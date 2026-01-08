Cricket

Ruturaj Gaikwad चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! शतक ठोकून मोडला बाबर आझमचा विक्रम, महाराष्ट्राचा संकटमोचक

Ruturaj Gaikwad 15th Century in Vijay Hazare Trophy: महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये १५ वे शतक झळकावले आहे. या सोबतच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये नवा विश्वविक्रमही रचला आहे. त्याने विराट कोहलीसह बाबर आझम, हाशिम आमला यांनाही मागे टाकले.
Ruturaj Gaikwad World Record: महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने नव्या वर्षातही त्याचा फॉर्म कायम ठेवला आहे. तो लिस्ट ए क्रिकेटमधील भारताचा सध्याच्या एक उत्तम फलंदाज का आहे, हे त्याने आता गुरुवारी (८ जानेवारी) पुन्हा दाखवून दिले आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत (Vijay Hazare Trophy) दुसरे शतक झळकावले आहे.

या स्पर्धेत गुरुवारी महाराष्ट्राचा अखेरचा साखळी सामना गोव्याविरुद्ध जयपूरमध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात एकिकडे महाराष्ट्राचे सर्व प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरलेले असताना ऋतुराजने (Ruturaj Gaikwad) मात्र संघाला संकटातून बाहेर काढले आणि महाराष्ट्राला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचवले. त्यामुळे गोव्यासमोर आता विजयासाठी धावांचे लक्ष्य आहे.

Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं
