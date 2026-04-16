IPL 2026 Updates: सनरायझर्स हैदराबादला धक्का... बदली खेळाडूच बदली झाला... दोन सामने खेळून घरी परतला, नशीबाची थट्टा

Sunrisers Hyderabad squad changes IPL 2026: सनरायझर्स हैदराबादला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पाचपैकी २ सामने जिंकता आले आहेत. मागील सामन्यात त्यांनी बलाढ्य राजस्थान रॉयल्सला पराभूत करून आत्मविश्वास कमावला आहे. त्यात कर्णधार पॅट कमिन्सनेही फिटनेस टेस्ट पास केली आहे आणि तो लवकरच आयपीएल खेळण्यासाठी भारतात दाखल होईल. असे असताना SRH ला गुरुवारी मोठा धक्का बसला आहे. आयपीएल हंगामा सुरू होण्यापूर्वी दुखापतग्रस्त खेळाडूच्या जागी रिप्लेसमेंट खेळाडू आलेला खेळाडूच आता जखमी झाला आणि त्याने संपूर्ण स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. SRH ने त्यांच्या सोशल मीडियावर हे अपडेट्स दिले आहेत. .IPL 2026 ला सुरूवात होण्यापूर्वी जॅक एडवर्ड्सला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली होती. त्याच्या जागी फ्रँचायझीने इंग्लंडचा गोलंदाज डेव्हिड पेन याला करारबद्ध केले. त्याच्यासाठी १.५ कोटी रुपये SRH ने मोजले आणि त्याने दोन सामन्यांत दोन विकेट्सही घेतल्या. पण, आता त्याला घोट्याची दुखापत झाली आहे आणि त्यामुळे त्याला संपूर्ण आयपीएलमधून माघार घ्यावी लागली आहे. आयपीएल नियमानुसार एखादा खेळाडू दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेल्यास, त्याला इन्श्युरन्सचा भाग म्हणून फ्रँचायझीला संपूर्ण रक्कम द्यावी लागेल..Vaibhav Sooryavanshi चे भारतीय संघात पदार्पण म्हणजे, संजू सॅमसन-सूर्यकुमार यादव यांच्यासाठी Bad News? रिपोर्टने उडवलीय झोप.पेनने बिग बॅश लीगमध्ये पर्थ स्कॉचर्स संघाला जेतेपद जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अंतिम सामन्यात १८ धावांत ३ विकेट्स घेऊन तो प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला होता. २०२५-२६च्या पर्वात त्याने डेझर्ट व्हायपर्सकडून ILT20 लीगचे जेतेदही पटकावले होते. स्थानिक स्पर्धांमघ्ये तो Gloucestershire क्लबकडून खेळतो आणि तो या क्लबकडून ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज आहे. व्हाटालिटी ब्लास्टमध्ये त्याने २०२४ साली ३३ विकेट्स घेतल्या हो्त्या. इंग्लंडकडून तो २०२२ मध्ये एकमेव वन डे सामना खेळला होता..दरम्यान, हैदराबादने ब्रायडन कार्सच्या जागी दिलशान मदुशंकाची निवड केली आहे. दुखापतीमुळे कार्स सध्याच्या आयपीएल हंगामातून बाहेर पडला आहे. डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज असलेल्या दिलशान मदुशंकाने श्रीलंकेचे १ कसोटी, २८ वन डे आणि १९ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ७० बळी आहेत. तो ७५ लाख रुपयांना SRH संघात सामील होईल.