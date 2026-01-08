Ruturaj Gaikwad चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! शतक ठोकून मोडला बाबर आझमचा विक्रम, महाराष्ट्राचा संकटमोचक

Ruturaj Gaikwad World Record: महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने नव्या वर्षातही त्याचा फॉर्म कायम ठेवला आहे. तो लिस्ट ए क्रिकेटमधील भारताचा सध्याच्या एक उत्तम फलंदाज का आहे, हे त्याने आता गुरुवारी (८ जानेवारी) पुन्हा दाखवून दिले आहे. त्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत (Vijay Hazare Trophy) दुसरे शतक झळकावले आहे. या स्पर्धेत गुरुवारी महाराष्ट्राचा अखेरचा साखळी सामना गोव्याविरुद्ध जयपूरमध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात एकिकडे महाराष्ट्राचे सर्व प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरलेले असताना ऋतुराजने (Ruturaj Gaikwad) मात्र संघाला संकटातून बाहेर काढले आणि महाराष्ट्राला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचवले. त्यामुळे गोव्यासमोर आता विजयासाठी धावांचे लक्ष्य आहे..Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं.या सामन्यात महाराष्ट्राने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, पहिल्या षटकात महाराष्ट्राला वासुकी कौशिकने मोठे धक्के देताना अर्शिन कुलकर्णी आणि अंकित बावणे या दोघांनाही शून्यावर बाद केले. त्याच्या पुढच्याच षटकात अर्जुन तेंडुलकरने पृथ्वी शॉ याला १ धावेवर दिपराज गोवनकरच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतरही सिद्धार्थ म्हात्रे ३ धावांवर आणि सौरभ नवले ५ धावांवर बाद झाले. महाराष्ट्राने २५ धावांतच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. रामकृष्ण घोषने १० धावांचा टप्पा पार केला, पण तोही फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला १४ धावांवर दर्शन मिसळने बाद केले. त्यामुळे महाराष्ट्राची अवस्था २१ व्या षटकातच ६ बाद ५२ धावा अशी बिकट झाली होती..मात्र या बिकट परिस्थितीतून संघाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या ऋतुराजने घेतली. त्याने आधी विकी ओत्सवालला साथीला घेतले. त्यांनी आधी संघाचा डाव सावरण्यावर लक्ष दिले. एकिकडे ऋतुराज आक्रमक शॉट्स खेळत होता, तर दुसरीकडे विकी त्याला साथ देत होता. त्यांच्या शतकी भागीदारीही झाली. या भागादारीदरम्यान दोघांनीही अर्धशतके केली. मात्र अर्धशतकानंतर विकी ओत्सवाल ८२ चेंडूत ५३ धावा करून माघारी परतला. मात्र या भागीदारीमुळे महाराष्ट्राने दीडशे धावांचा टप्पा पार केला होता..विकी बाद झाल्यानंतर ऋतुराजने धावा करण्याची गती वाढवली. त्याने आक्रमक पवित्रा घेत गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. त्याला दुसऱ्या बाजूने राजवर्धन हंगारगेकरनेही तशीच साथ दिली. या दोघांनी शेवटच्या ७ षटकात नाबाद ९१ धावांची भागीदारी केली. ऋतुराजने त्याचे शतकही पूर्ण केले. हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेट प्रकारातील २० वे शतक आहे. यातील १५ शतके त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना केली आहेत.दरम्यान, ऋतुराज आणि हंगारगेकर यांच्या भागीदारीमुळे महाराष्ट्राने ५० षटकात ७ बाद २४९ धावा केल्या. ऋतुराज १३१ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह १३४ धावांवर नाबाद राहिला. हंगारगेकर १९ चेंडूत ३२ धावांवर नाबाद राहिला.गोव्याकडून गोलंदाजी करताना वासुकी कौशिकने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. अर्जुन तेंडुलकर, दिपराज गोवनकर, दर्शन मिसळ आणि ललित यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..ऋतुराजचे मोठे विक्रमऋतुराजचे हे विजय हजारे ट्रॉफीमधील ५९ सामन्यांतील १५ वे शतक आहे, त्यामुळे तो आता या स्पर्धेत सर्वाधिक शतके करणारा खेळाडू (Most Hundreds in VHT) बनला आहे. त्याने महाराष्ट्राच्याच अंकित बावणेची बरोबरी केली आहे. अंकित बावणेनेही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये १५ शतके केली आहे. त्याच्या पाठोपाठ देवदत्त पडिक्कल आणि मयंक अगरवाल आहेत. त्यांनी प्रत्येकी १३ शतके या स्पर्धेत केली आहेत..Ruturaj Gaikwad: 'ऋतुराजला संधी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा विराट आणि रोहित वनडेत...', R Ashwin नेमकं काय म्हणाला?.सर्वात जलद ५०० धावायाशिवाय ऋतुराजने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ५००० धावांचा टप्पाही पार केला आहे. त्याने ९९ व्या सामन्यातील ९५ व्या डावात खेळताना हा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावात ५००० धावा करणारा खेळाडू आहे (Fastest 5000 List A Cricket). त्याने बाबत आझमचा विश्वविक्रम मागे टाकला आहे. बाबर आझमने ९७ डावात ५००० लिस्ट ए धावा केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ हाशिम आमला (१०१ डाव), सर विव रिचर्ड्स (११४ डाव), विराट कोहली (११४ डाव), शाय होप (११४ डाव) आणि डेव्हिड वॉर्नर (११५ डाव) आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.