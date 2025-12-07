Ashes: गॅबा कसोटीत ड्रामा! स्टीव्ह स्मिथ चौकार - षटकार ठोकत जोफ्रा आर्चरला भिडला; वादाचा Video Viral

ब्रिस्बेनच्या गॅबा मैदानात झालेल्या ऍशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ८ विकेट्सने पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने जोफ्रा आर्चरविरुद्ध आक्रमक खेळ केला. यावेळी स्मिथ आणि आर्चर यांच्याच शाब्दिक वादही झाल्याचे दिसले. .ब्रिस्बेनच्या गॅबा मैदानात झालेल्या ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ८ विकेट्सने पराभूत केले. हा दिवस - रात्र कसोटी सामना होता. या सामन्यातील विजयासह ऑस्ट्रेलियाने या प्रतिष्ठीत ५ सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने विजयी षटकार मारला. स्मिथ दुसऱ्या डावात अत्यंत आक्रमक खेळताना दिसला, विशेषत: जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर. यावेळी या दोघांमध्ये शाब्दिक चकमकही घडली होती..Ashes: मिचेल स्टार्कनं इतिहास घडवला; हॅरी ब्रुकची विकेट घेऊन वसिम अक्रमचा विक्रम मोडला, पाकिस्तानी दिग्गज म्हणाला....झाले असे की रविवारी (७ डिसेंबर) या सामन्याचा चौथा दिवस होता. या दिवशी इंग्लंडचा दुसरा डाव २४१ धावांवर संपला. पण पहिल्या डावातील १७७ धावांच्या पिछाडीमुळे त्यांना ऑस्ट्रेलियासमोर ६५ धावांचेच लक्ष्य ठेवण्यात आले. यावेळी ऑस्ट्रेलियाने ४१ धावांवर ८ व्या षटकात दुसरी विकेट गमावल्यानंतर स्मिथ चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. त्याने फलंदाजी आल्यानंतर ९ व्या षटकात जोफ्रा आर्चरविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. .पहिल्याच चेंडूवर स्मिथने चौकार ठोकला. त्यानंतर मात्र जोफ्रा आर्चरने त्याच्या वेग दाखवून दिले. त्याच्या दुसऱ्या चेंडूवर स्मिथला धावा काढता आल्या नाहीत. यावेळी स्मिथ आणि आर्चर यांच्यात वादाची ठिणगी पडली होती. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. स्मिथ आर्चरला म्हणाला की 'चॅम्पियन जेव्हा काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही, तेव्हा तू वेगावान गोलंदाजी करतोय.' त्याचे हे वाक्य स्टंप माईकमध्येही कैद झाले. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर स्मिथने पुन्हा चौकार मारला. यावेळी आर्चर स्मिथला काही तरी बोलला, ज्यावर स्मिथ काहीच बोलला नाही. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर स्मिथने षटकार खेचला. यानंतर मात्र आर्चर काही बोलला नाही, पण स्मिथने आर्चरच्या दिशेने हातवारे केले. त्यानंतर स्मिथने एकेरी धाव काढली. पण या षटकात १६ धावा स्मिथने चोपल्या. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासाठी विजय आणखी सोपा झाला. .स्मिथने नंतर १० व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर विजयी षटकार मारत विजय मिळवला. स्मिथ ९ चेंडूत २३ धावा करून नाबाद राहिला. जेक वदरल्ड १७ धावांवर नाबाद राहिला.दरम्यान, सामन्यानंतर स्मिथला आर्चरसोबतच्या वादाबाबत विचारल्यावर पत्रकार परिषदेत स्मिथने हसून सांगितले की 'ती गोष्ट मैदानातील आहे, चांगली शाब्दिक चकमक होती. तो चांगला प्रतिस्पर्धी आहे. तो जोरदार पणे समोर आला, त्यामुळे ते मजेशीर होते.' तथापि, सामन्यानंतर दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांशी हस्तांदोलनही केले..Ashes: हुश्श, विवस्त्र होण्यापासून वाचलो! शतक केलं जो रुटने, पण प्रचंड आनंदी झाला ऑस्ट्रेलियाचा हेडन; पाहा Video.आता ऍशेस मालिकेतील तिसरा सामना १७ डिसेंबरपासून ऍडलेडला खेळला जाणार आहे. हा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला, तर ते मालिकाही खिशात टाकतील. त्यामुळे मालिकेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी इंग्लंडला या सामन्यात विजय मिळवावा लागेल किंवा किमान सामना अनिर्णित ठेवावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.