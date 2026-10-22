Record Breaking ENG vs SL Match : श्रीलंकेने ४३० धावांचे लक्ष्य पार केले, इंग्लंडला हरवले! इतिहास घडला, हॅरी ब्रूकचे द्विशतक व्यर्थ

Second-highest successful run chase in ODI history: वन डे क्रिकेट इतिहासातील एक अविस्मरणीय सामना रावळपिंडीत पाहायला मिळाला.. पाकिस्तानात सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेतील इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका लढतीत अक्षरशः धावांचा पाऊस पडला. हॅरी ब्रूकच्या ( Harry Brook) द्विशतकाच्या जोरावर इंग्लंडने ४ बाद ४२९ धावांचा डोंगर उभा केला आणि श्रीलंका हा सामना गमावतील असाच सर्वांच अंदाज होता. पण, श्रीलंकेने शेवटच्या षटकापर्यंत खिंड लढवली आणि २ विकेट्स व १ चेंडू राखून मॅच जिंकली. वन डे क्रिकेट इतिहासातील हा दुसरा सर्वोच्च धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरला..Highest successful chases in ODIs४३५ - दक्षिण आफ्रिका वि. ऑस्ट्रेलिया, २००६४३० - श्रीलंका वि. इंग्लंड, २०२६४०५ - भारत वि. वेस्ट इंडिज, २०२६३७५ - नेदरलँड वि. वेस्ट इंडिज, २०२३ ( सुपर ओव्हर)३७२ - दक्षिण आफ्रिका वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१६.Highest match aggregate in an ODI८७२ धावा - ऑस्ट्रेलिया ( ४३४) वि. दक्षिण आफ्रिका ( ४३८), २००६८५९ धावा - इंग्लंड ( ४२९) वि. श्रीलंका ( ४३०), २०२६८२५ धावा - भारत ( ४१४) वि. श्रीलंका ( ४११), २००९.Highest scores in a losing cause in ODIs२०२ - हॅरी ब्रूक वि.श्रीलंका, २०२६१९४ नाबाद - चार्ल्स कॉव्हंट्री वि. बांगलादेश, २००९१९३ - फखर जमान वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२११९१ - जॉर्ज मुन्सी वि. नेदरलँड, २०२५१८१ नाबाद - मॅथ्यू हेडन वि. न्यूझीलंड, २००७ .इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद ४२९ धावा केल्या. टॉम बँटन ( ५०), जो रूट ( ६९) आणि विल जॅक्स ( ६६) यांच्या अर्धशतकासह कर्णधार हॅरी ब्रूक ११६ चेंडूंत २१ चौकार व १० षटकारांसह २०२ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अविष्का फर्नांडोने ९७ धावांची खेळी केली... पवन रत्ननायकेने १०६ चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १३० धावा केल्या. दासून शनाकाने ५० चेंडूंत ९७ धावांची वादळी खेळी करताना ६ चौकार व ८ षटकार खेचले. जनिथ लियानागेने शेवटच्या षटकापर्यंत खिंड लढवली आणि २७ चेंडूंत ६१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला थरारक विजय मिळवून दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.