SL vs NZ, T20 WC: श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची दमदार कामगिरी, न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची हाराकिरी! पाकिस्तानच्या ताफ्यात आनंद

T20 WC, SL vs NZ Marathi Cricket News : श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना जेरीस आणले. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी सहयजमान श्रीलंकेला हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यांच्या गोलंदाजांनी त्या विजयाचा पाया रचलेला आहे. महीश थीक्षणा, दुनिथ वेल्लालागे या फिरकीपटूंसह दुष्मंथा चमीराने न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. १० ते १२ षटकांतील २० चेंडूंत किवींनी ४ फलंदाज गमावले आणि तिथून सामना श्रीलंकेच्या बाजूने झुकला होता. पण, मिचेल सँटनर व कोल मॅकोंची ही जोडी उभी राहिली आणि संघाला ६ बाद ८६ वरून दीडशेपार घेऊन गेली. .यजमान श्रीलंकेला पहिला सामना गमावल्यानंतर आता स्पर्धेत राहण्यासाठी उर्वरित दोन्ही लढती जिंकणे गरजेचे आहे. तेच न्यूझीलंडचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही विजयाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अशात आज यजमान श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंडविरुद्धही हाच निर्णय त्यांच्या अंगलट आला होता. आज त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कमिल मिशारा याच्या जागी चरिथ असलंका याची निवड केली आहे. न्यूझीलंडच्या संघातही जिमी निशॅमच्या जागी कोल मॅकोंची आला आहे..T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाला नेट रन रेट सुधरवायचा असेल तर झिम्बाब्वेविरुद्ध काय करावं लागेल? आपला संघ -३.८०० असा अडचणीत सापडलाय.टीम सेइफर्टचा तिसऱ्या षटकात दुसऱ्या स्लिपमध्ये झेल उडाला होता आणि महीश थीक्षणाने सुरेख प्रयत्नही केला, परंतु चेंडू निसटला. ६ धावांवर सेइफर्टला जीवदान मिळालं. गोलंदाज दिलशान मधुशंका प्रचंड संतापलेला दिसला. त्याच थीक्षणाने चौथ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर फिन एलनला कॉट अँड बोल्ड केले. फिन १३ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकारासह २३ धावांवर झेलबाद झाला. थीक्षणाने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर परतीचा सुरेख झेल टिपला. पुढच्याच षटकात दुष्मंथा चमिराने किवी ओपनर सेइफर्टला ( ८) डिप स्क्वेअर लेगवर झेलबाद केले..पटापट दोन विकेट्स गेल्याने न्यूझीलंडची धावगती मंदावली. श्रीलंकेकडून आज क्षेत्ररक्षणातही वेगळीच ऊर्जा जाणवली.. रत्नायकेने डाईव्ह मारून अडवेलला चौकार अप्रतिम होता. १०व्या षटकात रविद्रंने चेंडू उंच टोलावला, परंतु दासून शनाका झेल नाही घेऊ शकला. पण, पुढच्याच चेंडूवर चमीराने १८ धावा करणाऱ्या ग्लेन फिलिप्सचा त्रिफळा उडवला. किवींनी १० षटकांत ३ बाद ७५ धावा केल्या होत्या. थीक्षणाने श्रीलंकेला आणखी एक यश मिळवून देताना सेट फलंदाज रविंद्रला ( ३२) झेलबाद केले..मार्क चॅपमनचा दोन चेंडूच्या अंतराने त्रिफळा उडवून थीक्षणाने किवींचा निम्मा संघ ८४ धावांवर गार केला. याच धावसंख्येवर किवींना सहावा धक्का बसला आणि यावेळी वेल्लालगेने डॅरिल मिचेलचा ( ३) अप्रतिम चेंडूवर त्रिफळा उडवला. किवींनी मागील २० चेंडूंत ११ धावा करताना ४ विकेट्स गमावल्या. किवींना ३२ चेंडूंनंतर चौकार मारण्यात यश आले. कोल मॅकोंचीने १७व्या षटकात धावांची गती वाढवली आणि त्याला मिचेल सँटनरची साथ मिळाली. या जोडीने अर्धशतकी भागीदारी करून न्यूझीलंडला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली. या दोघांनी ४६ चेंडूंत ८४ धावांची भागीदारी केली. सँटनरने २६ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४७ धावांची दमदार खेळी केली. न्यूझीलंडने ७ बाद १६८ धावा केल्या आणि मॅकोंची २३ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३१ धावांवर नाबाद राहिला. श्रीलंकेने हा सामना जिंकल्याचा पाकिस्तानला फायदा होणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका हा सामना नॉक आऊट बनेल..श्रीलंका - पथूम निसंका, कुसल मेंडिस, चरिथ असलंका, पवन रत्नायके, दासून शनाका, कमिंडू मेंडिस, दुनिथ वेल्लालगे, दुशन हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षणा, दिलशान मदुशंका.न्यूझीलंड - टीम सेइफर्ट, फिन अॅलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिचेल, मिचेल सँटनर, कोल मॅकोंची, मॅट हेन्नी, इश सोढी, लोकी फर्ग्युसन.