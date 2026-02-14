Cricket

T20 World Cup 2026: द. आफ्रिका - न्यूझीलंड संघात वर्चस्वाची लढाई; अव्वल क्रमांकासाठी रंगणार थरार

South Africa vs New Zealand: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड आमने-सामने असणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवून ड गडात अव्वल क्रमांक मिळवण्याची दोन्ही संघांकडे संधी आहे.
South Africa vs New Zealand

South Africa vs New Zealand

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टी-२० विश्‍वकरंडकातील ड गटामधील वर्चस्वाची लढाई आज (ता. १४) पाहायला मिळणार आहे. दक्षिण आफ्रिका-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर लढत होणार असून दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन लढती जिंकून ‘सुपर एट’ फेरीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

ड गटामध्ये पहिल्या क्रमांकाचा संघ कोण ठरणार, या प्रश्‍नाचे उत्तर या लढतीच्या निकालानंतर मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे या लढतीकडे गटातील नंबर वनची लढाई म्हणूनही बघितले जात आहे.

<div class="paragraphs"><p>South Africa vs New Zealand</p></div>
T20 World Cup : यूएईचा थरारक विजय अन् अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील पॅकअप जवळपास निश्चित! ड गटात मोठी उलथापालथ
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
South Africa Cricket Team
cricket news today
New Zealand Cricket Team
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.