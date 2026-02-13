T20 World Cup : यूएईचा थरारक विजय अन् अफगाणिस्तानचे स्पर्धेतील पॅकअप जवळपास निश्चित! ड गटात मोठी उलथापालथ

T20 World Cup Canada vs United Arab Emirates Marathi News : कॅनडा विरुद्ध युनायटेड अरब अमिराती यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ड गटातील सामना रोमहर्षक राहिला. कॅनडाच्या १५१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यूएईची गाडी रुळावरून घसरली होती, परंतु आर्यांश शर्मा ( Aryansh Sharma) आणि सोहैब खान ( Sohaib Khan) यांच्या अर्धशतकी खेळीने यूएईला थरारक विजय मिळवून दिला. त्यापूर्वी जुनैद सिद्धीकने पाच विकेट्स घेत कॅनडाला धक्के दिले होते आणि विक्रमाला गवसणी घातली..हर्ष ठाकेरने ४१ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकार मारून ५० धावांची खेळी केली. त्याला नवनीत धलिवाल ( ३४) व श्रेयस मोव्वा ( २१) यांची साथ मिळाली आणि कॅनडाने ७ बाद १५० धावांपर्यंत मजल मारली. जलदगती गोलंदाज जुनैदने ३५ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि वर्ल्ड कपमध्ये पाच विकेट्स घेणारा तो यूएईचा पहिला गोलंदाज ठरला. यापूर्वी मैयप्पना कार्तिक याने यूएईसाठी १९ धावांत ३ विकेट्स घेऊन सर्वोत्तम गोलंदाजी केली होती. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाच विकेट्स घेणारा तो दुसरा संलग्न देशाचा गोलंदाज ठरला. यापूर्वी नेदरलँड्सच्या अहसान मलिकने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १९ धावांत ५ बळी टिपले होते..IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान लढतीवर अनिश्चिततेचं सावट! श्रीलंकेने जाहीर केले धक्कादायक अपडेट्स, सामना न झाल्यास...?.लक्ष्याचा पाठलाग करताना यूएईने ६६ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. साद बिन जाफरने तीन विकेट्स घेतल्या. पण, आर्यांश शर्मा व सोहैब खान यांनी पाचव्या विकेटसाठी ९४ धावांची भागीदारी केली. शेवटच्या दोन षटकांत यूएईला विजयासाठी १२ चेंडूंत २६ धावांची गरज होती. कलीम सनाने १९व्या षटकात १८ धावा दिल्या आणि सामन्याला कलाटणी मिळाली. शर्माने पहिल्या ४ चेंडूंत ११ धावा जोडल्या आणि त्यानंतर खानने ७ धावा जोडल्या..२० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचून शर्माने यूएईचा विजय पक्का केला. विजयासाठी एक धाव हवी असताना खान बाद झाला. त्याने २९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारासह ५१ धावांची खेळी केली. जस्करन सिंगने विजयी धाव घेतली. आर्यांश ५३ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ७४ धावांवर नाबाद राहिला..AUS vs ZIM : ऑस्ट्रेलियाचे वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात? झिम्बाब्वेच्या अविश्वसनीय विजयाने 'ब' गटाचे समीकरण बदलले... .Group D points table after UAE vs Canada matchयूएईने या विजयासह ड गटात तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका प्रत्येकी दोन विजय मिळवून अव्वल दोन क्रमांकावर आहेत. अफगाणिस्तानची चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. आफ्रिकेविरुद्धचा सामना डबल सुपर ओव्हरमध्ये गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानचा स्पर्धेतील मार्ग खडतर झाला होता. त्यात यूएईच्या आजच्या विजयाने त्यांना सुपर ८ च्या शर्यतीतून बाहेर फेकले आहे. अफगाणिस्तानला उर्वरित दोन सामन्यांत यूएई व कॅनडा यांचा सामना करायचा आहे. त्यांना या दोन्ही लढती जिंकाव्या लागतील आणि त्याचवेळी किवी व आफ्रिका यांच्या पराभवाची प्रार्थना करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.