SRH vs RR : "हा पुरस्कार माझ्या कुटुंबियांना समर्पित"! Praful Hinge ने पहिल्याच सामन्यात इतिहास रचला; म्हणाला, त्यांचा त्याग...

Praful Hinge dedicates award to family emotional moment IPL: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आज सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करताना अपराजित असलेल्या राजस्थान रॉयल्सला पराभवाची चव चाखवली. SRH च्या २१६ धावांचा पाठलाग करताना RR चा निम्मा संघ ९ धावांतच तंबूत परतला होता. पदार्पण करणाऱ्या विदर्भच्या प्रफुल हिंगेने ( Praful Hinge) पहिल्याच षटकात तीन फॉर्मात असलेले फलंदाज माघारी पाठवून निकाल स्पष्ट केला. त्यानंतर दुसरा पदार्पणवीर साकीब हुसैनने ४ धक्के देताना राजस्थानला १५९ धावांत गुंडाळले. हैदराबादने ५७ धावांनी हा सामना जिंकला. ४ विकेट्स घेणाऱ्या प्रफुल हिंगेला सामनावीर पुरस्कारने गौरविण्यात आले..इशान किशन ( ९१), हेनरिच क्लासन ( ४०), नितीश कुमार रेड्डी ( २८) व सलिल अरोरा ( २४) यांच्या खेळीच्या जोरावर हैदराबादने २१६ धावा केल्या. राजस्थानच्या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांसमोर या धावा कमीच वाटत होत्या, परंतु प्रफुलने पहिल्याच षटकात वैभव सूर्यवंशी ( ०), ध्रुव जुरेल ( ०) व ए प्रेटोरियस ( ०) यांना माघारी पाठवून खळबळ उडवून दिली. वैभव सूर्यवंशीच्या विकेटनंतर मालकीण काव्या मारनची प्रतिक्रिया सर्व काही सांगून गेली..पदार्पणाच्या पहिल्याच षटकात आणि आयपीएल इतिहासात पहिल्याच षटकात तीन विकेट्स घेणारा तो पहिलाच गोलंदाज ठरला. त्यानंतर हुसैनने यशस्वी जैस्वालची ( १) विकेट घेतली आणि प्रफुलने कर्णधार रियान परागला ( ४) बाद करून राजस्थानचा निम्मा संघ ९ धावांत तंबूत पाठवला. रवींद्र जडेजा ( ४५) व डोनोव्हन फरेरा ( ६९) यांनी ११८ धावांच्या भागीदारीने संघाचा डाव सावरला, परंतु फार उशीर झाला होता. प्रफुलने ३४ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या..IPL पदार्पणात ४+ बळी घेणारे गोलंदाज...६/१२ - अल्झारी जोसेफ (MI) वि. SRH, हैदराबाद, २०१९५/१७ - अँड्र्यू टाय (GL) वि. RPS, राजकोट, २०१७४/११ - शोएब अख्तर (KKR) वि. DC, कोलकाता, २००८४/२६ - केव्हॉन कूपर (RR) वि. PBKS, जयपूर, २०१२४/२४ - अश्वनी कुमार (MI) वि. KKR, मुंबई WS, २०२५४/२४ - साकिब हुसेन (SRH) वि. RR, हैदराबाद, २०२६४/३३ - डेव्हिड विसे (RCB) वि. MI, बंगळुरू, २०१५४/३४ - प्रफुल हिंगे (SRH) वि. RR, हैदराबाद, २०२६साकिबनेही २४ धावा देताना ४ विकेट्स घेताना विक्रमात आपले नाव नोंदवले. इशान मलिंगाने दोन विकेट्स घेत राजस्थानचा डाव १९ षटकांत १५९ धावांवर गुंडाळला..हा पुरस्कार कुटुंबाला...प्रफुलला सामनावीर पुरस्कारने गौरविण्यात आले आणि तो म्हणाला, मी मागच्या वर्षी कुठेतरी लिहून ठेवलं होतं की आयपीएलच्या पहिल्या सामन्यात ४-५ विकेट्स नक्की घेईन. आज मी ते सत्यात उतरले. १३ वर्षांचा असताना मी क्रिकेटला सुरूवात केली. सुरुवातीला त्यांनी मला लहान आहेस, आता नको असे दोन -तीन वेळा म्हटले. पण, एकदा मी सुरुवात केली ती आता इथपर्यंत पोहोचलो आहे. मी हा पुरस्कार माझ्या कुटुंबियांना समर्पित करतोय, कारण त्यांनी माझ्यासाठी खूप त्याग केले आहे..प्रफुलच्या या यशाचा पाया त्याच्या कुटुंबाने रचला आहे. त्याची बहीण, जी स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आहे, तिने प्रफुल्लसाठी मोठे बलिदान दिले. तिच्या स्वतःच्या परीक्षा असतानाही ती प्रफुल्लला सरावासाठी सोडायला जायची, तासनतास तिथे थांबायची आणि मग रात्री उशिरापर्यंत स्वतःचा अभ्यास करायची. मोठ्या बहिणीने प्रफुल्लमध्ये यशाची जिद्द निर्माण केली आणि त्यानेही तिची ती श्रद्धा सार्थ ठरवली.