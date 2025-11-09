IND A vs SA A: रिषभ पंतच्या टीम इंडियाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय, तब्बल ४१७ धावांचं लक्ष्य गाठून मालिकेत बरोबरी

दक्षिण आफ्रिका अ संघाने भारत अ संघाविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात ४१७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण करत विजय मिळवला. यामुळे ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत सुटली. जॉर्डन हर्मन आणि लेसेगो सेनोक्वाने यांच्या सलामी भागीदारीने विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात शुक्रवारपासून (१४ नोव्हेंबर) दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. पण या मालिकेपूर्वी भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघात चारदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवण्यात आली होती, ज्यातील रोमांचक झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने विजय मिळवला. त्यामुळे दोन सामन्यांची ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत सुटली. १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी अ संघांमध्ये खेळण्यात आलेल्या या मालिकेकडे तयारी म्हणून पाहिले जात होते. भारताच्या कसोटी संघातील अनेक खेळाडू दुसऱ्या सामन्यात भारतीय अ संघाकडून खेळत होते. रिषभ पंतने या मालिकेत भारतीय अ संघाचे नेतृत्व केले..IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?.पहिला सामना भारतीय अ संघाने जिंकला होता. त्यानंतर बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील मैदानात होत असलेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने तब्बल ४१७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण करत ५ विकेट्सने विजय मिळवला. दक्षिण आप्रिकेच्टा विजयात जॉर्डन हर्मन आणि लेसेगो सेनोक्वाने या सलामीवीरांचा मोलाचा वाटा राहिला.या सामन्यात भारतीय संघाने पहिल्या डावातील ३४ धावांच्या आघाडीसह ४१७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेकडून जॉर्डन हर्मन आणि लेसेगो सेनोक्वाने यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी पहिल्याच विकेटसाठी तब्बल १५६ धावांची भागीदारी केली.या दोघांना चौथ्या दिवशी बाद करणं भारतीय गोलंदाजांना कठीण केले. दोघांनीही अर्धशतकं करून शतकाकडे वाटचाल केली होती. पण अखेर ४३ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने हर्मनला स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले आणि ही सलामीची जोडी तोडली. हर्मनने १२३ चेंडूत ९१ धावा केल्या. त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं..त्यानंतर सेनोक्वानेही ५३ व्या षटकात हर्ष दुबेविरुद्ध खेळताना पायचीत झाला. त्याने १७४ चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली. सलामी जोडी बाद झाल्याने भारतीय संघ सामन्यात पुनरागमन करेल, असं वाटत होतं. पण त्यावेळी झुबेर हामझा आणि तेंबा बावुमा यांची जोडी जमली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १११ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला ३०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला ४१७ धावांचे लक्ष्य सोपे वाटू लागले. या दोघांनीही अर्धशतके केली. ७९ व्या षटकात झुबेरला प्रसिद्ध कृष्णाने त्रिफळाचीत केले. त्याने ८८ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर काही वेळा कर्णधार मार्क एकरमनही २६ चेंडूत २४ धावा करून बाद झाला, तर तेंबा बावुमाला आकाश दीपने बाद केले, त्याने १०१ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली, ज्यात ७ चौकारांचा समावेश होता. तो बाद झाला, तेव्हा दक्षिण आफ्रिका अ संघाने ३५० धावांचा टप्पा पार केलेला होता. अखेर उर्वरित धावा कोनोर एस्टरहुइझेन आणि तिआन वॅन वुरन यांनी पूर्ण केल्या. एस्टरहुइझेनने आक्रमक खेळ करत अर्धशतक केले. त्याने ५४ चेंडूत ५२ धावा केल्या, तर वुरेनने २३ चेंडूत २० धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिका अ संघाने ९८ षटकात ५ विकेट्स गमावत ४१७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले.या डावात भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराज, आकाश दीप आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात ७७.१ षटकात सर्वबाद २५५ धावा केल्या होत्या. भारताकडून ध्रुव जुरेलने १७५ चेंडूत १३२ धावांची नाबाद खेळी केली. पण त्याला कोणाचीही भक्कम साथ मिळाली नाही. केएल राहुल (१९), साई सुदर्शन (१७), रिषभ पंत (२४) हे प्रमुख फलंदाज लवकर बाद झाले. दरम्यान कुलदीप यादवने ८८ चेंडू खेळताना २० धावा करत त्याला साथ दिली होती. त्यामुळे भारताला २५० धावांचा टप्पा पार करता आला. दक्षिण आफ्रिकेकडून या डावात तिआन वॅन वुरेनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका अ संघाला पहिल्या डावात ४७.३ षटकाच २२१ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारतीय अ संघाने ३४ धावांची आघाडी घेतली होती. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार एकरमनने वादळी खेळ करत ११८ चेंडूत १३४ धावांची खेळी केली. त्याने या खेळीत १७ चौकार आणि ५ षटकार मारले. पण त्याच्याशिवाय केवळ जॉर्डन हर्मन (२६) आणि प्रेनेलन सुब्रयन (२०) यांनाच १० धावांचा टप्पा पार करता आला. भारताकडून या डावात प्रसिद्ध कृष्णाने ३ विकेट्स घेतल्या, तसेच मोहम्मद सिराज आणि आकाश दीप यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव आणि हर्ष दुब यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs SA A 2nd Test: केएल राहुल, रिषभ पंत, पडिक्कल... सारेच फेल; एकटा ध्रुव जुरेल लढला, टीम इंडियाच्या कशाबशा १५० धावा पार.भारतीय संघाने दुसरा डाव तिसऱ्या दिवशी ८९.२ षटकात ७ बाद ३८२ धावांवर घोषित केला होता आणि दक्षिण आफ्रिकेसमोर ४१७ धावांचे भलेमोठे आव्हान ठेवले होते. या डावातही जुरेलनेही नाबाद शतकी खेळी केली. त्याने १७० चेंडूत नाबाद १२७ धावा केल्या. तसेच हर्ष दुबेने ११६ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार रिषभ पंतने ५४ चेंडूत ६५ धावांची आक्रमक खेळी केली होती. दक्षिण आफ्रिकेकडून या डावात ओखुहले सेलेने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 