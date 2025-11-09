Cricket

IND A vs SA A: रिषभ पंतच्या टीम इंडियाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय, तब्बल ४१७ धावांचं लक्ष्य गाठून मालिकेत बरोबरी

South Africa A win Against India A: भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघातील चारदिवसीय मालिकेत दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने ४१७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण करत विजय मिळवला.
  • दक्षिण आफ्रिका अ संघाने भारत अ संघाविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात ४१७ धावांचे लक्ष्य पूर्ण करत विजय मिळवला.

  • यामुळे ही मालिका १-१ अशी बरोबरीत सुटली.

  • जॉर्डन हर्मन आणि लेसेगो सेनोक्वाने यांच्या सलामी भागीदारीने विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

