PAK vs SL: पाकिस्तान दौरा अर्धवट सोडायचा नाही, अन्यथा... इस्लामाबाद बाँम्ब स्फोटानंतरही बोर्डाचा श्रीलंकन खेळाडूंना इशारा

SLC Warns Players Against Leaving Pakistan Tour: इस्लामाबाद स्फोटानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी दौरा सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली, परंतु श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने दौरा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Summary

  • इस्लामाबादमधील आत्मघाती स्फोटानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी पाकिस्तान दौरा सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली.

  • परंतु श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने दौरा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

  • दौरा सोडल्यास औपचारिक चौकशी होईल, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

