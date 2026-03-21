IPL 2026 Marathi News: श्रीलंकेच्या ३ खेळाडूंना मिळाली NOC! पथिरानासह ४ खेळाडू लटकले; RCB, KKR सह इतरांचे टेंशन वाढले

Matheesha Pathirana injury update IPL 2026 availability KKR: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये खेळण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ( NOC) हवे असेल तर आधी तंदुरुस्तीची चाचणी द्या आणि मग भारतात जा... श्रीलंका क्रिकेट ( SLC) त्यांच्या खेळाडूंसाठी हा फतवाच सोडला होता. त्यामुळे आयपीएलमधील विविध फ्रँचायझींचे टेंशन वाढले होते. वनिंदू हसरंगा ( लखनौ सुपर जायंट्स), नुवान तुषारा( RCB), मथिशा पथिराना ( KKR) आणि इशान मलिंगा ( SRH) यांना अद्याप NOC मिळालेली नाही. पण, त्यांना पुढील आठवड्यात तंदुरुस्ती चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहेत..दुष्मंथा चमिरा व पथूम निसंका या दिल्ली कॅपिटल्सच्या ( DC) दोन खेळाडूंसह कमिंदू मेंडिस ( सनरायझर्स हैदराबाद) यांना श्रीलंका बोर्डाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे आणि ते आयपीएल "नुवान थुशाराची आयपीएलमध्ये सहभागी होण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची पात्रता त्याच्या शारीरिक कामगिरी चाचणीच्या निकालावर अवलंबून असेल," असे बोर्डाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.."वानिंदू हसरंगा, इशान मलिंगा आणि मथिशा पाथिराना, ज्यांनी आयपीएल २०२६ मध्ये सहभागी होण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) विनंती केली आहे, त्यांची शारीरिक कामगिरी चाचणी अद्याप व्हायची आहे. कारण ते दुखापतींमधून सावरण्यासाठी अजूनही पुनर्वसन प्रक्रियेतून जात आहेत,"असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. ते तिन्ही खेळाडू ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या आधी किंवा स्पर्धेदरम्यान जखमी झाले होते. पाथिराना आयपीएल हंगामाच्या सुरुवातीला मुकणार, हे आधीच निश्चित झाले असून, तो एप्रिलच्या मध्यापासूनच KKR साठी उपलब्ध राहिल..फिटनेसवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यामागे प्रमोदय विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन राष्ट्रीय पुरुष निवड समिती, तसेच श्रीलंका सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाचा हात असल्याचे समजते. श्रीलंकेचा किमान मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत दुसरा कोणताही आंतरराष्ट्रीय पुरुष सामना होणार नसल्यामुळे, हा कालावधी प्रशिक्षणाचा टप्पा म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. जेणेकरून राष्ट्रीय करारबद्ध खेळाडू आपला फिटनेस स्तर उंचावू शकतील.