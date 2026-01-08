VHT 2025-26: काव्या मारनची परफेक्ट चॉईस! 30 लाखाच्या गोलंदाजाने भल्याभल्यांना नाचवले; IPL 2026 नक्कीच गाजवणार

Shivang Kumar & Sushant Mishra 5 Wickets Haul: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा अनेक फलंदाज गाजवत असले, तरी गोलंदाजीत दमदार कामगिरी करत दोन गोलंदाजांनी सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. हे दोन गोलंदाज म्हणजे झारखंडचा सुशांत मिश्रा आणि मध्यप्रदेशचा शिवांग कुमार. या दोघांनी अखेरच्या साखळी फेरीतही दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आयपीएलला दोन महिने बाकी असताना या दोघांच्या कामगिरीने त्यांच्या आयपीएल संघांना आनंद झाला असेल. आयपीएल २०२६ साठी सुशांत मिश्राला राजस्थानने ९० लाखांना, तर शिवांग कुमारला काव्या मारनची संघ मालकी असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखाला खरेदी केले आहे..Ruturaj Gaikwad चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! शतक ठोकून मोडला बाबर आझमचा विक्रम, महाराष्ट्राचा संकटमोचक.शिवांग कुमारने कर्नाटकच्या फलंदाजांना सतावलंगुरुवारी (८ जानेवारी) अहमदाबादला मध्यप्रदेश विरुद्ध कर्नाटक संघात सामना झाला. खरंतर कर्नाटकचे फलंदाज सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांना रोखण्याचं मोठं आव्हान मध्यप्रदेश समोर होतं. हे आव्हान शिवांग कुमारने पेललं. त्याने मधली फळी पूर्णपणे खिळखिळी केली. कर्नाटकचे मयंक अगरवाल आणि देवदत्त पडिक्कल हे सलामीवीर सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहेत. पण मयंकला ४९ धावांवर कुमार कातिकेयने बाद केले, त देवदत्तला त्रिपुरेश सिंगने ३५ धावांवर माघारी धाडले. करुण नायर १० धावांवर धावबाद झाला. त्यानंतर शिवांगसमोर कर्नाटकचे सर्वच फलंदाज संघर्ष करताना दिसले. .शिवांगने आर स्मरण (११), कृष्णन श्रीजित (६), श्रेयस गोपाळ (१९), अभिनव मनोहर (१६) आणि श्रीशा आचार (०) यांना बाद केले. अखेरीस कर्नाटकचा डाव ४७.४ षटकातच २०७ धावांवर संपला. शिवांगने १० षटकात ४५ धावा देत ५ विकेट्स घेतल्या. २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग मध्यप्रदेशने २३.२ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. मध्य प्रदेशकडून कर्णधार वेंकटेश अय्यरने ६५ धावांची खेळी केली, तर यश दुबेने ४० धावांची खेळी केली..सुशांत मिश्राच्या ६ विकेट्सगुरुवारी सुशांत मिश्राने झारखंडकडून त्रिपुराविरुद्ध खेळताना ६ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला. त्याने १० षटके गोलंदाजी करताना ५२ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. ही त्याची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे. पण असे असले तरी त्रिपुराने झारखंडला पराभूत करण्याचा पराक्रम केला आहे. त्रिपुराकडून श्रीदाम पॉलने १५० धावांची खेळी केली, तर रजत डे याने १०२ धावा केल्या. त्यामुळे त्रिपुराने ५० षटकात ३२० धावा केल्या होत्या. .Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.३२१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झारखंडला ३१.१ षटकात सर्वबाद १२३ धावाच करता आल्या. झारखंडकडून मानिषीने ४० धावा केल्या, तर कर्णधार कुमार कुशाग्र (२६) आणि रजनदीप सिंग (२९) यांनीच दोन आकडी धावसंख्या पार केली. त्रिपुराकडून अभिजीत सरकारने ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.