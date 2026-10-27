Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर दाणादाण! श्रीलंकेने ११० धावांत गुंडाळलं, मदुशंकाचा पंजा अन् थेट फायनलमध्ये धडक

PAKISTAN VS SRI LANKA: लाजिरवाणा पराभव कशाला म्हणतात, हे आज पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या सामन्याकडे पाहून नक्कीच समजेल. सामना किंवा मालिका तुमच्या देशात खेळवली जात आहे आणि तुम्हालाच त्या सामन्यात लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरं जावं लागतं, असंच काहीसं यजमान पाकिस्तान संघासोबत झालं आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या वनडे तिरंगी मालिकेत श्रीलंकेने पाकिस्तानचा ८ विकेट्सने पराभव केला आहे..लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ अवघ्या ११० धावांवर ऑलआऊट झाला. श्रीलंकेने हे लक्ष्य सहज गाठत अंतिम फेरीत धडक मारली आहे आणि यजमान पाकिस्तान संघाला लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं..IND vs NZ T20: यांना रोखणं अवघड... किवी कर्णधाराची बोलती बंद; श्रेयस अय्यर म्हणाला, अभिषेक-वैभवने हे कसे केले याचे मला आश्चर्य.या सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार कुसल मेंडिसने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा हा निर्णय श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी योग्य ठरवला. पाकिस्तानच्या फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. कसंबसं पाकिस्तानच्या संघाने १०० धावा पार केल्या. परंतु, श्रीलंकेच्या संघाच्या मनात वेगळंच काही होतं. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानी फलंदाजांना खेळपट्टीवर उभंच राहू दिलं नाही. दिलशान मदुशंकाने तर विकेट्सचा पंजा खोलला आणि पाकिस्तानी फलंदाजांना रडकुंडीला आणत पाकिस्तानच्या संघाला लवकरच गुंडाळलं..पाकिस्तानकडून बाबर आझमने सर्वाधिक २९ धावा केल्या. त्याने ३३ चेंडूंचा सामना करत ५ चौकार लगावले. हसन नवाजने १७ धावा केल्या. मात्र, इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही. फखर जमान ५, सलमान आगा ९ आणि शादाब खान २ धावा करून बाद झाले. त्यामुळे पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ २५.३ षटकांत ११० धावांवर गारद झाला..श्रीलंकेकडून दिलशान मदुशंकाने शानदार गोलंदाजी केली. त्याने ८.३ षटकांत ३४ धावा देत ५ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या या कामगिरीमुळे पाकिस्तानच्या फलंदाजीला मोठा धक्का बसला. या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला..पाकिस्तानने दिलेल्या १११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने १८.१ षटकांत २ विकेट्स गमावून ११४ धावा केल्या. कामिंडू मेंडिसने नाबाद ६२ धावांची खेळी केली. त्याने ६० चेंडूंचा सामना करत ८ चौकार आणि २ षटकार लगावले. पवन रथनायके २३ धावांवर नाबाद राहिला, तर अविष्का फर्नांडोने १६ धावा केल्या..IND vs NZ T20: यांना रोखणं अवघड... किवी कर्णधाराची बोलती बंद; श्रेयस अय्यर म्हणाला, अभिषेक-वैभवने हे कसे केले याचे मला आश्चर्य.या विजयासह श्रीलंकेने तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या फलंदाजांना घरच्या मैदानावर मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही आणि संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.