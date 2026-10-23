Cricket

WTC Standing : याला म्हणतात बदला! दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला डावाने लोळवले, झळ भारताला सोसावी लागली; अंतिम फेरीतून OUT?

WTC Points Table after South Africa beat Australia: दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यात एक डाव आणि ३१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत पहिल्या सामन्यातील पराभवाचा बदला घेतला.
WTC Points Table after South Africa beat Australia

WTC Points Table after South Africa beat Australia

Swadesh Ghanekar
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South Africa defeat Australia by an innings and 31 runs: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या कसोटीच्या पराभवाचा चांगलाच बदला घेतला. टेम्बा बवुमाच्या संघाने दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर एक डाव व ३१ धावांनी विजय मिळवून मालिका बरोबरीत आणली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Point Table) गुणतालिकेत मोठा उलटफेर घडवला. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठी आता आफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह न्यूझीलंडमध्ये कडवी टक्कर रंगणार आहे. भारतीय संघ जवळपास या शर्यतीतून बाद झाल्यात जमा आहे.

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