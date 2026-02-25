T20 World Cup: यजमान श्रीलंकेचं भवितव्य आज ठरणार! न्यूझीलंडविरुद्ध रंगणार महत्त्वाचा सामना

Sri Lanka Face Must-Win Battle Against New Zealand: यजमान श्रीलंकन क्रिकेट संघासाठी आजची (ता. २५) लढत ‘करो या मरो’ अशीच असणार आहे. श्रीलंका-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये कोलंबो येथे टी-२० विश्वकरंडकातील सुपर -८ फेरी गट दोनमधील लढत रंगणार आहे. या स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी श्रीलंकन संघाला विजय मिळवणे आवश्यक असणार आहे, अन्यथा उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशांना सुरुंग लागू शकणार आहे. .T20 World Cup: पराभवानंतर भारतीय क्रिकेट संघाची देहबोली बदलली; सरावातही लक्षणीय बदल.न्यूझीलंड संघाचा सलामीचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यामुळे त्यांना एक गुणावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या लढतीत विजय मिळवून आपले आव्हान कायम राखण्यासाठी त्यांचा संघ प्रयत्न करताना दिसणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या लढतीत १४७ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करणाऱ्या श्रीलंकन संघाचा डाव ९५ धावांवर आटोपला. या लढतीत श्रीलंकन फलंदाजांनी सुमार फलंदाजी केली..याबाबत श्रीलंकन संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोड म्हणाले की, श्रीलंकन फलंदाजांची फटक्यांची निवड चुकीची ठरली. चेंडू थांबून बॅटवर येत होते. अशा वेळी एकेरी धावा काढताना आमचे फलंदाज बाद झाले. या खेळपट्ट्यांवर अशाप्रकारे फलंदाजी करणे योग्य ठरत नाही. दरम्यान, पाथुम निस्सांका याने फलंदाजीत आणि दुनिथ वेल्लालगे याने गोलंदाजीत ठसा उमटवला आहे. इतर खेळाडूंनाही खेळ उंचावण्याची गरज आहे..रवींद्रकडून दमदार खेळीची आशाफिन ॲलेन व टीम सेईफर्ट या न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांकडून आतापर्यंत समाधानकारक फलंदाजी करण्यात आली आहे. राचिन रवींद्रला मात्र अद्याप सूर गवसलेला नाही. कॅनडाविरुद्धच्या लढतीत त्याने अर्धशतकी खेळी केली, पण तरीही त्याच्याकडून आणखीन चांगल्या अन् सातत्यपूर्ण कामगिरीची अपेक्षा आहे. मार्क चॅपमन, डॅरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स यांच्या बॅटमधूनही सातत्यपूर्ण धावा झालेल्या नाहीत..T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिका - वेस्ट इंडीज सामनाच ठरवणार भारताचं भविष्य! जाणून घ्या सर्व शक्यता अन् समीकरणं.फिरकीवर पुन्हा मदारन्यूझीलंड आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांची मदार प्रामुख्याने फिरकी गोलंदाजीवर असणार आहे. न्यूझीलंडचा संघामध्ये मिचेल सँटनर, इश सोधी, ग्लेन फिलिप्स व राचिन रवींद्र हे फिरकी गोलंदाज असून, श्रीलंकन संघामध्ये माहीश तीक्षणा, दुनिथ वेल्लालगे या फिरकीपटूंचा समावेश आहे. श्रीलंकेतील फिरकी गोलंदाजांना साथ देत असलेल्या खेळपट्ट्यांवर फलंदाजांचा कस लागू शकतो.न्यूझीलंड-श्रीलंका, कोलंबोसुपर-८ फेरीची लढतसायंकाळी ७ वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.