान बीसीसीआयचा अध्यक्ष होता. तो आयसीसी पुरुष क्रिकेट कमिटीचाही सध्या अध्यक्ष आहे. आता तो पुन्हा एकदा बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष बनणार असल्याचे समजत आहे. सोमवारी (२२ सप्टेंबर) बंगाल क्रिकेट असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेत गांगुलीचा अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे..मात्र, त्याचा हा CAB चा अध्यक्ष म्हणून दुसरा कार्यकाळ अधिक खडतर असल्याचे म्हटला जात आहे. कारण सध्या CAB मध्ये आर्थिक अनियमितता असून विश्वासार्हता देखील चिंतेचा विषय आहे. दरम्यान, गांगुलीव्यतिरिक्त सचिव म्हणून बबलू कोलाय, संयुक्त सचिव म्हणून मदन मोहन घोष, खजीनदार म्हणून संजय दास आणि उपाध्यक्ष म्हणून अनु दत्ता यांचीही बिनविरोध निवड होण्याती शक्यता आहे.यापूर्वी गेली ६ वर्षे CAB चे अध्यक्षपद सौरव गांगुलीचाच मोठा भाऊ स्नेहाशिष गांगुली सांभाळत होता. पण नियमानुसार ५३ वर्षीय स्नेहशिष गांगुली यांना ६ वर्षांच्या सेवेनंतर हे पद सोडावे लागणे अनिवार्य होते..तथापि, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की CAB च्या प्रतिमेला गेल्या काही महिन्यात मोठा धक्का बसला आहे. काही वाद झाले आहेत, तसेच पश्चिम बंगाल संघाची कामगिरीही फारशी चांगली झालेली नाही. वित्त समिती सदस्य सुब्रत साहा हितसंबंध जपल्याच्या कारणाने २ लाख रुपयांचा दंड आणि उपसमितीच्या कामांपासून बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय CAB वरही दंड ठोठावण्यात आला होता. याशिवाय ऑगस्ट सुरुवातीलाच आर्थिक गेरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे संयुक्त सचिव देवब्रत दास यांना ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते..दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर गांगुलीने म्हटले की 'अनेक संघटनांना संघर्ष कराव लागला आहे. भविष्यात जर काही समस्या असतील तर त्या योग्य पद्धतीने हाताळल्या जातील.' याशिवाय गांगुलीने असंही म्हटलं की प्रथम श्रेणी क्रिकेटला बळकटी देणे, बंगाल प्रो टी२० लीगला चालना, महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देणे आणि तळागाळातील क्रिकेटला विकसित करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी रुपरेषा आखली आहे..BCCI President : बीसीसीआयचा अध्यक्ष ठरला? माजी क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत...असा खेळाडू जो आपल्याला आठवतंही नसेल; पडद्यामागे नेमकं काय घडतंय?.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की गांगुली दक्षिण आफ्रिकेच्या टी२० लीगमधील (SA20) प्रेटोरिया कॅपिटल्सचा मुख्य प्रशिक्षकही आहेय ही स्पर्धा २६ डिसेंबर ते २६ जानेवारी दरम्यान होणार आहे. अशात गांगुलीला दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखावा लागणार आहे. तो जर CAB चा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला, तर तो २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहू शकतो..FAQs१. सौरव गांगुली पुन्हा कोणत्या पदावर निवडून येणार आहे?➤ गांगुली पुन्हा बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा (CAB) अध्यक्ष होणार आहे.(What position is Sourav Ganguly likely to be re-elected to?)२. याआधी CAB चे अध्यक्ष कोण होते?➤ गांगुलीचा भाऊ स्नेहाशिष गांगुली गेली ६ वर्षे अध्यक्ष होते.(Who was the previous CAB President?)३. गांगुलीने कोणत्या प्रमुख गोष्टींवर भर देण्याचे सांगितले आहे?➤ प्रथम श्रेणी क्रिकेट, बंगाल प्रो टी२० लीग, महिला क्रिकेट आणि तळागाळातील क्रिकेट.(What key areas has Ganguly promised to focus on?)४. गांगुली सध्या कोणत्या परदेशी लीगमध्ये प्रशिक्षक आहे?➤ तो दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगमधील प्रेटोरिया कॅपिटल्सचा प्रशिक्षक आहे.(Which foreign league is Ganguly coaching in currently?)५. गांगुलीचा हा दुसरा कार्यकाळ अधिक कठीण का मानला जातो?➤ CAB वरच्या आर्थिक गैरव्यवहार, वाद आणि संघाची खराब कामगिरी यामुळे.(Why is Ganguly's second term as CAB President considered more challenging?)