T20 World Cup : यूएईचा थरारक विजय अन् अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील पॅकअप जवळपास निश्चित! ड गटात मोठी उलथापालथ

UAE defeat Canada T20 World Cup 2026 Group D : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये कॅनडा विरुद्ध युनायटेड अरब अमिराती यांच्यातील ड गटातील सामना अक्षरशः रोमहर्षक ठरला. कॅनडाने प्रथम फलंदाजी करत १५१ धावांचे आव्हान उभे केले. जुनैद सिद्दीकने पाच विकेट्स घेत कॅनडाच्या फलंदाजीला मोठे धक्के दिले आणि विक्रमालाही गवसणी घातली.
T20 World Cup Canada vs United Arab Emirates Marathi News : कॅनडा विरुद्ध युनायटेड अरब अमिराती यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ड गटातील सामना रोमहर्षक राहिला. कॅनडाच्या १५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यूएईची गाडी रुळावरून घसरली होती, परंतु आर्यांश शर्मा ( Aryansh Sharma) आणि सोहैब खान ( Sohaib Khan) यांच्या अर्धशतकी खेळीने यूएईला थरारक विजय मिळवून दिला. त्यापूर्वी जुनैद सिद्धीकने पाच विकेट्स घेत कॅनडाला धक्के दिले होते आणि विक्रमाला गवसणी घातली.

