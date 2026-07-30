England Cricket, Test Coach: ब्रेंडन मॅक्युलम OUT? इंग्लंडला मिळणार नवा कोच; CSKशी नातं तोडलेल्या दिग्गजाची एन्ट्री!

Stephen Fleming England Test coach latest news: इंग्लंड क्रिकेटच्या कसोटी संघाला लवकरच नवा मुख्य प्रशिक्षक मिळण्याची शक्यता आहे. ब्रेंडन मॅककुलम यांनी पद सोडल्यानंतर आता या पदासाठी अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार स्टीफन फ्लेमिंग माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड फ्लेमिंग यांच्या नावाचा गंभीरपणे विचार करत आहे. अनेक वर्षे आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचे(CSK) मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम केल्यामुळे त्यांच्याकडे मोठा अनुभव आहे. नुकताच त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे आता ते इंग्लंडच्या कसोटी संघाची जबाबदारी स्वीकारू शकतात, अशी चर्चा रंगली आहे..मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत फ्लेमिंग यांनी रिचर्ड डॉसन आणि जोनाथन ट्रॉट यांनाही मागे टाकले आहे. सर्व काही ठरल्यास डिसेंबर २०२६ पासून ते इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहू शकतात. त्यांची पहिली मोठी मालिका दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर होण्याची शक्यता आहे..Team India: भारताच्या दोन प्रशिक्षकांनी अचानक गौतम गंभीरचा 'हात' का सोडला? BCCI ने सांगितली धक्कादायक माहिती; सचिव म्हणतात, तुम्हाला लवकरच नवीन कोच.. .दरम्यान, पाकिस्तानविरुद्ध ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंडने तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. या मालिकेत मार्कस ट्रेस्कोथिक हे अंतरिम मुख्य प्रशिक्षक म्हणून संघासोबत असतील..स्टीफन फ्लेमिंग यांची प्रशिक्षक म्हणून वेगळी ओळख आहे. त्यांनी अद्याप कोणत्याही राष्ट्रीय संघाचे प्रशिक्षकपद भूषवलेले नसले, तरी फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये त्यांचा मोठा अनुभव आहे. २००८ मध्ये आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळल्यानंतर २००९ पासून त्यांनी संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद स्वीकारले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चेन्नईने अनेक यश मिळवले..चेन्नई सुपर किंग्सवर दोन वर्षांची बंदी असताना त्यांनी रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सचेही मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले होते. याशिवाय जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स आणि टेक्सास सुपर किंग्स या संघांच्याही ते प्रशिक्षक राहिले आहेत..इंग्लंडच्या क्रिकेटशीही फ्लेमिंग यांचं जुनं नातं आहे. खेळाडू म्हणून त्यांनी नॉटिंगहॅमशायर आणि यॉर्कशायर या काउंटी संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. नॉटिंगहॅमशायरला त्यांनी काउंटी चॅम्पियनशिपचं विजेतेपद मिळवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. प्रशिक्षक म्हणूनही त्यांनी सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. द हंड्रेड स्पर्धेत त्यांनी सदर्न ब्रेव्ह संघाला सलग दोन हंगाम बाद फेरीपर्यंत पोहोचवलं होतं..RYAN TEN: श्रीलंका मालिकेपूर्वी प्रक्षिकाने सोडली टीम इंडियाची साथ! पुन्हा KKR सोबत काम करणार.आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड फ्लेमिंग यांच्या नावावर अंतिम निर्णय कधी घेतो, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. जर त्यांची नियुक्ती झाली, तर इंग्लंडच्या कसोटी संघाला पहिल्यांदाच आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी प्रशिक्षकांपैकी एकाचा अनुभव मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.