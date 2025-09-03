ENG vs SA: द. आफ्रिकेने ODI सामना १२५ चेंडूंत जिंकला; मार्करमने १३ चौकारांचा पाऊस पाडत रचला विक्रम

दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिकेत ७ विकेट्स आणि १७५ चेंडू राखून विजय मिळवला. एडेन मार्करमच्या विक्रमी अर्धशतकाने आणि केशव महाराजच्या प्रभावी गोलंदाजीने संघाला विजय मिळवून दिला. इंग्लंडने दिलेले १३२ धावांचे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने २०.५ षटकात पूर्ण केले..दक्षिण आफ्रिका संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेची सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेने दणक्यात केली आहे. त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध ७ विकेट्स आणि तब्बल १७५ चेंडू राखून विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेच्या या विजयात केशव महाराज आणि एडेन मार्करम यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मार्करमने विक्रमी अर्धशतक केले आहे.या सामन्यात इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने २०.५ षटकात म्हणजेच १२५ चेंडूतच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला..AUS vs SA, ODI: दक्षिण आफ्रिकेचा वनडेतील सर्वात मोठा पराभव, तरी जिंकली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका; पाहा काय झाले रेकॉर्ड.दक्षिण आफ्रिकेकडून एडन मार्करम आणि रायन रिकल्टन सलामीला फलंदाजीला उतरले. मार्करमने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्याने केवळ २३ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्यामुळे त्याचे हे दक्षिण आफ्रिकेकडून करण्यात आलेले वनडेतील ८ वे सर्वात जलद अर्धशतक ठरले. तसेच इंग्लंडविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेकडून केलेले सर्वात जलद शतक ठरले. यापूर्वी हा विक्रम ख्रिस मॉरिसच्या नावावर होता. त्याने इंग्लंडविरुद्ध २०१६ मध्ये ३० चेंडूत अर्धशतक केले होते..दरम्यान मार्करमच्या आक्रमणामुळे १८ षटकातच दक्षिण आफ्रिकेने १२० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. मार्करम आणि रिकल्टन यांच्यात १२१ धावांची भागीदारी झाली होती. मार्करमला बाद करत ही जोडी आदिल राशिदने तोडली. त्याने ५५ चेंडूत १३ चौकार आणि २ षटकारांसह ८६ धावांची खेळी केली. त्याचा झेल जॅमी स्मिथने घेतला. पण त्यानंतर कर्णधार तेंबा बाऊमा आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांना २१ व्य षटकात लागोपाठच्या चेंडूवर बाद केले. पण याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर डेवाल्ड ब्रेव्हिसने खणखणीत षटकार ठोकत दक्षिण आफ्रिकचा विजय निश्चित केला. इंग्लंडकडून तिन्ही विकेट्स आदिल राशिदने ३ विकेट्स घेतल्या..त्यापुर्वी, इंग्लंडचा डाव अवघ्या २४.३ षटकात १३१ धावांवरच संपुष्टात आला. विआन मुल्डर आणि केवश महाराज यांच्या गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचे फलंदाज निष्प्रभ ठरले. या दोघांनी मिळूनच ७ विकेट्स घेतल्या. मुल्डरने ७ षटकात ३३ धावांमध्ये ३ विकेट्स घेतल्या. केशव महाराजने ५.३ षटकात २२ धावा खर्च करत ४ विकेट्स घेतल्या. नांद्रे बर्गर आणि लुंगी एनगिडी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..ENG vs SA: मॅजिकल कॅच! दोन बोटांनी चेंडू झेलायला गेला, तो निसटला अन्... Joe Root लाही विश्वास नाही बसला Video .इंग्लंडकडून जॅमी स्मिथने ४८ चेंडूत सर्वाधिक ५४ धावांची खेळी केली. मात्र बाकी कोणालाही २० धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. स्मिथपाठोपाठ सर्वाधिक धावा जॉस बटलरने केल्या. त्याने १५ धावाच केल्या. तसेच जो रुटने १४, कर्णधार हॅरी ब्रुकने १२ धावा केल्या..FAQs१. दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात किती फरकाने विजय मिळवला?(By what margin did South Africa win the first ODI against England?)उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला ७ विकेट्सने आणि १७५ चेंडू राखून पराभूत केले.२. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वात जलद अर्धशतक कोणी केले?(Who scored the fastest half-century for South Africa in this match?)उत्तर: एडन मार्करमने केवळ २३ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले.३. मार्करमने कोणाचा विक्रम मोडला?(Whose record did Markram break?)उत्तर: मार्करमने इंग्लंडविरुद्ध ३० चेंडूत अर्धशतक केलेल्या ख्रिस मॉरिसचा विक्रम मोडला.४. दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?(Who took the most wickets for South Africa?)उत्तर: केशव महाराजने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.५. इंग्लंडचा संघ किती षटकांत सर्वबाद झाला?(In how many overs was the England team all out?)उत्तर: इंग्लंडचा संघ २४.३ षटकांत १३१ धावांवर सर्वबाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.