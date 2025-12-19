Cricket

T20 World Cup तोंडावर असताना कर्णधारच बदलला! यजमान देशाच्या संभाव्य खेळाडूंची नावे जाहीर

Sri Lanka New T20I Captain: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ भारत आणि श्रीलंका या देशात फेब्रुवारी - मार्चमध्ये खेळण्यात येणार आहे. या स्पर्धेला आता दोन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी राहिलेला असताना एक धक्कादायक निर्णय समोर आला आहे.
Charith Asalanka | Suryakumar Yadav

Pranali Kodre
Summary

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या आधी श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने कर्णधार बदलण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.

  • चरीथ असलंकाला कर्णधारपदावरून अचानक काढून टाकण्यात आले आहे.

  • निवड समितीचे अध्यक्ष प्रमोदया विक्रमसिंघा यांनी या निर्णयामागील कारणही स्पष्ट केले.

