India A vs Sri Lanka A, Asia Cup Rising Stars 2026 semi-final against : आशिया कप रायझिंग स्टार २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात उपांत्य फेरीतील पहिला सामना होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने ३०० धावांचा टप्पा ओलांडला असून श्रीलंकेसमोर ३१८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळी केल्यानंतर तिलक वर्माने अर्धशतक केले. तसेच शाहबाद अहमदनेही अर्धशतक करत चांगली फिनिशिंट देत भारताला ३०० पार पोहचवले..IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी आक्रमक सुरुवात केली. या दोघांनीही सुरुवातीपासूनच १० ची धावगती कायम ठेवली होती. युएईविरुद्ध ५२ चेंडूत द्विशतक करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. त्याने श्रीलंकेविरुद्ध सुरुवातही तशीच केली, त्यामुळे या सामन्यातही तो मोठी खेळी करेल, असं वाटत होतं. पण ८ व्या षटकात त्याला जनिथ लियानागेने बाद केले. वैभव २७ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४० धावा करून लसिथ क्रुसपुलच्या हातून झेलबाद झाला..पण त्यानंतर आक्रमक खेळी करणाऱ्या अभिषेकला तिलक वर्माने चांगली साथ दिली. अभिषेक अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर शतकाकडेही वाटचाल करत होता. मात्र त्याला २२ व्या षटकात लहिरू समरकूनने बाद केले. जनिथ लियानागेने त्याचा झेल घेतला. अभिषेकने ६३ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह ७८ धावांची खेळी केली. त्याच्या विकेटमुळे त्याची आणि तिलकची ७९ धावांची भागीदारीही संपली. त्यानंतर मात्र धावांची गती थोडी कमी झाली. कुमार कुशाग्रलाही निपून धनंजयने २१ धावांवर बाद केले. त्यानंतर लगेचच तिलक वर्माही अर्धशतक करून बाद झाला. त्याला रविंदू फर्नांडोने ६६ चेंडूत ५३ धावांवर असताना पायचीत केले..रिंकु सिंगलाही रविंदू फर्नांडोने फार काळ टिकू दिलं नाही, त्याला १२ धावांवर त्याने पायचीत केले. सूर्यांश शेडगेही १० धावा करून बाद झाला. मात्र शाहबाज अहमदने दुसरी बाजू सांभाळली. त्याने तनुष कोटियनसोबत ७५ धावांची आक्रमक भागीदारी करत भारताला ३०० धावांच्या पार पोहचवलं. तनुष कोटियन २८ धावांवर बाद झाला. हर्षित राणीही शून्यावर बाद झाला. अखेरीस हर्ष दुबेने ४ चेंडूत ८ धावा केल्या. शाहबाद अहमद ४८ चेंडूत ५४ धावांवर नाबाद राहिला, त्याने ४ षटकार मारले. भारताच्या ५० षटकात ८ बाद ३१७ धावा झाल्या..IND vs NZ 2nd Test Weather Update: भारत-न्यूझीलंड मॅच पाहण्यासाठी पहाटे उठण्यापूर्वी हे नक्की वाचा... Christchurch मधून Live अपडेट्स; नेमकं काय घडणार? .श्रीलंकेकडून रवींदू फर्नांडो, जनिथ लियानागे आणि निपून धनंजय यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. गरुका संकेत आणि लहिरू समरकून यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.