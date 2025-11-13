Cricket

IND A vs SA A, ODI: 0,0,0... भारताने शून्यावर घेतलेल्या तीन विकेट्स, पण तरी द. आफ्रिका अडीचशे धावा पार

India A vs South Africa A, 1st ODI: राजकोट येथे भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ संघात पहिला वनडे सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचे तीन फलंदाज शून्यावरच बाद झाले होते, पण नंतर त्यांनी दमदार पुनरागमन करत भारतासमोर मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
  • भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ संघात राजकोट येथे पहिल्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

  • भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी केली, परंतु दक्षिण आफ्रिकेने पुनरागमन करत २८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

India vs South Africa

