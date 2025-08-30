'लाज वाटली पाहिजे...', श्रीसंतच्या पत्नीने ललित मोदी-मायकल क्लार्कला झापलं; १८ वर्षांपूर्वीचा तो Video केलेला शेअर

IPL च्या पहिल्या हंगामातील हरभजन सिंग आणि एस श्रीसंत यांच्यातील 'स्लॅपगेट' प्रकरणाचा व्हिडिओ ललित मोदी यांनी १८ वर्षांनंतर समोर आणला आहे. या घटनेमुळे श्रीसंतची पत्नी भुवनेश्वरीने ललित मोदी आणि मायकल क्लार्कवर टीका केली आहे. तिने म्हटले की, जुन्या गोष्टी उकरून काढणे माणूसकीच्या विरुद्ध आहे..इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) पहिल्याच हंगामात मोठा वाद पाहायला मिळाला होता. हा वाद झालेला हरभजन सिंग आणि एस श्रीसंत यांच्यात. त्यावेळी मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या हरभजनने संघाच्या पराभवानंतर किंग्स इलेव्हन पंजाबकडून खेळणाऱ्या श्रीसंतच्या कानाखाली मारली होती. त्यावेळी हे प्रकरण प्रचंड गाजलं होतं. हरभजनवर निलंबनाची कारवाईही झाली होती. त्यामुळे हे प्रकरण 'स्लॅपगेट' म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र या घटनेचा व्हिडिओ फारसा कोणासमोर आला नव्हता. आत्तापर्यंत अनेकांना या घटनेचे फोटो पाहिले असले, तरी व्हिडिओ समोर आला नव्हता..DPL 2025: दिल्लीचे भिडू भिडले! दिग्वेश राठी आणि नितीश राणामध्ये लाईव्ह सामन्यात राडा, Video Viral.मात्र, IPL चे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी १८ वर्षांनंतर या घटनेचा व्हिडिओ समोर आणला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार मायकेल क्लार्कच्या 'बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट'वर मुलाखत देताना ललित मोदी यांनी या घेटनेचा व्हिडिओ दाखवला आहे. त्यांनी सांगितले की सामना संपल्यानंतर कॅमेरे बंद झालेले होते. पण त्यांच्या एका सुरक्षारक्षकाचा कॅमेरा चालू होता. त्यात ही घटना कैद झाली होती..दरम्यान, या घटनेच्या अनेक वर्षांनंतर हरभजन आणि श्रीसंत यांच्या मनोमिलन झाले. हरभजनने अनेकदा या घटनेबद्दल पश्चाताप व्यक्त केला असून बऱ्याचदा माफीही मागितली आहे. त्याने श्रीसंतसमोरही त्याची माफी मागितली आहे. दोघांनीही या घटनेला मागे सोडले असून त्यांच्यात आता मैत्रीही आहे. मात्र आता ललित मोदी यांनी हा व्हिडिओ पुन्हा दाखवल्याने हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले. त्यामुळे श्रीसंतची पत्नी भुवनेश्वरीने ललित मोदी आणि मायकल क्लार्कवर टीका केली आहे. भुवनेश्वरीने हे सर्व अमानवी कृत्य आहे..तिने इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले की 'ललित मोदी आणि मायकल क्लार्क यांना लाज वाटली पाहिजे. केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि व्ह्युजसाठी २००८ मधली गोष्ट पुन्हा उकरून काढणे माणुसकी नाही. श्रीसंत आणि हरभजन यांनी हा विषय खूप आधीच मागे सोडला आहे. ते दोघेही आता वडील झाले असून त्यांची मुलं शाळेत जातात. तरी देखील तुम्ही त्यांना जुन्या गोष्टींची आठवण करून दिली. हे अगदीच घाणेरडे, निष्ठुर आणि अमानवी वर्तन आहे.'.एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप.भुवनेश्वरीने पुढे लिहिले, 'श्रीसंतने आलेल्या संकटांनंतर स्वत:चं आयुष्य सन्मानाने आणि संयमाने पुन्हा उभे केले आहे. त्याची पत्नी आणि त्याच्या मुलांची आई म्हणून १८ वर्षांनी ही गोष्ट पुन्हा समोर आल्याचं पाहाताना अत्यंत वाईट वाटत आहे.'श्रीसंत आणि हरभजन हे दोघेही आता क्रिकेटमधून निवृत्त झाले असून समालोचन करताना दिसतात..FAQs१. स्लॅपगेट प्रकरण काय आहे?➤ IPL 2008 मध्ये हरभजन सिंगने श्रीसंतला सामन्यानंतर थप्पड मारली होती.(What is the Slapgate incident?)२. हा व्हिडिओ आता का समोर आला?➤ ललित मोदींनी मायकेल क्लार्कच्या पॉडकास्टवर १८ वर्षांनी तो दाखवला.(Why did the video resurface now?)३. भुवनेश्वरीने काय प्रतिक्रिया दिली?➤ तिने ही कृती घाणेरडी, निष्ठुर आणि अमानवी असल्याचे म्हटले.(What was Bhuvneshwari’s reaction?)४. हरभजनने यापूर्वी माफी मागितली होती का?➤ होय, हरभजनने अनेकदा सार्वजनिकरित्या आणि श्रीसंतसमोरही माफी मागितली आहे.(Did Harbhajan apologize earlier?)५. आता हरभजन आणि श्रीसंत यांचे संबंध कसे आहेत?➤ दोघांनीही वाद मागे सोडला असून आता त्यांच्यात मैत्री आहे.(What is the current relationship between Harbhajan and Sreesanth?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.