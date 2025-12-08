IND vs SA 1st T20I पूर्वी टीम इंडियाचा विक्रम स्पेनने मोडला, ट्वेंटी-२०त वर्ल्ड रेकॉर्ड

Spain's Muhammad Ihsan score T20I hundreds on consecutive days : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे. ही मालिका आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे आणि त्यामुळेच भारताचा संघबांधणीवर अधिक भर दिसतोय. पण, या मालिकेपूर्वी टीम इंडियाचा ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील एक मोठा विक्रम स्पेनने मोडला आहे. स्पेन हा फुटबॉल विश्वातील दादा देश ओळखला जातो, परंतु आता ट्वेंटी-२०तही त्यांनी स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यास सुरूवात केली आहे..Spain vs Croatia सामन्यात एक मोठा विक्रम पाहायला मिळाला. मोहम्मद इहसानच्या ६३ चेंडूंत ५ चौकार व १७ षटकारांसह १६० धावांच्या वादळी खेळीने स्पेनला ३ बाद २९० धावांचा डोंगर उभारून दिला. हमझा दारने २९ चेंडूंत नाबाद ९१ धावा चोपल्या आणि त्यात १ चौकार व १२ षटकारांचा समावेश होता. प्रत्युत्तरात क्रोएशिया फक्त ८ बाद ७५ धावा करू शकला आणि स्पेनने २१५ धावांनी हा सामना जिंकला..धावांच्या फरकाच्या बाबतीत हा पाचवा मोठा विजय ठरला. स्पेनने ३ बाद २९० धावांसह आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करणाऱ्या संघांमध्ये पाचवे स्थान पटकावले आहे. यासह त्यांनी भारताचा २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा १ बाद २८३ धावांचा विक्रम मोडला.Highest innings totals in T20Isझिम्बाब्वे - ४ बाद ३४४ धावा वि. गाम्बिया, २०२४नेपाळ - ३ बाद ३१४ धावा वि. मंगोलिया, २०२३इंग्लंड - २ बाद ३०४ धावा वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२५भारत - ६ बाद २९७ धावा वि. बांगलादेश, २०२४स्पेन - ३ बाद २९० धावा वि. क्रोएशिया, २०२५.स्पेनने सलग १८ ट्वेंटी-२० सामने जिंकून सर्वाधिक सलग सामने जिंकण्याचा विक्रमही नावावर केले. यापूर्वी त्यांचा सलग १५ विजयांचा विक्रम युगांडाने १७ विजयांसह मोडला होता. तो आता पुन्हा स्पेनने आपल्या नावावर केला.स्पेनचा मुहम्मद इहसान हा सलग दुसऱ्या दिवशी ट्वेंटी-२०त शतक करणारा दुसरा फलंदाज ठरला. यापूर्वी सामोआच्या डॅरियस व्हिसेर याने हा विक्रम केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.