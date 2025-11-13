PAK vs SL: पाकिस्तान दौरा अर्धवट सोडायचा नाही, अन्यथा... इस्लामाबाद बाँम्ब स्फोटानंतरही बोर्डाचा श्रीलंकन खेळाडूंना इशारा

इस्लामाबादमधील आत्मघाती स्फोटानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी पाकिस्तान दौरा सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने दौरा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. दौरा सोडल्यास औपचारिक चौकशी होईल, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. .पाकिस्तानमधील खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलेला असतानात आता श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने मोठे पाऊल उचलले आहे. मंगळवारी पाकिस्तानमधील इस्लामाबादमधील न्यायालयाबाहेर आत्मघातली बाँम्बस्पोट झाला. यामध्ये १२ जणांचे जीव गेला, तर २७ जणं जखमी झाले आहे. या घटनेनंतर सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असलेल्या श्रीलंकेच्या काही क्रिकेटपटूंनी पुन्हा मायदेशात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, मात्र श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने त्यांना पाकिस्तान दौरा कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय जर दौरा अर्धवट सोडला, तर औपचारिक चौकशी केली जाईल, अशा इशाराही बोर्डाकडून खेळाडूंना देण्यात आला आहे. तसेच जर कोणत्या खेळाडूंनी पाकिस्तान दौऱ्यातून माघार घेतली, तर लगेचच बदली खेळाडू पाठवले जातील, असंही सांगण्यात आले आहे..Sri Lankan Players Leave Pakistan : इस्लामाबादेतील बॉम्ब स्फोटानंतर घाबरलेल्या श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी पाकिस्तान सोडण्याचा घेतला निर्णय!.श्रीलंकन बोर्डाने सांगितले की ' बोर्डाच्या सूचनांशिवाय जर कोणताही खेळाडू किंवा सपोर्ट स्टाफमधील सदस्य माघारी आला, तर औपचारिक चौकशी होईल आणि त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.' श्रीलंका बोर्डाच्या या निर्णयाचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून स्वागत करण्यात आले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की पाकिस्तान दौरा कायम करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयासाठी श्रीलंकन संघाचे आभारी आहोत. खिलाडुत्ती आणि सहयोग नेहमीच चमकतो..यापूर्वी अशी माहिती मिळाली होती की इस्लाबामाद स्फोटानंतर श्रीलंका संघातील ८ खेळाडूंना पाकिस्तान दौऱ्यातून माघार घ्यायची होती. पण आता श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने हा दौरा कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण दौऱ्याचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे..यापूर्वी मंगळवारी रावळपिंडीमध्ये पहिला वनडे सामना झाला आहे. यानंतर आता बदलल्या वेळापत्रकानुसार वनडे मालिकेतील दुसरा आणि तिसरा सामना अनुक्रमे १४ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडीमध्येच खेळवले जातील. त्यानंतर रावळपिंडीमध्येच १८ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान श्रीलंकेला पाकिस्तानमध्ये तिरंगी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेत श्रीलंका, पाकिस्तान आणि झिम्बाब्वे संघ सहभागी होणार आहे..Islamabad Blast : पाकिस्तानच्या राजधानीतही दिल्लीसारखाच स्फोट, १२ ठार, इस्लामाबाद कोर्टाबाहेर नेमकं काय घडलं ?.दरम्यान, यापूर्वी २००९ मध्ये श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर पाकिस्तानमध्ये असताना हल्ला झाला होता. त्यांच्या बसवर गोळीबार झाला होत, ज्यात ६ श्रीलंकेचे खेळाडू जखमी झाले होते. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जवळपास १० वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळवण्यात आले नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.