Cricket

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर दाणादाण! श्रीलंकेने ११० धावांत गुंडाळलं, मदुशंकाचा पंजा अन् थेट फायनलमध्ये धडक

PAKISTAN VS SRI LANKA: दिलशान मदुशंकाने ५ विकेट्स घेत पाकिस्तानला ११० धावांत गुंडाळलं. श्रीलंकेने १८.१ षटकांत लक्ष्य गाठत ८ विकेट्सने विजय मिळवला आणि वनडे तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Pakistan vs Sri Lanka

Pakistan vs Sri Lanka

esakal

Varsha Balhe
Updated on

PAKISTAN VS SRI LANKA: लाजिरवाणा पराभव कशाला म्हणतात, हे आज पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात झालेल्या सामन्याकडे पाहून नक्कीच समजेल. सामना किंवा मालिका तुमच्या देशात खेळवली जात आहे आणि तुम्हालाच त्या सामन्यात लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरं जावं लागतं, असंच काहीसं यजमान पाकिस्तान संघासोबत झालं आहे.

पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या वनडे तिरंगी मालिकेत श्रीलंकेने पाकिस्तानचा ८ विकेट्सने पराभव केला आहे.

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