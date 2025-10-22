PAK vs SA 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेच्या शेपटाने पाकिस्तानला टपली मारली; ८ बाद २३५ वरून मॅच ४००+ पोहोचवली, शेजाऱ्यांची रडारड

South Africa lower order comeback vs Pakistan in Karachi Test : पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या आघाडीच्या फळीला झटपट बाद केले. ३३३ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने २३५ धावांवर ८ विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानचे खेळाडू आघाडी मिळेल म्हणून आनंदात होते, परंतु केशव महाराज, सेनुरन मुथूसामी आणि कागिसो रबाडा ( Kagiso Rabada) यांनी पाकिस्तानी गोलंदाजांना रडवले. या तिघांनी शेवटच्या दोन विकेटसाठी १६९ धावा जोडताना आफ्रिकेला आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानच्या खेळाडूंना माना खाली करून ड्रेसिंग रुममध्ये परतावे लागले. .पाकिस्तानने पहिल्या डावात अब्दुल्लाह शफिक ( ५७), कर्णधार शान मसूद ( ८७) व सौद शकिल ( ६६) यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ३३३ धावा उभ्या केल्या. सलमान आघाने ४५ धावांची खेळी केली. केशव महाराजने सात विकेट्स घेतल्या. सिमॉन हार्मेरने २, तर कागिसो रबाडाने १ विकेट घेतली. .PAK vs SA 2nd Test: तरुणांनी माती खाल्ली, तिथे 'वयस्कर' खेळाडूने पाकिस्तानची लाज वाचवली! मोडला ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, पण... .आफ्रिकेला चांगली सुरुवात करता आली नाही. रायन रिकेल्टन ( १४) स्वस्तात बाद झाला आणि कर्णधार एडन मार्कराम ३२ धावांवर बाद झाला. पण, त्रिस्तान स्तब्स व टोनी डी झॉर्झी ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. झॉर्झी ५५ धावांवरग, तर स्तब्स ७६ धावांवर बाद झाले. आसिफ आफ्रिदीने या दोघांना बाद केले. त्यानंतर त्याने डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( ०) व कायले व्हेरेयने ( १०) यांच्या विकेट्स घेतल्या. .नंतर सिमॉन हार्मेर ( २), मार्को यान्सेन ( १२) यांना अनुक्रमे आफ्रिदी व नोमान आलीने बाद केले. आफ्रिकने २३५ धावांवर ८ फलंदाज गमावले होते. आता पाकिस्तानला आघाडीचे स्वप्न पडू लागले होते, परंतु सेनुरन आणि केशव महाराज ही जोडी उभी राहिली. दोघांनी नवव्या विकेटसाठी ७१ धावा जोडल्या. महाराज ३० धावांवर बाद झाल्यानंतर कागिसो रबाडाने चांगली फटकेबाजी केली. त्याने ३८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि कसोटी क्रिकेटमधील हे ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या खेळाडूकडून दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. .कागिसोने १९९८ साली पॅट सिमकॉक्सने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नोंदवलेला ४० चेंडूंत अर्धशतकाचा विक्रम मोडला. या विक्रमात शेन शिलिंगफोर्ड ( २५ चेंडू वि. न्यूझीलंड, २०१४) अव्वल स्थानी आहे. कागिसोर ६१ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ७१ धावांवर बाद झाला आणि आफ्रिकेकडून ११व्या क्रमांकावरील ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. रबाडा व सेनुरन यांनी १०व्या विकेटसाठी ९८ धावांची भागीदारी केली. सेनुरन १५५ चेंडूंत ८ चौकारांसच्या मदतीने ८९ धावांवर नाबाद राहिला. आफ्रिकेने ४०४ धावा करून ७१ धावांची आघाडी घेतली. पाकिस्तानच्या आसिफ आफ्रिदीने सहा विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.