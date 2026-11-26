India A vs Sri Lanka A, Asia Cup Rising Stars 2026: रायझिंग स्टार आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाचे आव्हान गुरुवारी संपले. उपांत्य फेरीत भारताचा सामना श्रीलंका अ संघाविरुद्ध दोहामध्ये झाला. या सामन्यात श्रीलंका अ संघाने ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवक अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. आता रविवारी ते अंतिम सामना खेळतील. गुरुवारी झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने श्रीलंकेसमोर ३१८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र श्रीलंकेने दोन्ही सलामीवीरांनी केलेल्या शतकांच्या जोरावर ३१८ धावांचे लक्ष्य ४१.३ षटकात २ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले..IND A vs SL A, Semi-Final: वैभव-अभिषेकची वादळी खेळी अन् मग तिलक - शाहबाजची फिफ्टी; भारताचे श्रीलंकेसमोर मोठे लक्ष्य.श्रीलंकेकडून लसिथ क्रूसपुल आणि सेनिथ जयवर्देना यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळताना भारतीय गोलंदाजांना दबावात टाकले होते. त्यांना बाद करण्यासाठी तिलक वर्माने जवळपास सर्व प्रमुख गोलंदाजांचा वापर करून पाहिला. मात्र २२ व्या षटकापर्यंतच य दोघांनी १७० धावांचा टप्पा पार करून देत संघाच्या विजयाचा पाया रचला. सेनिथने शतकही साजरे केले. अखेर त्यालाच २२ व्या षटकात शाहबाज अहमदने तनुष कोटियनच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे श्रीलंकेची सलामीची १७४ धावांची भागीदारी तुटली. सेनिथने ७० चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १०५ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतरही निशान मदुष्काने लसिथ क्रूसपुलला साथ दिली. त्यांनीही ९१ धावांची भागीदारी करत श्रीलंकेचा विजय आणखीच सोपा केला. लसिथनेही शतक केले. त्याला ३६ व्या षटकात हर्षित राणाने रिंकू सिंगच्या हातून बाद केले. लसिथने १०७ चेंडूत १२ चौकार आणि ३ षटकारांसह ११६ धावा केल्या..श्रीलंकेचा कर्णधार पवन रथनायकेनेही आक्रमक खेळ केला, तर मदुष्काने अर्धशतक केले. त्यांनी श्रीलंकेला नंतर विजयापर्यंत पोहचवले. मदुष्काने ५६ चेंडूत ५८ धावांची नाबाद खेळी केली, तर पवनने १६ चेंडूत नाबाद ३१ धावा केल्या..IND A vs SL A, Semi-Final: वैभव सूर्यवंशी ३ सिक्स अन् ४ फोर मारून OUT, पण अभिषेक शर्माची खणखणीत फिफ्टी; Video.तत्पुर्वी, भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली होती. भारताने ५० षटकात ८ बाद ३१७ धावा केल्या. भारताकडून अभिषेक शर्माने ६३ चेंडूत ७८ धावा केल्या. तसेच शाहबाद अहमदने ४८ चेंडूत नाबाद ५४ धावा केल्या, तर कर्णधार तिलक वर्माने ६६ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. वैभव सूर्यवंशीने २७ चेंडूत ४० धावा केल्या.श्रीलंकेकडून जनिथ लियानागे, रवींदू फर्नांडो आणि निपून धनंजय यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. गरुका संकेत आणि लहिरू समरकून यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.