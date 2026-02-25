Cricket

SL vs NZ, T20 WC: श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची दमदार कामगिरी, न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची हाराकिरी! पाकिस्तानच्या ताफ्यात आनंद

Sri Lanka vs New Zealand T20 World Cup Marathi News: वर्ल्ड कप स्पर्धेत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना अक्षरशः जेरीस आणले. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी श्रीलंकेसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा होता आणि त्यांनी त्याची सुरुवातच दमदार गोलंदाजीने केली.
Sri Lanka’s spinners dismantle New Zealand’s batting lineup

Sri Lanka’s spinners dismantle New Zealand’s batting lineup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 WC, SL vs NZ Marathi Cricket News : श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना जेरीस आणले. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी सहयजमान श्रीलंकेला हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यांच्या गोलंदाजांनी त्या विजयाचा पाया रचलेला आहे. महीश थीक्षणा, दुनिथ वेल्लालागे या फिरकीपटूंसह दुष्मंथा चमीराने न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. १० ते १२ षटकांतील २० चेंडूंत किवींनी ४ फलंदाज गमावले आणि तिथून सामना श्रीलंकेच्या बाजूने झुकला होता. पण, मिचेल सँटनर व कोल मॅकोंची ही जोडी उभी राहिली आणि संघाला ६ बाद ८६ वरून दीडशेपार घेऊन गेली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Team
cricket news today
New Zealand Cricket Team
T20 Cricket World Cup
Sri Lanka cricket news

Related Stories

No stories found.