FIFA World Cup: स्पेनच्या ऐतिहासिक विजयाने टीम इंडियाच्या २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या आशा वाढल्या; जाणून घ्या भन्नाट कनेक्शन

Spain FIFA World Cup 2026 winner and Team India 2027 World Cup connection: स्पेनने फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकत दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपदावर आपले नाव कोरले. अंतिम सामन्यात स्पेनने लिओनेल मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला अतिरिक्त वेळेत १-० ने पराभूत करत ट्रॉफी उंचावली. हा सामना शेवटपर्यंत रंगला होता.अर्जेंटिनाने जोरदार लढत दिली, पण अतिरिक्त वेळेत झालेल्या एका गोलने स्पेनच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. मेस्सीचे चाहते जगभरात आहेत. भारतातही अनेक जण अर्जेंटिना जिंकावी अशी अपेक्षा करत होते. मात्र, स्पेनच्या विजयानंतर सोशल मीडियावर एका वेगळ्याच योगायोगाची चर्चा सुरू झाली आहे..२०१० मध्ये स्पेनने पहिल्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकला होता. त्यानंतर अवघ्या एका वर्षात म्हणजे २०११ मध्ये भारताने महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली ५० षटकांचा क्रिकेट विश्वचषक जिंकला होता. आता पुन्हा एकदा स्पेनने २०२६ मध्ये विश्वचषक जिंकला आहे. त्यामुळे अनेक भारतीय चाहते म्हणत आहेत, "आता २०२७ मध्ये भारताचा नंबर आहे.".FIFA World Cup Final : स्पेनने १६ वर्षानंतर वर्ल्ड कप जिंकला, पण त्यांना खरी ट्रॉफी मिळालीच नाही; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली ट्रॉफी नकली होती? नेमकं काय घडलं?.२०२७ चा एकदिवसीय विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणार आहे. विशेष म्हणजे, २००३ मध्येही दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे येथे विश्वचषक झाला होता. त्यावेळी भारत अंतिम फेरीत पोहोचला होता, पण ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाला होता..यावेळी भारतीय संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारत विश्वचषक खेळण्याची शक्यता आहे. २०२३ च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून झालेला पराभव भारतीय चाहते अजून विसरलेले नाहीत. त्यामुळे २०२७ मध्ये ती भरपाई करण्याची संधी भारताकडे असेल..दरम्यान, इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित शर्माने १३८ धावांची शानदार खेळी करून आपण अजूनही मोठ्या स्पर्धांसाठी तयार असल्याचे दाखवून दिले. जरी भारताला ती मालिका २-१ ने गमवावी लागली, तरी रोहितची खेळी चाहत्यांसाठी सकारात्मक ठरली..FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.स्पेनच्या विजयानंतर आता सोशल मीडियावर एकच चर्चा रंगली आहे—२०१० नंतर भारताने २०११ चा विश्वचषक जिंकला होता, मग २०२६ नंतर २०२७ मध्येही इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का? आता या प्रश्नाचे उत्तर मैदानावरच मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.