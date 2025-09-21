Cricket

Sourav Ganguly पुन्हा अध्यक्ष होणार, भावाचीच जागा घेणार; पण समोर आहेत मोठी आव्हानं

Sourav Ganguly Set to Return as CAB President: सौरव गांगुली आत्तापर्यंत विविध भूमिका भारतीय क्रिकेटमध्ये निभावल्या आहेत. तो क्रिकेट प्रशासनातही सक्रिय आहे. आता तो पुन्हा अध्यक्षपद भूषवण्यास सज्ज आहे.
Sourav Ganguly

Sourav Ganguly

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सौरव गांगुलीने बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

  • CAB मध्ये आर्थिक अनियमितता आणि विश्वासार्हतेच्या समस्यांमुळे त्याचा दुसरा कार्यकाळ अधिक खडतर ठरणार आहे.

  • गांगुलीने प्रथम श्रेणी क्रिकेटला बळकटी देणे आणि महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
West Bengal Election
Cricket News
Sourav Ganguly
Cricket News in Marathi
president
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com