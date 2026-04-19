SRH चे फॅन्स स्टेडियममध्ये 'लिंबू' घेऊन आले... शिवम दुबेच्या विकेटसाठी बघा काय केलं? गमतीशीर Video Viral

CSK vs SRH Match Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध शेवटच्या षटकात १० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. हा सामना हैदराबादच्या घरच्या मैदानात राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झाला होता. या सामन्यात एका क्षणी सामना चेन्नईच्या बाजूने झुकला होता, मात्र नंतर हैदराबादने सामन्यात पुनरागमन करत चेन्नईला रोखले. याचदरम्यान, हैदराबादच्या एका चाहत्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .SRH vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सची विजयी मालिका खंडित! सनरायझर्स हैदराबादचा शानदार विजय; IPL 2026 Points Table बदललं.झाले असे की सनरायझर्स हैदराबादने १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईने संजू सॅमसनची (७) विकेट लवकर गमावली. पण तरी आयुष म्हात्रेने आक्रमक खेळताना चेन्नईला सुरुवात चांगली दिली होती. मात्र ६ व्या षटकाच्या आत चेन्नईने ऋतुराज गायकवाड (१९) आणि आयुष म्हात्रे (३०) हे दोघेही बाद झाले. पण तरी सर्फराज खानने मॅथ्यू शॉर्टसह डाव पुढे नेला होता. पण तोही २५ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ डेवाल्ड ब्रेव्हिसही शून्यावर माघारी परतला. मॅथ्यू शॉर्टही ३४ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी शिवम दुबेच्या खांद्यावर आली होती. त्याला साथ द्यायला जेमी ओव्हर्टन होता..चेन्नईला शेवटच्या ४ षटकात ४६ धावांची गरज होती. त्यावेळी दुबे आणि ओव्हर्टनवर चेन्नईच्या या पाठलागाची जबाबदारी होती. मात्र १७ व्या षटकात साकिब हुसैनने अफलातून गोलंदाजी केली. त्याने ५ व्या चेंडूवर शिवम दुबेला निरुत्तर करत २१ धावांवर त्रिफळाचीत केले आणि हैदराबादला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. शिवम २१ धावांवर परतला. याचदरम्याचा एका हैदराबादच्या चाहत्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा.तो चाहता स्वत: सोबत लिंबू घेऊन आला होता. त्याच्याशेजारी चेन्नईचा चाहता बसला होता. त्यावेळी तो चाहता काहीतरी पुटपुटला आणि त्याचवेळी योगायोगाने दुबेची विकेट गेली. त्यावेळी तो चाहता आनंदाने नाचत होता आणि शेजारी असलेल्या चेन्नईच्या चाहत्याला चिडवत होता. व्हिडिओ पाहाता चाहत्याने मजेचा भाग म्हणून लिंबू आणल्याचे समजत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.(टीप: सदर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्याची पुष्टी सकाळ करत नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या अंधश्रद्धेचे समर्थन करणे हा यामागील उद्देश नाही.).दरम्यान, दुबे बाद झाल्यानंतरही ओव्हर्टन धावांची गती वाढवू शकला नाही, तो शेवटच्या षटकात बाद झाला. चेन्नईला २० षटकात ८ बाद १८४ धावाच करता आल्या. हैदराबादकडून गोलंदाजी करताना इशान मलिंगाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर नितीश रेड्डीने २ विकेट्स घेतल्या.तत्पुर्वी हैदराबादकडून अभिषेक शर्माने २२ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली होती, तर हेन्रिक क्लासेनने ३९ चेंडूत ५९ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे हैदराबादला २० षटकात ९ बाद १९४ धावा करता आल्या. चेन्नईकडून अंशुल कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मुकेश चौधरीने २ विकेट्स घेतल्या.