WTC Standing : याला म्हणतात बदला! दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला डावाने लोळवले, झळ भारताला सोसावी लागली; अंतिम फेरीतून OUT?

South Africa defeat Australia by an innings and 31 runs: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या कसोटीच्या पराभवाचा चांगलाच बदला घेतला. टेम्बा बवुमाच्या संघाने दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर एक डाव व ३१ धावांनी विजय मिळवून मालिका बरोबरीत आणली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Point Table) गुणतालिकेत मोठा उलटफेर घडवला. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठी आता आफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह न्यूझीलंडमध्ये कडवी टक्कर रंगणार आहे. भारतीय संघ जवळपास या शर्यतीतून बाद झाल्यात जमा आहे. .दुसऱ्या कसोटीत आफ्रिकेने पहिला डाव ९ बाद ४२५ धावांवर घोषित केला. ४ बाद ४० अशा अवस्थेतून कर्णधार टेम्बा बवुमाने संघाला सावरले आणइ १७९ धावांची विक्रमी खेळी केली. त्याला मार्को यान्सेन ( ८५) व सिमॉन हार्मर ( ८२) यांनी दमदार साथ दिली. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव मात्र ९९ धावांवर गडगडला आणि त्यांना फॉलो ऑन दिला गेला. मार्को यान्सेने पाच विकेट्स घेतल्या, तर कागिसो रबाडा व वियान मुल्डर यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..IND A vs NZ A Squad : भारताच्या कसोटी संघात बदल, झारखंडच्या २१ वर्षीय खेळाडूची एन्ट्री; न्यूझीलंडनेही जाहीर केले ३ वेगवेगळे संघ... .दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून कडवी झुंज पाहायला मिळाली, परंतु आफ्रिकेने त्यांना २९५ धावांवर गुंडाळले आणि पाचव्या दिवशी मॅच जिंकली. ट्रॅव्हिस हेडने १२१ धावांची खेळी केली आणि हेडने शतक झळकावल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने आंतरराष्ट्रीय सामना गमावण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. दक्षिण आफ्रिकेने फॉलोऑन दिलेल्या ३३ पैकी २८ सामन्यांत विजय मिळवले आहेत आणि पाच सामने ड्रॉ राहिले आहेत. .WTC STANDINGSदक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलची शर्यत रंजक झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया ७५ टक्क्यांसह अव्वल स्थानी कायम आहे, तर न्यूझीलंड ( ७२.२२ ) व दक्षिण आफ्रिका ( ६६.६७) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. WTC FINAL च्या शर्यतीत सध्या याच तीन संघांमध्ये थेट लढत आहे. भारतीय संघ ५१.५२ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना फायनल गाठण्यासाठी उर्वरित ७ ( २ वि. न्यूझीलंड आणि ५ वि. ऑस्ट्रेलिया) सामने जिंकावे लागतील. हे सात सामने जिंकल्यानंतर भारताचे ७०.३७ टक्के होतील, तरीही त्यांना इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.