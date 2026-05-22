SRH vs RCB Live: विराट कोहलीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड! गतविजेत्यांनी मोठा डाव टाकला अन् किंग कोहली जगात 'सुपर डुपर' ठरला

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Cricket : सनरायझर्स हैदराबादच्या २५५ धावांचा पाठलाग करताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून आक्रमक सुरूवात झाली. वेंकटेश अय्यरला सलामीला पाठवून RCB ने मोठा डाव टाकला आणि त्याच्या फटकेबाजीने SRH ला हैराण केले. वेंकटेश व विराट कोहलीने पहिल्या विकेटसाठी झटपट ६० धावा चोपल्या. या भागीदारीनंतर विराटच्या नावावर मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला गेला. Virat Kohli breaks Alex Hales world record.SRH च्या फलंदाजांनी आयपीएलमध्ये शुक्रवारी RCB च्या गोलंदाजांच्या चिंधड्या उडवल्या. अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड ( २६) यांनी चार षटकांत ४५ धावा चोपल्यानंतर इशान किशन व हेनरिच क्लासन यांनी अक्षरशः चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. अभिषेकने २२ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. तो आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक षटकार मारणारा ( ४३) दुसरा भारतीय ठरला. वैभव सूर्यवंशी ५३ षटकारांसह अव्वल आहे. अभिषेक बाद झाल्यानंतर इशान व क्लासन जोडीने दमदार खेळ केली. या दोघांनी ४८ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी केली..SRH vs RCB Live: रसिख दारच्या 'यॉर्कर'ने ट्रॅव्हिस हेडचा त्रिफळा उडवला, विराट कोहली कसला पेटला... सेलिब्रेशन एकदा पाहाच Video .क्लासन २४ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ५१ धावांवर माघारी परतला. त्याने या आयपीएलमध्ये ६०० हून अधिक धावा केल्या आणि आयपीएल इतिहासात चौथ्या किंवा त्याहून खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांकडून प्रथमच एवढ्या धावा केल्या गेल्या. इशान ४६ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह ७९ धावांवर बाद झाला. नितीश कुमार रेड्डीने १२ चेंडूंत २९ धावा करताना संघाला ४ बाद २५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. यंदाच्या पर्वातील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. RCB विरुद्धची ही SRH ची दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. २०२४ मध्ये त्यांनी RCB विरुद्ध ३ बाद २८७ धावा केल्या होत्या..हैदराबादने आयपीएलमध्ये सहावेळा २५० हून अधिक धावा उभ्या केल्या आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत २२० हून अधिक धावा केलेल्या ११ सामन्यांत विजय मिळवले आहेत. RCB ला क्वालिफायर १ मध्ये स्थान टिकवायचे असल्यास त्यांना किमान १६६ किंवा १७८ धावा करणे भाग आहे. SRH ने त्यांना या धावांच्या आत रोखले, तर ते अव्वल दोन स्थानाच्या बाहेर फेकले जाऊ शकतात. वेंकटेश अय्यरला सलामीला पाठवून RCB ने चांगला डाव टाकला आणि त्यानेही १९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ४४ धावांची खेळी केली. विराटसह त्याने पहिल्या विकेटसाठी ४.३ षटकांत ६० धावा जोडल्या. इशान मलिंगाने ही विकेट घेतली..पुरूष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक २११ वेळा ५०+ धावांच्या भागीदारीचा भाग असणारा विराट हा जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्याने अॅलेक्स हेल्स ( २१०), डेव्हिड वॉर्नर ( २००), बाबर आझम ( १९६) व ख्रिस गेल ( १९१) यांना मागे टाकले. विराट १५ धावांवर साकिब हुसैनच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. RCB ला७४ धावांवर दुसरा धक्का बसला.