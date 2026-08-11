IND vs SL Test : श्रीलंकेने कसोटी संघ का जाहीर केलेला नाही? दोन खेळाडूंनी वाढवली डोकेदुखी; ४ दिवसावर पहिली कसोटी अन्...

Sri Lanka Test squad against India 2026: भारताविरुद्धची पहिली कसोटी चार दिवसांवर आली तरी यजमान श्रीलंका संघाने संघ ( IND vs SL ) जाहीर न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. श्रीलंकेचे खेळाडू कसोटी मालिकेच्या सरावासाठी गॅले येथे दाखल झाले आहेत, परंतु श्रीलंका क्रिकेट ( SLC) कडून अद्याप संघ जाहीर झालेला नाही, त्यामागे दोन खेळाडूंची दुखापत हे कारण असल्याचे समजतेय... पथूम निसंका आणि कुलस मेंडिस या दोन प्रमुख खेळाडूंच्या तंदुरुस्ती अहवालाची बोर्डाला प्रतीक्षा आहे आणि त्यामुळे अद्याप संघ जाहीर करण्यात आलेला नाही. .हे दोन्ही खेळाडू पहिल्या कसोटीतून संघाबाहेर असल्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. दुखापतीमुळे दोन्ही खेळाडू सध्या कसोटी क्रिकेटचा ताण सहन करू शकत नाहीत, असे वृत्त रेव्हस्पोर्ट्सने दिले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५४ कसोटी सामने खेळलेल्या निरोशन डिकवेला याचे संघात पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाजाने शेवटचा कसोटी सामना २०२३ मध्ये खेळला होता. .IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.प्रमुख यष्टीरक्षक मेंडिस संघाबाहेर असल्याने निवड समितीने डिकवेलाला संधी देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६० पेक्षा जास्त सरासरी असलेल्या २२ वर्षीय फलंदाज अंजला भंडारा ( Anjala Bandara) याला वगळले आहे.असिथा फर्नांडो वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करणार असून, या संघात लाहिरू कुमार आणि विश्व फर्नांडो यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. प्रभात जयसूर्या फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल..कर्णधार धनंजय डी सिल्वा, कामिंदू मेंडिस, दिनेश चंडीमल आणि लाहिरू उदारा हे फलंदाजीची फळी सांभाळतील. निसंकाच्या अनुपस्थितीत निशान मदुष्का अव्वल फळीतील फलंदाज म्हणून आपले स्थान कायम ठेवणार आहे. त्याने भारताविरुद्धच्या तीन दिवसीय सराव सामन्यात दोन अर्धशतके झळकावली होती..IND vs SLC XI Warm up: टीम इंडियाने सहज जिंकला सराव सामना! आता सुरू होणार खरी परीक्षा, पाहा कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक.भारताचा संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, अकिब नबी, सर्फराज खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.