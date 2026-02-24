Sachin Tendulkar: 'ती माझी चूकच...', २२ वर्षांपूर्वी सचिनला आऊट देण्यावर अखेर अंपायर बकनर यांनी सोडलं मौन

Steve Bucknor on Controversial Decision Against Sachin Tendulkar: भारताचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक मोठ्या विक्रमांना गवसणी घातली आहे. त्याने २४ वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले, यादरम्यान त्याचे कोणाशी फारसे वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही. मात्र त्याचे आणि वेस्ट इंडिजचे पंच स्टीव्ह बकनर (Steve Bucknor) यांच्यातील नातं मात्र नेहमचीच चर्चेत राहिलं. बकनर यांनी अनेकदा सचिन तेंडुलकरविरुद्ध (Sachin Tendulkar) निर्णय दिले होते, त्यामुळे भारतीय चाहत्यांसाठी बकनर अनेकदा व्हिलन झाल्याचेही पाहायला मिळाले होते. पण आता २२ वर्षांनंतर त्यांनी त्यांची चूक मान्य केली आहे. .Sachin Tendulkar: जो रुट मास्टर-ब्लास्टरचा विश्वविक्रम मोडण्याच्या जवळ; सचिन म्हणतोय, 'तो अजूनही...'.सध्या ७९ वर्षांचे असलेल्या बकनर यांना दिग्गज क्रिकेट पंचांमध्ये गणले जाते, त्यांनी १२० हून अधिक कसोटी सामन्यात काम केले आहे. याशिवाय अनेक वर्ल्ड कपमध्येही अंपायरिंग केली आहे. मात्र त्यांच्याबद्दल सचिनच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयांबद्दल बऱ्याचदा चर्चा होते. त्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला निर्णय म्हणजे, ब्रिस्बन कसोटीत सचिनला पायचीत (LBW) देण्याचा होता. .२००३-२४ च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावेळी सचिन तेंडुलकर यशाच्या शिखरावर होता. मात्र ब्रिस्बन कसोटीच्या पहिल्याच डावात सचिन तेंडुलकरला पायचीत देण्यात आले. सचिनला तो चेंडू खेळता आला नव्हता आणि त्याच्या पॅडला चेंडू लागला होता. मात्र तो चेंडू स्टंपच्या वरून जाईल हे स्पष्ट दिसत होतं. मात्र तरीही जेसन गिलेस्पी, ऍडम गिलख्रिस्टसह ऑस्ट्रेलियन संघाने केलेल्या अपीलवर बकनर यांनी सचिनला अवघ्या ३ धावांवर असताना बाद दिले होते. त्यावेळी समालोचन करणारे टोनी ग्रेग यांनीही या निर्णयावर ऑन एअर टीका केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी पाकिस्तानविरुद्धत्या सामन्यातही अब्दुल रझाकने टाकलेल्या चेंडूवर सचिनच्या बॅटचा स्पर्श झालेला नसतानाही त्याला झेलबाद दिले होते..आता याबाबत बकनर यांनी वेस्ट इंडिज क्रिकेट अंपायर्स असोसिएशनच्या मुलाखतीत म्हटलं की 'सचिन तेंडुलकरला पायचीत बाद देणं चूकीचं होतं, याची जाणीव आहे. पण अजूनही रोज लोकं याबाबत बोलतात. मी त्याला बाद का दिलं? तो बाद होता का? पण आयुष्यात चूका होतात. ती माझ्याकडून झालेली चूक होती आणि मी ती मान्य केली आहे. आयुष्य पुढे जात राहातं.'.Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते... .दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सचिनला रेडिटच्या एका सेशनमध्ये बकनर यांच्यासोबतच्या नात्याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी त्याने मजेशीर उत्तर देताना म्हटले होते की जेव्हा मी फलंदाजी करेल, तेव्हा त्याला बॉक्सिंग ग्लव्हज घालायला द्या, म्हणजे तो बोट वर करू शकणार नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.