T20 World Cup 2026: द. आफ्रिका - न्यूझीलंड संघात वर्चस्वाची लढाई; अव्वल क्रमांकासाठी रंगणार थरार

टी-२० विश्वकरंडकातील ड गटामधील वर्चस्वाची लढाई आज (ता. १४) पाहायला मिळणार आहे. दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर लढत होणार असून दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन लढती जिंकून 'सुपर एट' फेरीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. ड गटामध्ये पहिल्या क्रमांकाचा संघ कोण ठरणार, या प्रश्नाचे उत्तर या लढतीच्या निकालानंतर मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे या लढतीकडे गटातील नंबर वनची लढाई म्हणूनही बघितले जात आहे. .T20 World Cup : यूएईचा थरारक विजय अन् अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील पॅकअप जवळपास निश्चित! ड गटात मोठी उलथापालथ .न्यूझीलंडच्या पहिल्या दोन्ही लढती चेन्नई येथे पार पडल्या. या दोन्ही लढतींमध्ये न्यूझीलंडने निर्भेळ यश संपादन केले. अफगाणिस्तान व संयुक्त अरब अमिराती संघाला पराभूत करताना त्यांनी छान खेळ करून दाखवला. दक्षिण आफ्रिकन संघाने कॅनडाच्या संघाला सहज पराभूत केले; पण अफगाणिस्ताला पराभूत करताना त्यांना संघर्ष करावा लागला.दोन्ही संघ सध्या एकसारखेच असले तरी दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या दोन लढती अहमदाबाद येथे पार पडल्या आहेत. त्यामुळे तेथील खेळपट्टी व वातावरणाची त्यांना न्यूझीलंडच्या खेळाडूंपेक्षा अधिक माहिती आहे. हा फरक महत्त्वाचा ठरू शकणार आहे..न्यूझीलंड-आफ्रिका यांच्यामधील लढत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडचे सलामी फलंदाज टीम सैईफर्ट व फिन ॲलेन हे दमदार फलंदाजी करीत आहेत. दक्षिण आफ्रिकन संघाकडेही अव्वल दर्जाचे वेगवान गोलंदाज आहेत. कागिसो रबाडा व लुंगी एनगिडी या वेगवान गोलंदाजांचे आव्हान टीम सैईफर्ट-फिन ॲलेन या सलामी जोडीला परतवून लावावे लागणार आहे. या जोडीने संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्धच्या लढतीत १७५ धावांची भागीदारी करीत न्यूझीलंडला विजय मिळवून दिला होता..डी कॉक वि. हेन्रीन्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्री याने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या लढतीत २७ धावा देत एक फलंदाज बाद केला. सुरुवातीला गोलंदाजी करताना त्याचे चेंडू हवेमध्ये स्वींग होतात. यामुळे दक्षिण आफ्रिकन फलंदाजांना त्याचे कडवे आव्हान असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी सलामी फलंदाज क्विंटन डी कॉक व मॅट हेन्री यांच्यामधील बॅट व बॉल यामधील द्वंद्व पाहणे रंजक ठरणार आहे..India vs Pakistan T20 World Cup : पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अभिषेक शर्मा सलामीला येणार? प्रकृतीबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर....किती वाजता होणार सामना?न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून संध्याकाळी ७ वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल.