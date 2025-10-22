Cricket

PAK vs SA 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेच्या शेपटाने पाकिस्तानला टपली मारली; ८ बाद २३५ वरून मॅच ४००+ पोहोचवली, शेजाऱ्यांची रडारड

Pakistan vs South Africa Test match day 3 highlights : कराची कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेच्या तळाच्या फलंदाजांनी पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना चांगलेच झोडले. एकवेळ ८ बाद २३५ धावांवर असलेल्या संघाला सेनुरन मुथुसामी (८९*), कागिसो रबाडा (७१) आणि केशव महाराज (३०) यांनी शानदार खेळी करत ४०४ धावांपर्यंत नेले.
South Africa’s Lower Order Stuns Pakistan, Turns 235/8 into 404 All Out

Swadesh Ghanekar
South Africa lower order comeback vs Pakistan in Karachi Test : पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या आघाडीच्या फळीला झटपट बाद केले. ३३३ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने २३५ धावांवर ८ विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानचे खेळाडू आघाडी मिळेल म्हणून आनंदात होते, परंतु केशव महाराज, सेनुरन मुथूसामी आणि कागिसो रबाडा ( Kagiso Rabada) यांनी पाकिस्तानी गोलंदाजांना रडवले. या तिघांनी शेवटच्या दोन विकेटसाठी १६९ धावा जोडताना आफ्रिकेला आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानच्या खेळाडूंना माना खाली करून ड्रेसिंग रुममध्ये परतावे लागले.

