IND A vs SA A, ODI: 0,0,0... भारताने शून्यावर घेतलेल्या तीन विकेट्स, पण तरी द. आफ्रिका अडीचशे धावा पार

भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ संघात राजकोट येथे पहिल्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली, परंतु दक्षिण आफ्रिकेने पुनरागमन करत २८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ संघात गुरुवारपासून (१३ नोव्हेंबर) वनडे मालिकेला सुरुवात झाली असून पहिला सामना राजकोटला खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दणक्यात सुरुवात केली होती. पण तरी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने पुनरागमन करत अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला. दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर विजयासाठी २८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..IND vs SA, 1st Test: भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना 'या' गोष्टीमुळे कन्फुजन, कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्टच सांगितलं.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भारतीय संघाकडून अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी चांगली सुरुवात केली होती. दक्षिण आफ्रिका अ संघाकडून रुबिन हर्मन आणि रिवाल्टो मुनसामी यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर रुबिन हर्मनला अर्शदीप सिंगने तिलक वर्माच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर चौथ्याच चेंडूवर जॉर्डन हर्मनला शून्यावर तिलक वर्माने धावबाद केले..यानंतर दुसऱ्या षटकात कर्णधार मार्क एकरमनला प्रसिद्ध कृष्णाने शून्यावर माघारी धाडले होते. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने तीन फलंदाज शून्य धावेवर असताना गमावले. नंतर मुनसामी आणि सिनेथेंबा कुशिल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण मुनसामीला १० धावांवर अर्शदीप सिंगने त्रिफळाचीत केले, तर कुशिलला निशांत सिंधूने १५ धावांवर बाद केले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था ५ बाद ५३ धावा अशी झाली होती..मात्र नंतर डिआन फोरेस्टर आणि डेलानो पोटगिअटर यांनी डाव सावरताना शतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, दोघांनीही अर्धशतकेही पूर्ण केले. पण ३२ व्या षटकात फोरेस्टरला रियान परागने इशान किशनच्या हातून झेलबाद करत ही जोडी तोडली. फोरेस्टरने ८३ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. पण नंतर पोटगिअटरला ब्योर्न फोर्टुइनने साथ दिली. त्याच्यातही ८७ धावांची भागीदारी झाल्याने दक्षिण आफ्रिकेने २५० धावा पार केला..IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?.पोटगिअटर शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता, पण अखेर त्याचा अडथळा ४६ व्या षटकात नितीश रेड्डीने दूर केला. पोटगिअटरने १०५ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ९० धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर ब्योर्न फोर्टुइननेही अर्धशतक केले. पण अर्धशतकानंतर त्याला हर्षित राणाने ५९ धावांवर रियान परागच्या हातून झेलबाद केले. तिअन वॅन वूरेन १६ धावांवर नाबाद राहिला. तसेच शेपो मोरेकीलाही हर्षित राणाने शून्यावर बाद केल. मात्र ५० षटकात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने ९ बाद २८५ धावा केल्या होत्या.भारत अ संघाकडून अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधू, रियान पराग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.