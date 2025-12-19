T20 World Cup तोंडावर असताना कर्णधारच बदलला! यजमान देशाच्या संभाव्य खेळाडूंची नावे जाहीर

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या आधी श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने कर्णधार बदलण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. चरीथ असलंकाला कर्णधारपदावरून अचानक काढून टाकण्यात आले आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष प्रमोदया विक्रमसिंघा यांनी या निर्णयामागील कारणही स्पष्ट केले. .भारत आणि श्रीलंका या देशात पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून ही आयसीसीची स्पर्धा सुरू होणार आहे. हे टी२० वर्ल्ड कपचे १० वे पर्व आहे. पण आता या स्पर्धेसाठी दोन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी राहिला असाताना एक धक्कादायक निर्णय समोर आला आहे.श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने त्यांचा टी२० संघाचा कर्णधारच अचानक बदलला आहे. आत्तापर्यंत श्रीलंकेच्या टी२० संघाचे नेतृत्व चरीथ असलंका करत होता. मात्र आता टी२० वर्ल्ड कप तोंडावर आलेला असताना त्याला कर्णधारपदावरून हटवून दसून शनकाकडे नेतृत्वाची धुरा सोपवली आहे. यामागचे कारणही निवड समितीच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे..T20 World Cup 2026 चं तिकीट १०० रुपयांपासून सुरू, आजपासून बूक करता येईल तिकीटं; पण, कुठे अन् कसं? घ्या जाणून.निवड समीतीचे अध्यक्ष म्हणून प्रमोदया विक्रमसिंघा यांची नुकतीच पुन्हा नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी सांगितले की असलंकाचा नजीकच्या काळातील फॉर्म फारसा चांगला नाही. तसेच शनकाला गेल्या तीन वर्ल्ड कपचा अनुभव आहे. त्यामुळे हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले की जेव्हा निवड समितीतून मी बाहेर पडलो होतो, तेव्हा शनका कर्णधार होता आणि असलंका आमच्या दीर्घकाळाच्या योजनेत होता. शनकाकडे अष्टपैलू खेळ करण्याची क्षमता आहे. श्रीलंकेने २५ जणांचा प्राथमिक संघ जाहीर केला आहे..खरंतर यापू्र्वीच माजी निवड समिती अध्यक्ष उपूल थरंगा यांनी असलंकाला हटलवे जाण्याचे संकेत नोव्हेंबरमध्येच दिले होते. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानमध्ये कारमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर असलंका आणि असिथ फर्नांडो आजारी असल्याचे सांगून पाकिस्तान दौऱ्यातून माघारी परतले होते. तेव्हापासूनच परिस्थिती बिघडल्याचे संकेत होते. .स्फोटानंतरही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून सुरक्षेची हमी मिळाल्यानंतर पाकिस्तान दौरा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेत खेळाडूंनाही तसे आदेश दिले होते. मात्र काही रिपोर्ट्सनुसार असलंकाला हा दौरा पूर्ण करायचा नव्हता, ज्यामुळे काही वाद झाले. तो परत आल्यानंतर त्या दौऱ्यात टी२० तिरंगी मालिकेसाठी दसून शनकाला कर्णधार करण्यात आले होते.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी श्रीलंका पहिल्या फेरीत ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, झिम्बाब्वे आणि ओमान या संघांसह एकाच गटात आहेत..Video: जय शाहांकडून Lionel Messi ला टीम इंडियाची जर्सी भेट, T20 World Cup साठीही आमंत्रण; फुटबॉलचा बादशाह दिल्लीत काय म्हणाला?.श्रीलंकेचा प्राथमिक टी२० संघ - दसून शनाका (कर्णधार), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, धनंजया डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानागे, चरिथ असलंका, कामिंदू मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अरचिगे, वानिंदू हसरंगा, दुनाथ वेलालागे, मिलन रथनायके, नुवाना तुषारा, इशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पाथिराना, दिलशान मदुशंका, महिश तिक्षणा, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत आणि ट्रवीन मॅथ्यू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.