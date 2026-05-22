SRH vs RCB Live: रसिख दारच्या 'यॉर्कर'ने ट्रॅव्हिस हेडचा त्रिफळा उडवला, विराट कोहली कसला पेटला... सेलिब्रेशन एकदा पाहाच Video

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Cricket : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्लेऑफची शर्यत आता केवळ एका उपलब्ध जागेपुरती मर्यादित झाली आहे. सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (RCB) यांच्यात क्वालिफायर १ साठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. या दोन्ही संघांनी आधीच प्लेऑफसाठी पात्र निश्चित केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होत असलेला सामना केवळ दोन गुणांपुरते मर्यादित नसून अव्वल दोनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. RCB गुणतालिकेत १८ गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे, तर SRH १६ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..SRH vs RCB यांच्यात हेड टू हेड विक्रमात हैदराबादकडे १४-१२ अशी आघाडी आहे. पण, २०२३ नंतर झालेल्या पाचसामन्यांत त्यांना फक्त २ विजय मिळवता आले आहेत आणि ३ सामने गमावले आहेत. घरच्या मैदनावर SRH कडे ६-३ अशी आघाडी आहे. हैदराबादला क्वालिफायर १ साठी आपली जागा पक्की करण्यासाठी गणिताची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. जर त्यांनी प्रथम फलंदाजी करून २२० धावा केल्या, तर त्यांना ८८ धावांनी विजय मिळवावा लागेल आणि २०० धावा केल्या तर ८७ धावांनी विजय मिळवावा लागेल. लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांना १८० धावा ११.१ किंवा ११.३ षटकांत पार कराव्या लागतील. तर ते नेट रन रेटच्या जोरावर अव्वल दोनमध्ये कायम राहू शकतील..आरसीबीचा प्रमुख खेळाडू विराट कोहली सलग ४ आयपीएल हंगामांमध्ये ६०० पेक्षा जास्त धावा करणारा पहिला खेळाडू बनण्यापासून फक्त ५८ धावा दूर आहे. त्याने सलग ३ आयपीएल हंगामांमध्ये (२०२३, २०२४, २०२५) ही कामगिरी केली आहे. ख्रिस गेल (२०११, २०१२, २०१३), डेव्हिड वॉर्नर (२०१६, २०१७, २०१९), केएल राहुल (२०२०, २०२१, २०२२) यांनी सलग तीनवेळा हा पराक्रम केला आहे. पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्यांनी कोणताच बदल केलेला नाही..Royal Challengers Bengaluru : विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमारिओ शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दारSunrisers Hyderabad: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, स्मरण रवीचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन.ट्रॅव्हिस हेडने १६ चेंडूंत ५ चौकारांच्या मदतीने २६ धावांची खेळी करताना अभिषेक शर्मासह ४ षटकांत ४५ धावा चोपल्या. पण, रसिख सलाम दारच्या अप्रतिम यॉर्करने हेडचा त्रिफळा उडवला. त्यानंतर विराट कोहलीचं सेलिब्रेशन पाहण्यासारखं होतं. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी रसिख दारच्या यॉर्करचे आणि विराटच्या सेलिब्रेशनचे भरभरून कौतुक केले असून, हा क्षण आयपीएल २०२६ मधील चर्चेचा विषय ठरला आहे.