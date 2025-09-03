Cricket

ENG vs SA: द. आफ्रिकेने ODI सामना १२५ चेंडूंत जिंकला; मार्करमने १३ चौकारांचा पाऊस पाडत रचला विक्रम

Aiden Markram 23 ball Fifty: एडेन मार्करमच्या आक्रमक खेळीने दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडविरुद्ध केवळ १२५ चेंडूतच विजय मिळवला. मार्करमने या सामन्यात एक मोठा विक्रमही केला.
Aiden Markram
Aiden MarkramSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत ७ विकेट्स आणि १७५ चेंडू राखून विजय मिळवला.

  • एडेन मार्करमच्या विक्रमी अर्धशतकाने आणि केशव महाराजच्या प्रभावी गोलंदाजीने संघाला विजय मिळवून दिला.

  • इंग्लंडने दिलेले १३२ धावांचे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने २०.५ षटकात पूर्ण केले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
South Africa Cricket Team
cricket news today
England vs South Africa ODI
Aiden Markram record half-century
Keshav Maharaj bowling performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com